Lors du show d’Ariana Grande, cette danseuse plus size a captivé l’attention du public

Ariana Grande est actuellement en tournée aux États-Unis et lors de cette performance musicale, une danseuse a réussi à détourner l’attention du public. En arrière plan sur l’estrade, cette femme venue chorégraphier les chants de la star multi-primée est devenue la vedette principale du show malgré elle. Une fan a lancé un avis de recherche pour retrouver cette diva au déhanché hypnotique et à l’aura magnétique. Et cette mystérieuse danseuse plus size s’est manifestée.

Quand la prestation d’une danseuse plus size devient iconique

Après sept ans d’absence, Ariana Grande a récemment renoué avec ses fans en signant un retour tonitruant sur scène. Ceux que l’on surnomme affectueusement les « Arianators » et qui vouent un culte à la muse de la pop, ont pu redécouvrir le talent de leur idole en direct lors de son « Eternal Sunshine Tour », qui a débuté le 6 juin dernier. Pendant l’une de ses premières dates, ils ont toutefois rapidement oublié la protagoniste de ce spectacle de « retrouvailles », trop occupés à admirer la démonstration corporelle d’une danseuse de la troupe.

Cette artiste « de second plan », engagée pour mettre le feu aux planches et rythmer le show d’Ariana Grande, n’est pas restée dans l’ombre très longtemps. Capturée en pleine action par une fan euphorique, on la voit vivre la musique avec intensité. Avec un masque de lapin sur les yeux, signature de style de la chanteuse, des cheveux fougueux et une silhouette qui ne s’excuse pas, cette danseuse ajoute un peu de relief au casting habituel. À quelques centimètres de la star, elle exécute des mouvements suggestifs autour d’un collègue en tenue satinée. Transcendée par les paroles de « The Boy is Mine », tube qui sonne comme un hymne à l’amour et au pouvoir féminin, elle est littéralement habitée par les couplets.

Cette vidéo, publiée comme un SOS sur les réseaux sociaux, a touché le cœur de 400 000 internautes, admiratifs de cette gestuelle « de reine » et de cette confiance communicative. La danseuse, loin d’être une simple figurante ou un sobre élément visuel, a répondu à cet appel et elle se nomme Amanda LaCount. Et elle n’en est pas à son coup d’essai : elle a un CV prestigieux.

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Une danseuse sollicitée par les plus grandes stars mondiales

Cette danseuse, dont l’identité était méconnue jusqu’à ce rebondissement sur la toile, a une réputation internationale et sa performance pour Ariana Grande n’est qu’une ligne de plus dans son incroyable carrière. C’est n’est qu’un court extrait de son métier, qui relève d’ailleurs plus de la passion. Malgré son jeune âge, Amanda LaCount a un beau palmarès à son actif.

Cette enfant du Colorado, qui a fait ses premiers pas dans des comédies musicales à échelle locale, s’est retrouvée en toile de fond du défilé « Savage X Fenty » de Rihanna, en tête de la prestation de Lizzo à Coachella, mais aussi à l’ouverture des Emmy Awards. Elle a fait chanter sa silhouette aux côtés des plus grandes pointures de la musique dont Ozuna ou Meghan Trainor. Elle peut également se vanter d’avoir fait une apparition remarquée dans le clip « Stupid Love » de Lady Gaga et « Swish Swish » de Katy Perry. Danser à quelques centimètres d’Ariana Grande était donc la suite logique de ce parcours professionnel rutilant, la reconnaissance ultime de sa virtuosité.

Défendre la diversité corporelle sur la scène musicale

Au-delà d’être une petite prodige et d’avoir un historique impressionnant, la danseuse, repérée en marge des projecteurs lors de la tournée d’Ariana Grande, fait bouger son corps, mais aussi les standards de beauté. À chaque représentation, Amanda LaCount dit au monde entier « la danse n’est pas qu’un corps : c’est un moyen d’expression universel ». Ses pas ont presque quelque chose de militant.

Instigatrice d’un mouvement qu’elle a baptisé #breakingthestereotype, un nom qui pose déjà le décor, Amanda LaCount veut montrer que cette discipline n’a pas de tailles, ni de morphologies types. Selon elle, la danse n’est pas réservée à une « élite aux mensurations réduites » et elle en est la preuve vivante. Elle rattrape des décennies d’effacement sur les planches des stades et des salles de spectacle avec ses rondeurs en étendard. Pendant longtemps, les femmes rondes ou grosses n’étaient même pas une « option » dans ce milieu très sélectif qui aborde le corps comme une marchandise rentable plus qu’un instrument à part entière. Heureusement, Amanda LaCount leur ouvre une voie et fait de sa silhouette un symbole de résistance.

Alors que le chanteuse Ariana Grande subit actuellement des critiques sur son apparence jugée « trop mince », d’autres femmes plus corpulentes endurent une discrimination silencieuse dans certains milieux où le physique compte double. Grâce à des artistes comme Amanda LaCount, l’acceptation de soi s’exprime fièrement aux yeux du monde. Et c’est la meilleure réponse face aux critiques.