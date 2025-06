Cette mannequin lingerie prouve que les formes sont un atout !

Ses courbes voluptueuses côtoient résille, dentelle, satin et tulle délicat. Bien loin de s’enfermer sous la matière, elles se révèlent sous des parures hypnotiques. Cette mannequin connue sous le nom de Sharon Clawson décore sa silhouette avec des pièces de lingerie fine qui montrent le beau là où la société voit des défauts. Ces sous-vêtements, dans lesquels elle passe le plus clair de son temps, sont comme des secondes peaux.

La lingerie, son vêtement de prédilection

Dans la fashion-sphère, il y a des mannequins qui arborent des jupes en tweed, des robes architecturales, des ensembles conceptuels qui poussent à la réflexion ou encore des pantalons qui semblent avoir été cousus de façon aléatoire. Sharon Clawson, elle, parle un autre langage de la mode, plus intimiste.

Son corps ne disparaît pas derrière les coutures, il s’affirme. Ce ne sont pas les pièces d’orfèvre qui dominent sa silhouette, mais l’inverse. C’est elle le centre de l’attention, l’œuvre d’art à acclamer. Si, lors des défilés, les top-modèles jouent les marionnettes pour les grandes maisons et servent simplement d’arrière-plan, cette mannequin au teint caramel et aux courbes gourmandes ne fait pas juste de la figuration.

Ses courbes fluides et mouvantes prennent leur place derrière des parures tantôt poétiques, tantôt explicites. À l’issue de shooting, bien plus réaliste et rassurant que les mises en scène « utopistes » de Victoria’s Secret, Sharon Clawson cohabite avec des matières qui en disent long sur son anatomie. Ces clichés sont salvateurs pour tous les yeux qui se posent dessus. Cette mannequin possède un corps qui en reflète beaucoup d’autres et dans lequel il est facile de se reconnaître.

De l’ensemble cocooning fuchsia qui enlace le corps les jours de flemme au body en cuir de nature fatale en passant par le corset immaculé qui raconte le corps en transparence, Sharon Clawson fait vivre chacune de ces pièces légères. Plus que des sous-vêtements, ce sont des écrins qui accueillent ses formes avec tendresse.

Montrer ce que la société veut faire disparaître

Au-delà d’apaiser le regard de nombreuses femmes devant le miroir, Sharon Clawson milite pour un meilleur traitement des courbes. Finalement, elle se déshabille pour faire bouger les lignes (et pas les siennes). Elle surligne avec grâce ce que la société souhaite supprimer de la silhouette. Parce que non, ce n’est pas à elle de se métamorphoser, mais à la mode de s’adapter à toutes les morphologies qui composent ce monde. Elle veut arrondir les angles de la fashion-sphère, encore attachée à cet idéal filiforme.

Mannequin aux courbes franches et retentissantes, Sharon Clawson prouve d’ailleurs que son métier n’est pas un amas de restrictions. Dans une vidéo, elle rebondit sur cette phrase à moitié interloquée « tu manges avant un photoshoot ? ». Elle dévore alors à pleine bouche un plat complet rarement vanté en coulisse. Si certaines mannequins se contentent d’une simple pomme (au risque de tomber dedans quelques heures plus tard), Sharon Clawson, elle, écoute sa faim et respecte son appétit.

Les parures, des pansements sur les complexes

La lingerie n’a pas pour vocation de sortir au grand jour, hormis à travers une chemise subtilement déboutonnée ou un débardeur volontairement échancré. Elle épouse le corps en toute discrétion, mais surtout elle le couvre de compliments. Chaque détail, chaque couture est un « je t’aime » déposé sur la silhouette, un baume réparateur sur les complexes. Pour Sharon Clawson, porter de la lingerie n’est pas juste une activité professionnelle, c’est un acte de célébration.

Un soutien-gorge léopard qui flatte le décolleté, une culotte qui embrasse les poignées d’amour, une frise de dentelle qui suit les contours rebondis du ventre. La lingerie est plus qu’un simple bout de tissu pensé pour protéger l’intimité, c’est une thérapie à portée de corps, un remède palpable contre le doute de soi. Que vous ayez une silhouette fondante et moelleuse comme Sharon Clawson ou un corps plus sec, ces parures habillent divinement votre confiance.

La lingerie élégante, longtemps présentée sur des corps inatteignables, fleurit désormais sur des silhouettes plus riches. À travers ses démonstrations de sensualité, Sharon Clawson libère les courbes des gaines et du méprisant shapewear. La beauté réside là où on veut bien la voir. Et en ce sens la lingerie peut vous ouvrir les yeux.