Découvrez ces mannequins noires qui ont révolutionné le monde de la mode

Pendant longtemps, la couleur de peau a été un critère de sélection pour faire partie de l’élite de la mode. Mais désormais les femmes à la peau immaculée ne sont plus les seules à avoir le privilège d’arborer les créations des grandes maisons. Les podiums s’ouvrent à la diversité et laissent entrevoir une belle mosaïque corporelle. Ces mannequins noires imposent leurs cinquante nuances de brun sur les catwalks et apportent plus de relief au mot « beauté ». Leur parcours n’a pas seulement changé les podiums. Il a aussi ouvert la voie à une représentation plus inclusive et inspirante. Elles viennent du monde entier et s’imposent en premier choix dans les castings.

Comment parler des mannequins sans évoquer Naomi Campbell ? Surnommée la Panthère noire, cette Britannique a été l’une des premières mannequins noires à atteindre le statut de supermodel. Égérie de marques comme Versace et Chanel, Naomi a brisé les plafonds de verre en devenant la première femme noire à faire la couverture de Vogue Paris en 1988. Avec sa grâce et sa détermination, elle continue de régner sur l’industrie. Elle sert de mentor à la prochaine génération de mannequins. En marge des podiums, c’est aussi une femme engagée et résolument moderne. Devenue mère à 53 ans, elle envoie valser les clichés affligeants sur la maternité tardive.

Iman, la pionnière du chic intemporel

Découverte au Kenya, Iman Abdulmajid a marqué l’histoire avec son port de tête digne d’une ballerine, son élégance naturelle et son teint chocolaté. Son destin a basculé un peu par hasard, lorsqu’elle a croisé la route d’un photographe au retour de l’école. Il a tout de suite remarqué son potentiel. Devenue la muse de grands créateurs dont Thierry Mugler et Yves Saint Laurent, Iman a réussi à se faire une place au milieu des tops blanches, qui formaient pourtant le profil type des catwalks.

Tyra Banks, la reine des médias

Des yeux verts hypnotiques, une mâchoire affûtée et un sourire ravageur… Le visage de Tyra Bank est gravé à tout jamais dans l’histoire de la mode. Mannequin, animatrice et productrice, Tyra Banks a conquis le monde en étant la première femme noire à apparaître sur la couverture du Sports Illustrated Swimsuit Issue. Avec son émission America’s Next Top Model, elle a ouvert la porte à des mannequins de tous horizons et contribué à redéfinir les standards de beauté dans les médias. À 50 ans, elle est encore au cœur des défilés les plus suivis, n’en déplaise à certaines personnes. Dernièrement, elle est revenue sur le podium dans la peau d’un ange Victoria’s Secret. C’est l’une des rares fois où elle embrasse sa coiffure afro.

Grace Jones, la rebelle iconique

Plus qu’un mannequin, Grace Jones est une force créative qui a révolutionné l’esthétique de la mode. Avec sa peau presque anthracite et son physique unique, elle se distingue dans cette grande valse des tissus. OVNI du mannequinat, elle a un style néo-ethnique bien à elle. Avec ses traits anguleux et son look androgyne, elle a façonné un nouveau type de beauté, plus audacieux et décomplexé. Muse d’Yves Saint Laurent et d’Issey Miyake, Grace Jones a prouvé que l’audace et l’individualité sont des armes puissantes pour s’imposer dans ce milieu conservateur.

Yolanda Largie, défenseuse d’une mode pour « toutes »

Ce n’est pas la mannequin noire la plus réputée, mais Yolanda a le mérite de transformer les mentalités étriquées de la mode. Tandis que sur les catwalks, les silhouettes sont encore très « normées », la top Canadienne entend étirer les mensurations « exigées » (et les esprits au passage). Femme pétillante et sans artifice, elle capte naturellement l’attention. Cofondatrice de Canadian Curvies, un groupe de mannequins canadiens body positif, elle s’efforce d’autonomiser les femmes et de promouvoir la diversité dans l’industrie de la mode.

Alek Wek, la beauté brute

Née au Soudan, Alek Wek a changé la perception de la beauté noire avec sa peau ébène, ses dents du bonheur et ses traits naturels. Derrière cette apparence candide se cache une femme de caractère qui sait défendre son identité. Découverte à 18 ans, elle est rapidement devenue un symbole de diversité, défilant pour des marques comme Chanel et Givenchy.

Lors du défilé Betsey Johnson, elle a jeté sa perruque blonde sur le sol et ce n’était pas un choix « scénique », mais une révolte personnelle. Ce geste fort a interpellé le milieu très « coincé » de la mode. Alek Wek continue de prôner l’acceptation de soi sous les projecteurs, mais aussi en coulisse.

Adut Akech, la star montante

Adut Akech, originaire du Soudan du Sud, incarne l’avenir de la mode. Avec son visage de velours semblable à celui d’une poupée, elle n’a pas tardé à se faire connaître. En seulement quelques années, elle a décroché le titre prestigieux de Model of the Year. Elle a collaboré avec des géants comme Valentino et Saint Laurent. Adut utilise sa notoriété pour sensibiliser sur les droits des réfugiés, rappelant que la mode peut aussi être un moyen de faire entendre des causes importantes.

Beverly Johnson, première top noire en une d’un magazine

En 1974, Beverly Johnson est entrée dans l’histoire en devenant la première femme noire à faire la couverture de Vogue US. Ce moment a marqué un tournant pour la visibilité des mannequins noires dans une industrie largement dominée par des normes eurocentrées. Elle a également été la première mannequin noire à s’ériger en Une du magazine français ELLE. Beverly reste une figure emblématique et continue de plaider pour une meilleure diversité.

Tracey Norman, mannequin trans pionnière

Aujourd’hui, les mannequins trans sont bien accueillies sur le catwalk. Mais si elles sont dans la lumière à l’heure actuelle, c’est en partie grâce à Tracey Norman. Sa carrière a commencé dans les années 1970 lorsqu’elle est devenue le visage de la ligne de coloration capillaire « Born Beautiful » de Clairol.

Cependant, sa carrière a été interrompue lorsque son identité transgenre a été révélée au public. Des années plus tard, Tracey est revenue sous les projecteurs, devenant une militante pour la visibilité trans. En 2016, elle a réintégré dans la campagne « Nice ‘n Easy » de Clairol. Une belle revanche.

Ces mannequins noires ont permis à la mode à revoir l’idéal de la femme blanche européenne. Elles prouvent que la beauté ne se résume pas à une carnation ni à une nature de cheveux. Elle est universelle.