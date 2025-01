À 40 ans, cette mannequin plus size est à suivre absolument !

Candice Joy Huffine, née en octobre 1984 à Washington DC, s’est imposée comme l’une des figures emblématiques du mannequinat « grande taille ». Ancienne reine de beauté durant son adolescence, elle signe son premier contrat publicitaire en 2000 et navigue depuis entre le monde commercial et le haut de gamme de la mode. Aujourd’hui représentée par NEXT Models, Candice Huffine – avec ses 90 kilos pour 1,90 m – fait partie de ces modèles qui bouleversent les codes et élargissent la définition de la beauté sur les podiums et dans les magazines.

Des débuts prometteurs

Origine et formation : Candice Huffine grandit dans la banlieue du Maryland (État du Mid-Atlantic, USA). Dès son adolescence, elle se lance dans des concours de beauté, développant ainsi ses premières affinités avec le monde du mannequinat.

Premier contrat en 2000 : elle signe son premier contrat de mannequinat à l'âge de 16 ans. Très vite, elle se distingue dans l'industrie grâce à son charisme et à sa confiance en elle.

Une percée dans la haute couture

La carrière de Candice Huffine connaît un tournant majeur en 2011, lorsqu’elle pose pour le Vogue Italie dans un numéro spécial dédié aux silhouettes « curvy », en compagnie de Tara Lynn et Robyn Lawley, photographiées par Steven Meisel. Peu après, elle s’envole pour New York et signe avec l’agence Muse.

Collaborations et notoriété grandissante

Pirelli Calendar 2015 : première femme dite « plus-size » à figurer dans ce calendrier mythique.

Campagne #ImNoAngel (2016) : sous les projecteurs internationaux grâce à l'initiative de Lane Bryant prônant la diversité des corps.

New York Fashion Week : elle défile pour Prabal Gurung, Sophie Theallet et Christian Siriano, devenant ainsi un symbole d'inclusivité lors des grands événements de mode.

Ambassadrice de grandes marques

Après avoir décroché des collaborations avec Levi’s, Macy’s, Simply Be et bien d’autres, Candice Huffine se positionne comme l’une des principales figures du body positivisme dans l’industrie de la mode.

Un engagement pour le running et la solidarité

En 2016, Candice Huffine lance Project Start, une initiative conjointe avec le magazine Women’s Running, dont l’objectif est d’encourager et d’inspirer les femmes à débuter une pratique de la course à pied. Cette passion pour le sport reflète son souhait de créer une communauté autour de la motivation et du dépassement de soi.

Une figure inspirante de la diversité

Depuis ses débuts, Candice Huffine milite pour une représentation plus large de la beauté féminine dans les médias et la mode. Elle s’efforce de montrer que les frontières traditionnelles peuvent être déplacées et qu’il est possible de conjuguer style, confiance et diversité sur les podiums, en couverture de magazines et lors des Fashion Weeks.

Des pistes pour l’avenir

Renforcer la diversité : en travaillant avec des marques inclusives, Candice contribue à changer le regard du public sur la notion de beauté et à rompre avec les stéréotypes .

Accompagner les nouvelles générations : son exemple inspire de nombreuses personnes souhaitant embrasser le mannequinat sans se conformer aux diktats habituels.

Poursuivre ses engagements : via Project Start ou d'autres initiatives, la mannequin entend rester active dans la promotion de la positivité corporelle et de la santé.

De ses débuts en tant que reine de beauté à son statut de mannequin iconique sur les podiums les plus prestigieux, Candice Huffine a fait bien plus que défiler : elle a ouvert la voie à une plus grande inclusivité dans la mode. Par son talent, ses convictions et son dévouement pour le bien-être, elle rappelle qu’il est possible de briller tout en restant soi-même, et d’être un moteur de changement dans une industrie en pleine évolution.