Top 5 des sublimes mannequins espagnoles à suivre absolument

L’Espagne, riche de sa culture et de son esthétique unique, a donné naissance à certaines des figures les plus remarquables de l’industrie de la mode. Ces mannequins espagnoles incarnent beauté, grâce et style tout en marquant de leur empreinte la scène internationale. Découvrez ces cinq figures incontournables à suivre absolument !

1. Blanca Padilla : la grâce intemporelle

Blanca Padilla est l’un des visages les plus reconnus de la mode espagnole. Découverte dans le métro de Madrid, elle est devenue la quatrième mannequin espagnole à défiler pour le célèbre Victoria’s Secret Fashion Show. Son élégance naturelle et son charisme lui ont permis de collaborer avec des marques prestigieuses comme Dolce & Gabbana et Givenchy. Son compte Instagram, suivi par des millions, regorge de clichés inspirants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Blanca Padilla (@blancapadilla)

2. Nieves Álvarez : l’icône intemporelle

Ancienne Miss Espagne et véritable pionnière, Nieves Álvarez est un exemple de longévité dans le monde de la mode. Elle a défilé pour des maisons légendaires telles que Yves Saint Laurent et Christian Dior. Aujourd’hui, elle reste une inspiration pour les jeunes mannequins et anime également des émissions dédiées à la mode en Espagne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nieves Álvarez (@officialnievesa)

3. Paulina Franco López : la nouvelle étoile montante

Paulina Franco López, avec son regard captivant et ses traits sculptés, est l’une des jeunes étoiles montantes du mannequinat espagnol. Connue pour sa polyvalence, elle passe avec aisance des campagnes haute couture aux éditoriaux modernes. Son style unique et sa fraîcheur en font une personnalité à suivre de près.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paulina Franco López (@paulinafrancolpz)

4. Eva González : la reine de l’élégance

Miss Espagne 2003, Eva González a réussi à transcender son titre pour devenir une mannequin et animatrice de renom. Elle a collaboré avec des marques locales et internationales, apportant toujours une touche de raffinement à ses projets. Sa carrière dans la télévision en fait également une personnalité aimée et respectée dans le pays.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial)

5. Natalia Lozano : l’ambassadrice de la diversité

Natalia Lozano est l’une des figures les plus influentes du mannequinat body positive en Espagne. Avec ses courbes généreuses et son assurance, elle redéfinit les standards de beauté dans l’industrie. Suivie par une large communauté sur les réseaux sociaux, elle utilise sa plateforme pour prôner l’acceptation de soi et la diversité corporelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Natalia Lozano (@natalialozanofr)

Ces mannequins espagnoles, chacune avec son style et son parcours unique, prouvent que l’Espagne est une véritable pépinière de talents dans le monde de la mode. Suivez-les pour un quotidien rempli d’élégance, d’audace et d’inspiration !