Elles dissimulent des billets dans les rayons bébé : l’initiative forte pour aider les mères

En sillonnant les rayons de leur supermarché, les mères de famille les plus chanceuses ont découvert une belle surprise entre les couches, le lait en poudre et les petits pots. Alors qu’elles partaient simplement en quête des produits inscrits sur leur liste de course, certaines d’entre elles ont mis la main sur des billets verts. Et pas ceux du Monopoly, des vrais. L’idée est partie d’une vidéo TikTok estampillée du hashtag #SheDeservesThePurse, soit « elle mérite ce sac ». Aujourd’hui, Outre-Atlantique, des héroïnes sans cape placent un butin dans les produits pour bébés, souvent très coûteux. Elles le font au nom des mères. Alors que les parents dépensent en moyenne 16 000 € jusqu’au 3 ans de l’enfant, ce geste allège la note à la caisse.

L’histoire alarmante derrière cette idée inspirante

Aux États-Unis, les mamans qui arpentent les allées floquées « bébé » de leur supermarché peuvent tirer le gros lot en empoignant un pack de compote ou des bouillies. Elles sont susceptibles de récolter des dollars ou une carte cadeau sans même les avoir chercher. Des récompenses qui ne se sont pas retrouvées là par miracle. D’ailleurs, ces liasses de billets se cantonnent uniquement aux rayons bébé. Cette chasse aux trésors n’est pas née à l’initiative des supermarchés. Elle a vu le jour grâce à une mère de famille et relève de la pure générosité.

Cette « gardienne du porte-monnaie maternel » se prénomme Denaesha Gonzalez. En traversant le rayon « bébé », comme à son habitude, un élément l’a interpellé. Au milieu des pansements fantaisie et des lotions candides : un sac à paillettes, encore muni de son étiquette. Dans sa tête, le scénario n’a pas tardé à se former. Elle s’est imaginée une mère désireuse de se faire plaisir avec un bel article mode mais pas assez fortunée pour se le procurer.

Cette maman, qui pense à son bébé avant de penser à elle, a certainement dû reposer l’accessoire affiché à 20 dollars par manque de moyens. Or, elle ne devrait pas avoir à sacrifier ses envies. Denaesha, touchée en plein cœur par ce sac laissé délibérément à l’abandon par une maman précaire, a décidé de partager la vidéo avec le mot-dièse #SheDeservedThePurse. Visionnée plus de 25 millions de fois, elle a fait le tour du monde et émue la toile.

Des billets dans les rayons bébé à destination des mères

Pour que les mères n’aient plus à choisir entre le confort de leur enfant et leur plaisir personnel, des mamans aux revenus plus élevés s’improvisent justicières du pouvoir d’achat. Bouleversées par cette triste réalité, elles font don de leur argent de façon insolite. Elles dissimulent les billets au fond des biberons, des cartons de couches, des paquets de lingettes, bref partout dans les rayons bébé.

Selon une étude Ipsos, le budget moyen pour subvenir aux besoins primaires d’un bébé s’élève à 500 € par mois. L’arrivée d’un.e enfant suscite une joie inestimable mais coûte cher aux parents. Aux États-Unis, c’est encore pire. Les dépenses sont accablantes et commencent d’entrée de vie. Accoucher aux USA coûte de 14 000 $ à 40 000 $ et là-bas pas de couverture médicale… Comptez 694 $ par semaine pour faire garder un.e seul.e enfant et 200 $ pour un.e pédiatre.

Avec tous ces frais, l’argent part rapidement en fumée. Les mères veulent offrir le meilleur à leur bébé, quitte à renoncer aux achats « réconfortants » à l’image d’un sac argenté ou d’un rouge à lèvre. Elles n’ont plus le même sens des priorités. « Les sacrifices d’une mère. Je le ressens aussi ». « Je pleure parce qu’à un moment donné, nous avons toutes été elle« . Les commentaires sous la vidéo de Denaesha font état de cette précarité maternelle. Ces billets placés volontairement dans les rayons bébé sont donc vivement appréciés.

@tabithaswatosh she deserved the purse 🫶🏻 i love this trend sm ♬ original sound – 𝙅𝙖𝙘𝙤𝙗🇵🇱

Mais pas toujours trouvés par les principales destinataires…

Sur le fond, l’initiative est salutaire. C’est un geste de grande valeur pour les mères qui se retrouvent dans le rouge à la moitié du mois et qui mesurent chaque dépense au centime près. Cependant, ces billets, en accès libre au cœur des rayons bébé, ne finissent pas toujours dans la poche des mamans en difficulté. Cette initiative, de par sa dimension virale, est aussi tombée dans l’oreille de « grippes-sous », des personnes purement intéressées.

Certains êtres malintentionnés partent en quête de ce butin alors qu’ils ne sont même pas concernés par ce problème de société. Ils subtilisent cet argent, sans scrupule, et privent les vraies destinataires de ce précieux supplément. Ce concept, au départ si bienveillant, a été détourné à des fins vénales et c’est bien malheureux. Sur les réseaux sociaux, c’est presque devenu un jeu…

Ces billets qui attendent preneuses dans les rayons bébé rappellent que de nombreuses mères s’oublient au profit de leur enfant. Le mouvement n’a pas encore gagné la France mais pourrait encourager les supermarchés à multiplier les « bons plans ».