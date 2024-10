Découvrez Le Mois d’Or : la méthode douce pour créer un lien unique avec votre bébé

L’arrivée d’un bébé suscite un bonheur indescriptible. Au début, les parents sont sur leur petit nuage. Mais après l’accouchement et le séjour aussi éprouvant que magique à la maternité, le retour à la réalité peut être brutal. Le calme est généralement de courte durée, surtout pour la maman qui doit apprivoiser ce nouveau rôle très prenant. Le quatrième semestre est particulièrement intense. C’est là que le Mois d’Or prend tout son sens. Cette tradition venue de Chine, encourage au repos et à la quiétude. Elle ouvre une parenthèse privilégiée entre la mère et le nouveau-né. Au lieu d’être débordée par les tâches, la mère peut développer une vraie alchimie avec son enfant. Un concept salutaire, surtout à l’heure où la dépression post-partum prend vite le pas sur le bonheur des premiers mois.

Qu’est-ce que le Mois d’Or ?

Après neuf mois à porter l’enfant, à le sentir bouger et à lui parler à travers le ventre, il est enfin là, dans vos bras. Vous avez à peine le temps d’en profiter et de le choyer que vous devez déjà être sur tous les fronts de la maternité. Pour vous, c’est une plongée dans l’inconnu. Les jours qui suivent la naissance sont assez rudes. Vous avez la tête dans les couches, les biberons et les bouillies. Vous pensez bébé jour et nuit. Mais à chaque fois que vous le portez, c’est pour lui tendre le sein, le changer, le calmer, lui donner le bain, mais rarement pour lui prodiguer des câlins. Et ça a le don de vous frustrer.

Pour savourer chaque seconde de la maternité et ne plus en être l’esclave, le Mois d’Or vous invite justement au lâcher-prise. Inspiré d’une tradition chinoise ancestrale, il transforme la période du post-partum, souvent redoutée, en moment de paix. Les 30 à 40 jours suivant l’accouchement, la maman et l’enfant sont dans leur bulle. La mère, débarrassée de toutes contraintes familiales, peut chérir son nouveau-né et cultiver un lien qui va bien au-delà de la fonction nourricière. C’est une belle phase d’adaptation.

Durant cette période, la famille, le conjoint et les proches ne parasitent pas leur espace. Au lieu de faire des remarques non sollicitées et de rester les bras croisés, tout le monde se mobilise pour soulager la mère et faciliter sa récupération. Le terme « or » symbolise la valeur précieuse de ce temps unique, souvent négligé dans les sociétés modernes. Le Mois d’Or met l’accent sur le bien-être de ces femmes, qui répondent désormais à l’appellation maman. Alors que le blues ou la dépression font vite irruption, il réconcilie les mères avec cette tendre tranche de vie.

Pourquoi le Mois d’Or est important ?

Le Mois d’Or ne s’adresse pas uniquement au bien-être physique de la maman, mais aussi à sa santé mentale et à la construction de la relation mère-enfant. Les mères ont tendance à vite s’oublier et à ne vivre que dans les yeux de leur enfant. Le bébé, très demandeur, monopolise toute son attention et devient sa priorité numéro une. Dès les premiers mois, la mère est déjà sous l’eau. Être maman, c’est un métier à part entière qui se pratique 7j sur 7 et 24h sur 24. Cependant, les tête-à-tête intimistes avec l’enfant se font rares. Ce sont de brefs instants dans la tempête.

Les premières semaines après l’accouchement sont une période de transition, où la mère apprend à connaître son bébé, à comprendre ses besoins, et à trouver son rythme. Or, ce processus est souvent entravé par la fatigue, la pression sociale de « retrouver la forme » rapidement, ou encore par des attentes irréalistes sur la maternité.

Le Mois d’Or a pour vocation de préserver les mères et de leur accorder une pause prolongée dans les tumultes de la maternité. Les retrouvailles au-dessus du berceau ne sont plus expéditives. Elles sont plus profondes et authentiques. Le Mois d’Or aide les nouvelles mères à guérir, tant physiquement qu’émotionnellement, et à apprécier le post-partum. La maman, souvent forcée à faire bonne impression, est traitée comme une reine. Elle fait ses premiers pas dans la maternité plus sereinement.

La méthode du Mois d’Or est prometteuse et se range du côté des mamans, souvent en proie à la culpabilité ou au syndrome de la « superwoman ». Le Mois d’Or devrait se généraliser dans toutes les cultures et s’imposer comme une évidence dans le parcours, parfois tortueux, de la maternité. Il accorde un peu de répit aux mères et la hisse au premier plan.

Le repos . Dans une société où le retour rapide à la vie active est souvent valorisé, le Mois d’Or prône le contraire. Il recommande un repos complet pour la mère pendant environ 30 à 40 jours après la naissance. Cela donne au corps le temps de se remettre de l’accouchement, et au bébé la possibilité de s’adapter à sa nouvelle vie en douceur , en étant proche de sa maman.

Adopter la méthode du Mois d’Or nécessite une préparation, tant logistique que émotionnelle. Elle ne s’improvise pas à la dernière minute. Voici quelques conseils pour l’intégrer dans votre quotidien et aborder la maternité l’esprit léger.

Planifiez à l’avance : avant la naissance, préparez votre entourage à l’idée du Mois d’Or. Sensibilisez vos proches à ce concept bienveillant . Demandez de l’aide pour les repas, les tâches ménagères et les soins du bébé. Apprenez à déléguer .

Le Mois d’Or, rarement mentionné dans les initiations à la parentalité, forge la complicité mère-enfant dès le berceau. La mère peut embrasser son rôle sans se mettre en retrait. Elle est honorée à sa juste valeur comme à l’issue du blessingway.