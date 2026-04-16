O Halloween está chegando, e a maquiagem de diabinha é uma aposta certeira. Este visual de diabinha para mulheres é atraente porque é ao mesmo tempo espetacular e acessível.

Você não precisa ser um maquiador profissional para conseguir uma transformação deslumbrante e eficaz . Alguns produtos bem escolhidos, um pouco de precisão e pronto.

Este tutorial é adequado para todos, independentemente da experiência em maquiagem, para brilhar na festa mais assustadora do ano.

Um look diabólico, glamoroso e fácil de criar para o Halloween.

A maquiagem diabólica para mulheres está longe de ser intimidante. Ao contrário das técnicas de maquiagem de efeitos especiais que exigem equipamentos específicos, este look se baseia em passos simples e produtos de beleza clássicos.

O resultado final continua impressionante, até mesmo cativante.

O que torna este visual de Halloween particularmente atraente é a rapidez com que pode ser criado. Uma transformação completa é possível em menos de trinta minutos.

As principais etapas são divididas em quatro fases: os olhos , realçados com sombra vermelha ; elementos gráficos como chifres e cauda; lábios mais intensos; e, por fim, toques finais glamorosos . Detalharemos cada uma delas para garantir um resultado perfeito.

Os produtos essenciais para criar a sua maquilhagem diabólica.

Antes de começar, você precisa reunir as ferramentas certas. O batom vermelho desempenha um papel fundamental neste visual: ele é usado tanto nos lábios quanto para desenhar os chifres e o rabo. É um produto multifuncional essencial.

Sombras vermelhas podem ser usadas para criar um look intenso e esfumado.

Em seguida, usa-se delineador para intensificar o contorno dos olhos , criando um efeito marcante. Nos lábios , aplica-se lápis preto para um contraste impactante.

Lantejoulas e cílios postiços , embora opcionais, trazem aquele toque de glamour e espetacularidade que faz toda a diferença em uma festa à fantasia.

Para criar a maquiagem dos olhos: sombra vermelha, delineador e glitter.

Aplique sombra vermelha.

Começamos com as sombras para os olhos . O objetivo é criar um efeito esfumado e difuso em tons de vermelho.

Aplique uma sombra mais clara na pálpebra e, em seguida, intensifique com uma sombra mais escura em direção ao canto externo do olho. O esfumado deve ser gradual para evitar um efeito marcado.

Realce o seu olhar com delineador.

Após a aplicação da sombra , entra em cena o delineador . Um traço preciso é desenhado rente aos cílios superiores, ligeiramente alongado para fora . Essa técnica alonga o olhar e confere um olhar cativante e intenso.

Para um resultado perfeito, mantenha a pálpebra ligeiramente esticada durante a aplicação.

O brilho vermelho é o toque final perfeito para os olhos . Aplique-o no canto interno ou externo da pálpebra, ou até mesmo em toda a pálpebra móvel, dependendo da intensidade desejada. Esse detalhe transforma uma maquiagem simples em uma verdadeira obra de arte glamorosa .

Desenhe os chifres e o rabo do diabo no rosto.

Este é o passo mais original e criativo desta maquiagem de Halloween . O batom vermelho se transforma em uma ferramenta de desenho. Pequenos chifres são desenhados acima de uma sobrancelha , ou um chifre acima de cada sobrancelha , dependendo do efeito desejado.

Linhas curtas e curvas são suficientes para um resultado convincente.

O rabo do diabo é desenhado sob um dos olhos , novamente com batom . Uma linha sinuosa que termina em ponta evoca perfeitamente esse atributo diabólico.

Para embelezar esses elementos, algumas lantejoulas são espalhadas nos chifres e na cauda. A criatividade continua sendo o único guia: cada pessoa adapta esses desenhos à sua maneira.

Realce seus lábios para um efeito diabólico perfeito.

Os lábios são um dos elementos-chave deste look. Comece por contorná-los com um lápis preto , seguindo de perto o contorno natural dos lábios. Em seguida, esfume esse contorno para dentro, usando o dedo ou um pincel, para um degradê sutil.

O batom vermelho preenche o interior dos lábios. O contraste entre o contorno escuro do lápis preto e o vermelho intenso cria um efeito diabolicamente sedutor .

Essa combinação de cores realça o lado sensual do visual sem exigir técnicas avançadas. O Halloween nunca foi tão glamoroso .

Os toques finais para personalizar e realçar o seu visual.

Os cílios postiços são o toque final que faz toda a diferença. Aplicados sobre os cílios naturais, eles realçam o olhar e conferem um volume espetacular.

Esse detalhe é especialmente apreciado à noite, quando a intensidade da luz varia, pois os cílios postiços permanecem visíveis em todas as condições.

Em seguida, adiciona-se glitter vermelho nas áreas desejadas: ao redor dos olhos , nos chifres ou no rabo. A criatividade de cada pessoa dita a composição final.

Esse visual diabólico pode ser personalizado infinitamente, e é exatamente isso que o torna um item indispensável para o Halloween .

Nossa seleção dos melhores produtos para recriar essa maquiagem diabólica.

Para recriar fielmente este look de maquilhagem diabólico , selecionámos seis produtos essenciais. O batom líquido Cream Lip Stain, com o preço de 13,99 €, oferece uma fórmula vegana ultramate, ultra pigmentada e à prova de transferência, com uma duração de 10 horas.

O lápis para contorno dos olhos à prova d'água de 12 horas, a €9,99, oferece uma fórmula à prova d'água que resiste à umidade por 12 horas.

O delineador líquido Tattoo Liner, a €22, é à prova d'água e possui pigmentação intensificada, sendo apresentado em uma caneta de alumínio que não resseca.

O Glitter Biodegradável, a €5,90, é 97,7% biodegradável, possui certificação vegana e é feito de fibras de celulose de origem vegetal. Adequado para todos os tipos de pele, dura a noite toda.

Os cílios postiços Samantha, a €10,20, são ultraleves, reutilizáveis e adequados para todos os formatos de olhos .

Por fim, a paleta Berries 42 Colour Palette, com preço de €25, reúne 42 tons de granada, vermelho e rosa. Esta paleta oferece acabamentos que variam de um mate ultramacio a um brilho suave, com cores altamente pigmentadas .

Vale ressaltar que, em 2023, o mercado global de maquiagem para fantasias ultrapassou US$ 1,5 bilhão, comprovando que visuais diabólicos ainda fascinam milhões de pessoas todos os anos.