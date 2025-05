Voici comment se rendormir selon ceux qui connaissent (vraiment) les nuits agitées

Vous connaissez la chanson : les yeux s’ouvrent à 3h17, le cerveau démarre au quart de tour, et vous voilà embarquée dans un marathon mental sans ligne d’arrivée. Découvrez les conseils concrets de ceux qui ont appris à se rendormir malgré les nuits agitées.

Respirez, vous êtes en train de vous rendormir

On commence par un classique qui a fait ses preuves : la respiration contrôlée. Ce n’est pas nouveau, mais parfois, ce sont les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Dans un article publié par le HuffPost, plusieurs personnes confrontées à des troubles du sommeil ont partagé leurs méthodes personnelles pour retrouver le repos en pleine nuit.

Meg, 42 ans, adepte des réveils stressés, a par exemple adopté une méthode en or massif : elle inspire 6 secondes, expire 6 secondes, et recommence. Ce petit rituel, à la fois apaisant et structurant, suffit souvent à la ramener du côté obscur du lit vers les bras de Morphée.

Pourquoi ça fonctionne ? Parce que cette respiration active le système nerveux parasympathique – le côté « zen » de votre organisme. Il ralentit le rythme cardiaque, abaisse la pression artérielle et dit gentiment au cerveau : « Chut, c’est l’heure de dormir ».

Lisez-vous un bon somnifère littéraire

La lecture peut être une arme redoutable… à condition de bien choisir son livre. Oubliez les polars sanguinolents ou les intrigues haletantes, vous risqueriez de rallumer les projecteurs dans votre cerveau. Esha, qui a découvert l’insomnie pendant sa grossesse, mise plutôt sur des histoires volontairement soporifiques. Son mari lui en écrit même sur mesure – un geste romantique ET pratique, il faut le reconnaître.

Cette approche vise à détourner l’attention des pensées anxiogènes en occupant l’esprit sans le stimuler. Si vous n’avez pas d’écrivain maison sous la main, vous pouvez toujours tenter un manuel d’économie ou un roman du XIXe siècle : tout est bon tant que ça vous endort.

Faites appel à votre série doudou

Et si la solution se trouvait dans le petit écran ? Pas n’importe comment, bien sûr. Liz, 51 ans, jure par exemple par « Columbo » et « Arabesque » – des séries aussi rassurantes qu’un plaid en laine. Pourquoi ? Parce qu’elle les connaît par cœur. Pas de suspense, pas de surprise, juste une ambiance familière qui fait office de berceuse visuelle.

Ce que vous regardez importe moins que l’effet qu’il produit : il faut que ce soit connu, doux, lent. Et surtout : évitez la lumière bleue trop agressive. Mettez un filtre ou utilisez un mode nuit, pour ne pas donner à votre cerveau l’illusion qu’il est midi en pleine nuit.

Jouez la carte du son (mais pas n’importe lequel)

Paul, 46 ans, a dû réapprendre à dormir après un traumatisme crânien. Ce qui l’a aidé ? Les fameuses fréquences solfeggio. Ce sont des sons spécifiques censés harmoniser les ondes cérébrales. Vous en trouverez facilement sur YouTube ou dans des applis de méditation.

Même si les preuves scientifiques sont encore en construction, une chose est sûre : si ça vous apaise, c’est que ça fonctionne. L’important est de créer un environnement sonore doux, répétitif, sans surprise. Ce genre de son agit comme un cocon auditif qui vous guide lentement vers le sommeil.

Changez votre regard sur l’insomnie

Voici peut-être le conseil le plus libérateur : arrêtez de vouloir dormir à tout prix. Caroline, travailleuse sociale, a cessé de se battre contre ses réveils nocturnes. Désormais, quand elle est éveillée, elle reste allongée, calme, en se répétant que le repos, ce n’est pas que le sommeil.

Ce lâcher-prise est fondamental. Car plus on angoisse à l’idée de ne pas dormir, moins on dort. Accepter l’éveil sans le dramatiser permet souvent au sommeil de revenir… par surprise. C’est un peu comme chercher ses clés : on les trouve toujours quand on arrête de chercher.

Écoutez votre corps, et surtout, soyez indulgente

Ce que ces témoignages ont en commun ? Une profonde bienveillance envers soi-même. Il ne s’agit pas de « réussir » à dormir, mais d’expérimenter, de sentir ce qui vous convient. Ce qui fonctionne pour l’un ne fonctionnera peut-être pas pour vous, et c’est très bien ainsi. Le sommeil n’est pas une performance, c’est un besoin vital que vous pouvez nourrir avec patience et douceur.

Il n’y a pas de honte à passer par des nuits compliquées. Vous n’êtes pas seule, et surtout, vous n’êtes pas « nulle » parce que vous n’arrivez pas à dormir. Votre cerveau, parfois trop éveillé, a aussi ses raisons. Et si vous en faisiez un allié, plutôt qu’un ennemi ?

Alors la prochaine fois que vous ouvrez un œil à 3h du matin, respirez. Et surtout, rappelez-vous : même si vous ne dormez pas tout de suite, vous êtes déjà en train de prendre soin de vous.