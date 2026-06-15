À 20 ans, Tia Cordery devient propriétaire grâce à une habitude commencée à l’adolescence

Devenir propriétaire à 20 ans, sans aide familiale, en partant du salaire minimum : c’est l’exploit qu’a réussi Tia Cordery, jeune Britannique qui partage désormais son parcours sur TikTok. Une trajectoire à contre-courant de l’idée selon laquelle l’accès au logement serait, pour les moins de 30 ans, « totalement hors de portée ». Et qui repose, selon ses dires, sur une discipline financière commencée bien avant l’âge adulte.

Un apprentissage et un salaire minimum à 16 ans

Tia Cordery n’a pas grandi dans une famille aisée. Sa famille n’avait pas les moyens de lui prêter de l’argent pour démarrer sa vie d’adulte, alors elle a très tôt fait le choix de prendre les choses en main. Dès son adolescence, elle entre dans la vie active comme apprentie dans un service client. Le salaire est modeste – environ 8 livres de l’heure, soit le minimum légal pour son âge dans le Royaume-Uni.

À cet âge-là, beaucoup d’adolescents dépensent leurs premiers revenus pour sortir, s’habiller, ou simplement « profiter ». Tia Cordery, elle, fait un choix radicalement différent. Et c’est ce choix qui changera tout, six ans plus tard.

400 livres par mois mis de côté

Chaque mois, la jeune femme dépose la même somme – environ 400 livres – sur un compte bancaire dédié exclusivement à son projet d’achat immobilier. « Je n’avais aucune facture », explique-t-elle dans la vidéo TikTok qui fait actuellement le tour des réseaux. « Je ne gagnais pas beaucoup d’argent. J’étais au salaire minimum. Mais je tenais bon ».

Sa méthode ? Une autodiscipline radicale, qu’elle décline en plusieurs principes simples : un compte bancaire séparé pour les économies (pour ne pas confondre avec l’argent du quotidien), aucune dépense superflue, et surtout, refuser les sorties qui pèsent vite sur le budget des jeunes adultes. Une stratégie connue des conseillers financiers, et qui repose entièrement sur la régularité.

Le prix social : amis perdus et critiques

Cette discipline a toutefois aussi un coût – un coût social. « Les gens que je fréquentais à l’époque me traitaient d’avare, parce que je ne voulais pas dépenser tout mon argent dans des sorties constantes », confie Tia Cordery. « Je ne leur parle plus aujourd’hui, mais c’était difficile. Ils me disaient : ‘Allons-y, amusons-nous’, et je leur répondais : ‘Je n’ai pas beaucoup d’argent, je n’ai pas envie de faire ça’ ». Un témoignage qui rappelle à quel point la pression sociale peut peser sur les jeunes économes – et combien il faut de détermination pour la tenir à distance.

Une carrière dans l’immobilier et un message aux jeunes

Aujourd’hui, Tia Cordery travaille désormais elle-même dans l’immobilier – un choix de carrière qui prolonge logiquement son parcours personnel. Et grâce à ses années d’économies, elle a pu acquérir sa première maison à seulement 20 ans.

Devenue référente sur TikTok, la jeune femme profite de sa visibilité pour sensibiliser les autres jeunes à l’importance de commencer tôt à épargner. Selon elle, beaucoup de personnes de sa génération ne sont pas suffisamment informées sur les principes de l’épargne, ni sur les options de prêt disponibles pour devenir propriétaire. Un constat partagé par de nombreux professionnels de l’éducation financière.

L’histoire de Tia Cordery n’est ainsi pas « magique », elle repose sur une habitude simple, commencée tôt, et tenue avec une rigueur impressionnante. Une démonstration qui rappelle, à toutes les générations, que l’épargne reste l’un des leviers les plus puissants – à condition de savoir, et d’oser, dire « non » au quotidien.