En Argentine, ne pas payer sa pension alimentaire pourrait empêcher d’assister aux matchs du Mondial

En Argentine, le football est presque sacré. C’est précisément cette passion nationale que le gouvernement de Buenos Aires utilise visiblement désormais comme levier : les parents qui ne paient pas leur pension alimentaire pourraient en effet être privés d’accès aux matchs de la Coupe du Monde 2026.

Une mesure inédite à l’échelle internationale

C’est une décision aussi inattendue qu’inédite que vient de prendre l’Argentine. La municipalité de Buenos Aires a mis en place un dispositif visant à interdire aux parents redevables de pensions alimentaires l’accès aux matchs de la Coupe du monde 2026 de football qui a lieu du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Une démarche d’autant plus marquante qu’elle s’applique à un événement international, à l’étranger, et qu’elle touche directement à l’une des passions les plus enracinées du pays. Du footballeur international argentin Diego Maradona à au footballeur international argentin Lionel Messi, l’Argentine est en effet une terre de football, et priver ses citoyens d’un tel rendez-vous relève d’une véritable sanction symbolique.

Une collaboration entre Buenos Aires et les États-Unis

Concrètement, comment l’Argentine peut-elle empêcher ses propres citoyens d’assister à des matchs sur le sol américain ? Selon le journal argentin La Nación, la mesure repose sur un accord conclu entre la mairie de Buenos Aires et l’administration américaine. Le gouvernement local, dirigé par Jorge Macri, a rendu accessible la base de données du Registre public des débiteurs de pensions alimentaires (RPAM) aux autorités américaines. Ce partage d’informations permet alors aux services chargés des entrées sur le territoire ou de la billetterie de la compétition d’identifier les personnes concernées et de leur refuser l’accès aux stades.

Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha. En la Ciudad hace un año que prohibimos el ingreso de deudores alimentarios a estadios y espectáculos masivos. Ahora, en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, sumamos nuestra base de datos al programa Tribuna… pic.twitter.com/Gb6TSJV3HN — Jorge Macri (@jorgemacri) May 26, 2026

Plus de 13 000 parents potentiellement concernés

L’ampleur du dispositif est considérable. Selon les informations relayées par La Nación, plus de 13 000 parents sont actuellement répertoriés comme débiteurs de pensions alimentaires à Buenos Aires et dans 13 autres provinces argentines. Ces personnes pourraient donc toutes se voir refuser l’accès aux rencontres de la sélection nationale, l’Albiceleste, lors du Mondial. Les accords d’échange de données conclus entre la mairie et les autorités locales étendent ainsi considérablement le périmètre de l’opération. Une couverture nationale qui transforme la mesure initialement portée par la capitale en politique publique de grande envergure.

Une mesure déjà appliquée depuis mars 2025

Si la mention de la Coupe du Monde 2026 lui donne aujourd’hui un retentissement international, le dispositif n’a en réalité rien de nouveau. Il a été instauré dès mars 2025 par la municipalité de Buenos Aires. Depuis cette date, l’accès aux stades argentins est interdit aux parents identifiés comme « mauvais payeurs de pensions alimentaires ». Des contrôles d’identité ont été mis en place à l’entrée des infrastructures sportives, permettant de cibler concrètement les personnes concernées. Selon les chiffres officiels, 162 supporters ont déjà été identifiés depuis le déploiement du dispositif comme ayant « oublié » de s’acquitter de leurs obligations parentales.

Un message politique assumé par le maire

Du côté des autorités, la démarche est revendiquée sans détour. Sur le réseau social X (anciennement Twitter), le maire de Buenos Aires Jorge Macri a justifié la mesure avec fermeté. « Ceux qui manquent à une obligation aussi fondamentale que nourrir leurs enfants devront en assumer les conséquences. S’ils ne subviennent pas aux besoins de leurs enfants, l’accès au stade leur sera refusé », a-t-il déclaré. Une prise de position politique qui affirme le caractère dissuasif, voire punitif, de la mesure. L’objectif affiché : inciter les parents concernés à régulariser leur situation, sous peine d’une sanction directement liée à leur quotidien.

Le football comme levier d’action publique

Au-delà du caractère « anecdotique » de l’utilisation du football comme levier, la démarche argentine soulève une question plus large : celle de l’efficacité des leviers symboliques pour faire respecter les obligations parentales. Dans un pays où le foot mobilise toutes les classes sociales et tous les âges, priver d’accès aux stades est une sanction particulièrement parlante.

Ce type de mesure, qui touche à un loisir profondément intégré à la culture nationale, vise à exercer une pression sociale là où les recours juridiques classiques restent parfois lents ou peu dissuasifs. Une logique qui n’est pas sans rappeler d’autres expériences à l’étranger, où des sanctions liées au quotidien (permis de conduire suspendu, accès limité à certains services) sont mobilisées pour le recouvrement des pensions alimentaires.

Une mesure qui suscite le débat

Si la mesure est saluée par une partie de l’opinion argentine, qui y voit « un outil concret pour défendre les droits des enfants », elle suscite aussi des interrogations. Certains observateurs s’interrogent sur « le respect des libertés individuelles, sur les modalités du partage de données entre pays, et sur la proportionnalité de la sanction ». D’autres soulignent que l’efficacité du dispositif dépendra largement de sa mise en œuvre concrète aux États-Unis, où les contrôles d’identité à l’entrée d’un stade restent plus difficiles à effectuer qu’en Argentine.

Avec ce dispositif inédit, l’Argentine envoie ainsi un message fort : la passion pour le football ne saurait être un droit acquis lorsque les obligations parentales ne sont pas respectées. Une démarche dont l’efficacité sera scrutée de près lors du Mondial 2026 – et qui pourrait inspirer d’autres pays confrontés au même défi.