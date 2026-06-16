L’attitude exemplaire des supporters japonais après le match a fait le tour du monde

Une fois encore, ils ont fait parler d’eux par leur civisme. Après le match nul entre le Japon et les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2026, les supporters japonais sont restés dans les tribunes pour nettoyer le stade – une tradition qui continue de fasciner la planète entière.

Des supporters restés dans les tribunes après le coup de sifflet final

C’est sur la pelouse du stade de Dallas, dans le Texas, que s’est jouée l’une des rencontres les plus animées des phases de groupes de la Coupe du monde 2026. Le 14 juin, le Japon a affronté les Pays-Bas dans le cadre du groupe F, pour un match qui s’est soldé par un nul 2-2 chargé d’émotions. À peine le coup de sifflet final donné, alors que la majorité des spectateurs se dirigeait vers les sorties, les fans des « Samouraïs Bleus » sont restés dans les tribunes pour entamer un tout autre rituel.

Munis des sacs bleus qu’ils avaient utilisés tout au long de la rencontre pour encourager leur équipe, ils ont méthodiquement entrepris de ramasser les déchets laissés sur les sièges et entre les rangées. Bouteilles, gobelets et emballages : chaque détritus a été soigneusement collecté et placé dans les sacs, transformant une fin de match en véritable opération de nettoyage. Une scène devenue rituelle, mais qui n’en finit pas de captiver le monde.

Une tradition vieille de plus de 25 ans

Si l’image a une nouvelle fois suscité l’admiration, le phénomène n’a rien de nouveau. Cette habitude des supporters japonais remonte à la Coupe du monde 1998 en France, première participation du pays à la compétition. Depuis, à chaque grand rendez-vous sportif international – Coupe du Monde, Jeux Olympiques – les fans japonais reproduisent ce geste.

Lors du Mondial 2022 au Qatar, l’image était même devenue mondialement virale après la victoire surprise du Japon contre l’Allemagne au stade Khalifa. À chaque édition, la même conclusion : un stade laissé impeccable par ceux qui sont venus l’occuper le temps d’un match.

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« Tatsu tori ato wo nigosazu » : l’expression qui résume la philosophie

Pour comprendre ce geste, il faut s’arrêter sur une expression japonaise particulièrement éclairante : « Tatsu tori ato wo nigosazu ». Littéralement, elle signifie « l’oiseau qui s’envole ne laisse rien derrière lui ». Une formule poétique qui résume une philosophie de vie : laisser un lieu dans l’état où on l’a trouvé. Cette idée est inculquée dès l’école primaire au Japon, où les enfants apprennent à nettoyer eux-mêmes leur salle de classe et les couloirs de leur établissement.

Une éducation au respect des espaces partagés, qui se transforme en automatisme une fois adulte. La pratique va encore plus loin au quotidien : au Japon, les poubelles publiques sont rares, et les habitants prennent l’habitude de rapporter leurs déchets chez eux.

Un geste motivé par le respect

Interrogés sur place par la FIFA, plusieurs supporters ont expliqué la motivation profonde derrière ce nettoyage collectif. « C’est la culture. Mais c’est aussi du respect pour tout : respect pour les joueurs, pour les autres supporters, et aussi pour le stade. Nous sommes honorés d’être ici, alors nous ne voulons pas laisser un endroit en désordre derrière nous », a expliqué l’un d’eux.

Une déclaration qui résume parfaitement la dimension symbolique du geste : il ne s’agit pas seulement de propreté, mais d’une manifestation concrète d’humilité et de gratitude envers le pays d’accueil et les autres participants. Scott North, professeur de sociologie à l’université d’Osaka, expliquait à la BBC en 2018 : « Avec des rappels constants tout au long de l’enfance, ces comportements deviennent des habitudes pour une grande partie de la population ».

Les joueurs japonais eux aussi exemplaires

L’attitude exemplaire ne se limite pas aux tribunes. Sur le terrain, les joueurs japonais ont eux aussi appliqué cette philosophie. Une photo officielle de la FIFA, abondamment relayée, montre le vestiaire de l’équipe japonaise après le match : entièrement nettoyé, ordonné, prêt à être réutilisé. Aucun équipement n’avait été laissé au sol, aucune trace de l’occupation des heures précédentes. Une démarche habituelle pour les joueurs japonais, qui prolongent ainsi sur le terrain le même état d’esprit que leurs supporters dans les gradins. Une cohérence rare, qui contribue à la réputation internationale de la sélection.

Une viralité immédiate sur les réseaux sociaux

Comme à chaque édition, les images du nettoyage des tribunes ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. La FIFA elle-même a relayé une vidéo de la scène sur son compte officiel X (anciennement Twitter), accompagnée d’un message célébrant le geste.

Une anecdote particulièrement marquante a également été partagée : Jameis Winston, le quarterback des New York Giants, présent au stade en tant que commentateur pour la chaîne FOX, a été filmé en train d’aider personnellement les supporters japonais à ramasser les déchets. Une image symbolique, qui illustre l’effet de contagion positive provoqué par ce type de geste. Sur les réseaux, les messages d’admiration ont afflué du monde entier.

Une leçon collective qui dépasse le football

Au-delà du sport, ce geste résume tout ce que beaucoup admirent dans la culture japonaise contemporaine : un attachement profond au collectif, le sens du devoir individuel envers la communauté, et une discipline intériorisée sans contrainte extérieure. À l’heure où le football mondial est souvent associé à des images plus « contrastées » – débordements, dégradations, incidents en tribunes -, le rituel des supporters japonais propose un contre-modèle silencieux mais puissant.

Pour la suite de leur parcours dans le Mondial 2026, l’équipe affrontera la Tunisie le 20 juin à Monterrey (Mexique), puis la Suède le 25 juin de nouveau au stade de Dallas. L’occasion, sans doute, de renouveler ce geste devenu emblématique.

Avec leurs sacs bleus à la main, leur calme et leur application, les supporters japonais ont ainsi une nouvelle fois transformé un match de Coupe du monde en leçon de civisme. Dans un monde où les images marquantes des stades sont souvent associées aux « excès », la dignité tranquille des Samouraïs Bleus rappelle qu’il existe une autre manière d’aimer le sport – et peut-être aussi, plus largement, de vivre ensemble.