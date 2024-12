Ce film dévoile l’obstacle invisible qui freine la carrière des femmes

Lorsque les femmes veulent toucher les plus hauts sommets professionnels ou daignent avoir de l’ambition, elles se cognent violemment contre ce solide plafond de verre. Visiblement c’est du double, voire du triple vitrage. À la différence de leurs homologues masculins, elles n’ont pas un accès immédiat au succès. Pour espérer passer au travers de cet épais plafond et enfin voir la lumière au bout de leur carrière, elles doivent fournir plus d’efforts. Celles qui veulent décrocher la lune sont les pieds liés au plancher et peinent à décoller. C’est ce que dénonce ce court-métrage, réalisé main dans la main par Women in Tech Global et ONU Femmes. Ce petit film aux grands effets matérialise ce plafond de verre qui empêche les femmes d’atteindre leurs rêves et qui les encombre dès le plus jeune âge.

Sous le plafond de verre : une campagne qui expose l’invisible

Le plafond de verre est une « image ». C’est un obstacle monumental, mais transparent qui force les femmes à abaisser leurs ambitions et leurs exigences professionnelles. Même si les femmes n’ont pas un vrai plafond vitré au-dessus de la tête, elles ressentent ce blocage. Elles stagnent au niveau zéro. Cette campagne intelligente et créative nommée « Beyond Ceilings » donne vie à cette métaphore et prend ce terme au premier degré. Imaginée en collaboration avec l’agence Way.TV et la réalisatrice canadienne Maïlis, elle se présente sous la forme d’un court-métrage.

Elle suit Lily, une jeune fille qui avance dans un univers où tout semble « compacté ». Le plafond est tellement bas qu’elle ne peut pas se tenir debout et doit avancer le dos courbé. Dans ce quotidien à l’étroit, digne d’une boîte de conserve, Lily tente de mener une vie normale, mais peine à se déployer, au sens propre comme figuré. Ce monde, complètement étriqué, n’est pas à la hauteur des jeunes filles qui l’habitent. Ce film à l’initiative de Women in Tech Global et ONU Femmes donne un aperçu physique de ce plafond de verre, si écrasant.

À la fin, Lily contemple les étoiles en papier accrochées à son plafond à défaut de pouvoir les atteindre en vrai. Le film, qui montre la charpente réelle du plafond de verre, se conclut sur ces mots : « À partir du moment où les filles commencent à rêver, on leur dit que le ciel a des limites. On les aide à les dépasser ». Ce mur opaque et blindé, Women in Tech Global et ONU Femmes s’attèlent à le dynamiter. Alors que les femmes n’occupent que 28,2 % des postes de direction à échelle mondiale, il est urgent de faire sauter ces cloisons qui retiennent leur potentiel.

Une campagne sur le plafond de verre qui éveille les consciences

Le plafond de verre n’est pas encore prêt à céder ni à se briser en mille morceaux. Au 21e siècle, les femmes en sont encore prisonnières. L’ascenseur professionnel de ces mesdames est toujours en panne. Tandis que les hommes ont un chemin tout tracé vers la réussite, les femmes, elles, doivent s’adonner à un épineux parcours du combattant pour gravir les échelons. Une sombre réalité qui se traduit aussi dans les chiffres.

Selon l’Observatoire Skema de la féminisation des entreprises, les femmes n’occupent, en 2022, que 3 des postes de Président et/ou Directeur Général des entreprises du CAC 40, soit 3,75 %. Parmi les PDG des entreprises du classement Fortune 500, seulement 5,8 % sont des femmes. La parité au travail n’est donc pas encore acquise. Avec ce film, qui illustre le terme « plafond de verre » à la lettre, ONU Femmes et Women in Tech Global souhaitent alerter le grand public et faire bouger les lignes (ou plutôt les murs).

« Grâce à des initiatives conjointes telles que ‘Beyond Ceilings’, nous nous efforçons de briser les barrières et de faire en sorte que chaque fille sache que son potentiel est illimité. Ensemble, nous pouvons briser le plafond de verre et créer un monde où l’égalité des sexes n’est pas seulement un objectif, mais une réalité », a déclaré Belén Sanz Luque, directrice régionale d’ONU Femmes pour l’Europe et l’Asie centrale

Le plafond de verre va-t-il un jour se briser ?

Si les femmes doivent patienter encore environ 300 ans avant d’atteindre la parité homme-femme en société, côté boulot, elles ont un peu moins de temps d’attente. Comme le prévoit la loi du 24 décembre 2021, il y a désormais des quotas à respecter dans les postes de direction des grandes entreprises. Si elle est appliquée, il devrait y avoir 40 % de femmes cadres dirigeantes d’ici 2030. Or, les femmes qui tiennent les rênes d’une société sont encore rares et pas forcément bien vues. Un peu moins d’un tiers des entreprises de l’indice boursier comptent 30 % de femmes à des postes de direction.

Les femmes qui tentent de se hisser à la première place sont sans cesse poussées de leur piédestal. Comme des malpropres. Associées aux adjectifs « imposteur », « vénal » ou « égoïste », elles sont accusées de « ne pas avoir les épaules ». Un homme ambitieux est respectable tandis qu’une femme ambitieuse est inconsciente et n’a pas le sens de la famille. En attendant d’éclater ce fichu plafond de verre, les femmes peuvent le repousser pour ne pas qu’il les enfonce.

Ce film révèle les vraies dimensions du plafond de verre, qui fait barrage à la carrière des femmes. Quoi qu’elles envisagent pour leur avenir, les femmes doivent toujours faire preuve de modération. Cependant, de plus en plus d’entrepreneuses prouvent que viser la lune n’est pas un crime, mais une liberté. C’est le cas par exemple de Lena Mahfouf, alias Léna Situation.