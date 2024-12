Alex Consani, première mannequin transgenre élue « Modèle de l’année » !

Un moment historique s’est produit dans l’univers de la mode lors des Fashion Awards, le 2 décembre 2024 à Londres. Alex Consani, mannequin transgenre, a été couronnée « Modèle de l’année », marquant une première dans les trois décennies d’existence de cette prestigieuse récompense.

Une étoile montante qui bouscule les codes

Alex Consani, qui compte près de quatre millions d’abonné.e.s sur TikTok, a conquis le monde de la mode avec une série de défilés marquants. De Chanel à Stella McCartney, en passant par Victoria’s Secret (où elle est également devenue la première mannequin transgenre à participer au défilé de la célèbre marque), Alex s’est imposée comme une figure incontournable de l’industrie. Depuis qu’elle a signé avec IMG Models en 2019, elle n’a cessé de repousser les frontières et de redéfinir les standards du mannequinat.

Une reconnaissance mondiale

Le British Fashion Council, organisateur des Fashion Awards, a salué l’impact global d’Alex Consani, soulignant son influence et ses réalisations au cours de l’année écoulée. En recevant ce prix, elle rejoint les rangs d’icônes telles que Naomi Campbell, Bella Hadid et Kaia Gerber, mais en y apportant une perspective nouvelle et révolutionnaire.

« JE CRIE J’AI GAGNÉ LE MODÈLE DE L’ANNÉE ! Merci beaucoup @britishfashioncouncil et à tou.te.s celleux qui ont rendu cela possible ! (…) », s’est exprimée Alex Consani sur son compte Instagram. Cette victoire est bien plus qu’un honneur personnel pour Alex, elle reflète une avancée majeure dans une industrie longtemps critiquée pour son manque de diversité. En récompensant une femme transgenre, le monde de la mode envoie un message puissant : les normes évoluent, et il est (enfin) temps de célébrer tous les parcours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Consani (@alexconsani)

Un symbole d’espoir et de progrès

Pour beaucoup, Alex Consani est bien plus qu’une mannequin. Elle est un modèle d’inspiration pour les jeunes générations, un symbole de résilience et une voix forte pour la communauté LGBTQ+. Sur Instagram et TikTok, elle partage non seulement des moments de sa vie glamour, mais aussi des messages de soutien et d’empowerment, attirant des millions de fans qui admirent son authenticité.

En bousculant les codes d’une industrie souvent figée dans ses traditions, Alex pave la voie pour d’autres talents issus de milieux marginalisés. Sa victoire est une célébration de la diversité et un appel à une meilleure représentation dans le monde de la mode. L’industrie de la mode commence en effet (enfin) à reconnaître que la beauté se trouve dans toutes les formes, genres et histoires. L’élection d’Alex Consani en tant que « Modèle de l’année » est ainsi un pas de géant vers une industrie plus inclusive. Cela ouvre la porte à davantage de visibilité pour les personnes transgenres et souligne l’importance de briser les stéréotypes pour laisser place à une diversité authentique.

Alex Consani a non seulement remporté un prix, mais elle a aussi gravé son nom dans l’histoire de la mode en tant que pionnière. Sa reconnaissance en tant que « Modèle de l’année » est une victoire pour elle, pour la communauté LGBTQ+ et pour toutes les personnes qui rêvent d’un monde où chacun·e est accepté·e, et même célébré·e pour ce qu’iel est !