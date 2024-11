Ces 7 leçons de couples LGBT+ vont transformer votre relation hétéro

Dans un monde où les relations amoureuses sont souvent encadrées par des normes rigides, les couples queer ont parfois dû réinventer l’amour et la vie à deux pour trouver leur propre équilibre. Même s’ils ne sont pas à l’abri des clashs et des frictions, ils ont beaucoup à apprendre aux couples hétéros. Chez eux, les querelles autour des tâches ménagères sont rares et les rôles de genre n’existent pas. Ils conjuguent le verbe « aimer » autrement, sans les impératifs de la société. Peut-être détiennent-ils le secret des relations éternelles ! Voici 7 leçons d’amour que les couples LGBT+ peuvent enseigner à leur alter-égo hétéro.

Détruire le mythe des rôles genrés

Parmi les leçons d’amour que les couples LGBT+ peuvent transmettre aux couples hétéros, celle-ci est certainement la plus précieuse. Chez eux, il n’y a pas de « hiérarchie » ni de pouvoir de supériorité. Les deux âmes sœurs se répartissent naturellement les tâches, sans trop réfléchir. Tandis que dans les couples hétéros, l’homme tient souvent les cordons de la bourse et la femme, l’intendance de la maison, dans les couples LGBT+, personne n’a de « rôle » attitré.

Qui fait quoi à la maison, qui prend les décisions financières, ou qui exprime ses émotions : tout est négociable et ajustable. En fait, rien n’est figé dans le couple. Cette flexibilité favorise un partenariat plus égalitaire, où les responsabilités sont réparties selon les préférences et les compétences, et non selon des attentes de genre.

Faire de la communication une priorité

La communication est le ciment du couple. Cette citation, vous l’avez certainement entendue et lue des centaines de fois. Eh bien, les couples LGBT+ en font leur crédo. Là où d’autres fuient et s’enferment dans le silence, ils discutent à coeur ouvert et encouragent le dialogue. Dans les couples hétéros, la société veut que l’homme reste mutique et impassible, voire que les émotions se « devinent ».

Dans les couples LGBT+, chaque personne s’exprime dès qu’elle en ressent le besoin. Les âmes sœurs n’attendent pas d’être au bord de l’implosion pour verbaliser leurs ressentis. Il n’y a pas l’effet « cocotte minute ». Les couples queer discutent souvent ouvertement de leurs besoins, limites et désirs. Plutôt que de supposer que votre partenaire sait ce que vous voulez, parlez-en : clarifiez vos attentes, posez des questions et osez la vulnérabilité. C’est une des leçons d’amour inspirée des couples LGBT+ qui fait office de remède contre les embrouilles.

Explorer sans crainte son identité

Parmi les leçons d’amour que les couples LGBT+ peuvent prodiguer aux couples hétéros : l’exploration de soi. Les couples queer invitent souvent à une quête de soi qui va au-delà de l’orientation sexuelle. Genre, valeurs, expressions : les partenaires queer s’encouragent mutuellement à grandir et à se « trouver ». « Aime-toi toi-même avant d’aimer les autres« , telle est la philosophie des couples LGBT+.

L’idée n’est pas de remettre en question qui vous êtes, simplement de découvrir d’autres facettes de votre identité et de faire sauter ces fichus cases. Dans les couples hétéros, la société exige que l’homme soit « fort » et la femme « docile ». En plus d’être réducteur, ça vous bride. Alors, libérez-vous de ce schéma et ne retenez plus votre « moi » intérieur.

Partager la charge mentale

Dans les couples hétéros, la charge mentale revient presque intégralement à la femme. Toutes les tâches pénibles leur tombent dessus, comme si c’était « normal ». Selon l’observatoire des Inégalités, 80 % des femmes font la cuisine ou le ménage au moins une heure chaque jour, contre 36 % des hommes. Ce sont aussi elles qui jouent les nounous, les organisatrices de voyage et les secrétaires administratives. Bref, elles n’ont pas une minute pour elles.

À l’inverse, dans les couples LGBT+, la charge mentale est partagée en deux. Les partenaires forment une équipe et assurent ensemble la logistique du quotidien. Il n’y a pas une personne qui fait plus d’efforts que l’autre. Lorsque l’un.e se sent « submergé.e », l’autre prend le relai et vice-versa.

Dire au revoir au « script amoureux »

Parmi les leçons d’amour apprises grâce aux couples LGBT+ : écrire sa propre idylle, loin des scénarios « conventionnels ». Ne laissez pas les Disney et les rom-coms déteindre sur votre relation. Il n’y a pas une « bonne façon » de vivre l’amour, mais des milliers. Il y en a autant que de couples sur Terre.

Le couple monogame, marié et avec enfants n’est qu’un modèle parmi d’autres. Les couples queer explorent des configurations variées : relations polyamoureuses, unions sans mariage ou cohabitation entre ami.es et partenaires. Chaque couple peut s’inspirer de cette fluidité pour bâtir une relation qui lui ressemble.

Valoriser l’indépendance personnelle

Dans les couples LGBT+, les partenaires ne forment qu’un, certes, mais iels savent aussi ménager leur solitude et leur indépendance. Iels respectent l’espace personnel de l’autre et s’assurent d’avoir des activités à elleux, qu’iels ne partagent pas. Être en couple, ce n’est pas dépenser tout son temps à deux et faire sans arrêt des compromis. Lorsque vous êtes dans cette dynamique de la « sangsue », vous avez tendance à vous oublier. D’où l’importance d’avoir un hobby en guise d’échappatoire. L’idée n’est pas de mener une vie de célibataire en couple, simplement de penser un peu à soi.

Protéger sa relation des jugements

Les couples LGBT+ sont tellement exposés aux critiques, aux jugements des autres et aux regards hostiles, qu’ils savent comment s’en prémunir. Lorsque quelqu’un les attaque, plus ou moins frontalement, ils réagissent intelligemment. Ils vont poser des limites, rappeler que leur couple ne regarde personne à part elleux et conclure par une petite leçon de tolérance.

Alors si vos proches se montrent trop intrusif.ve.s et se font l’avocat de Cupidon, soyez ferme. Ne restez pas passif.ve. Même si ces conseils et ces remarques ne partent pas forcément d’une mauvaise intention, ils peuvent vous faire douter. Alors, prenez le parti de votre moitié et verrouillez votre jardin secret à double tour. Parmi les leçons d’amour offertes par les couples LGBT+, celle-ci est bien utile, surtout à l’approche des Fêtes.

Selon une étude publiée dans la revue Family Relations, les relations homosexuelles sont plus heureuses que les relations hétéros. Mais pas question pour autant de vous « convertir » à une autre orientation sexuelle. Vous pouvez juste vous inspirer de ces leçons d’amour puisées dans les couples LGBT+. Toutefois, même si les couples LGBT+ sont exemplaires sur plusieurs points, ils ne sont pas immunisés contre les violences, psychologiques ou physiques.