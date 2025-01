Ce que vous ignorez sur Caitlyn Jenner, le père des soeurs Jenner devenu femme

Plus besoin de présenter les membres du clan Kardashian-Jenner, à la réputation planétaire. Sur ce tableau de famille rutilant, Kim et Kendall sont régulièrement au premier plan. Dans l’ombre de ces femmes influentes se cache aussi Caitlyn Jenner. Ancien athlète olympique adulé et père des célèbres Kendall et Kylie Jenner, elle a bouleversé le monde entier en révélant son identité de femme en 2015. Caitlyn Jenner ne se résume pas seulement à son « physique », c’est une figure d’inspiration pour toutes les personnes qui bataillent avec leur genre. Porte-voix de la communauté LGBT+, elle a offert une vitrine médiatique précieuse aux personnes trans. Découvrez le parcours de Caitlyn Jenner, une femme qui tente d’être elle-même dans une famille où l’apparence compte double.

De champion olympique à icône LGBTQ+

Avant de devenir Caitlyn et de porter les couleurs arc-en-ciel, le père des célèbres Kendall et Kylie Jenner dont nous tairons le deadname a marqué l’histoire du sport. En 1976, elle remporte la médaille d’or au décathlon lors des Jeux olympiques de Montréal, faisant la fierté nationale aux États-Unis. Cette performance incroyable la propulse au rang de star, avec des contrats publicitaires, des couvertures de magazines, et un statut d’idole sportive.

Mais derrière cette façade d’athlète accompli, Caitlyn luttait depuis son plus jeune âge avec une question identitaire profonde : « il » se sentait femme. Ce n’est qu’après des années de silence et de souffrance qu’elle a osé affronter cette réalité. En amont de sa transition, avant d’enterrer à tout jamais ce « corps d’homme » dans lequel elle ne s’est jamais reconnue, elle a eu une vie bien remplie. Mariée pendant 22 ans avec Kris Jenner, le pilier de la famille, elle a eu deux filles : Kendall et Kylie, star de la fashion-sphère.

Si Caitlyn Jenner n’est pas le visage qui a le plus marqué l’émission de télé-réalité « L’incroyable Famille Kardashian », elle a laissé une empreinte forte dans la société. À la différence de sa tribu, qui a succombé à la chirurgie pour des raisons esthétiques, Caitlyn, elle, s’est métamorphosée pour être enfin en accord avec elle-même. D’ailleurs, elle a tardé à prendre cette décision, si libératrice.

Le coming-out de Caitlyn : une révolution médiatique

En 2015, Caitlyn Jenner dévoile son identité au grand public dans une interview avec Diane Sawyer, avant de faire la Une de Vanity Fair avec la phrase, désormais culte : « Call me Caitlyn ». Pour acter sa transformation et révéler ce nouveau visage tant fantasmé, elle a posé dans un body sensuel en satin. Un cliché qui lui donnait presque des airs de créature divine.

Ce moment historique n’a pas tardé à dépasser les frontières de la sphère privée. Caitlyn devient alors un symbole de courage et de résilience pour la communauté LGBTQ+, en particulier pour les personnes transgenres, toujours invisibilisées et stigmatisées. Loin d’être un « caprice de star » ou une course au buzz comme certains de ces détracteurs ont pu le prétendre, cette transition de genre a été mûrement réfléchie. Avant de changer de genre, Caitlyn a dû supporter un corps qui lui était totalement étranger. C’était un véritable supplice. Si elle n’a pas entamé sa transition plus tôt, c’est parce qu’elle pensait que la société n’était pas encore prête à accueillir cette Caitlyn, piégée dans son enveloppe masculine.

« Je pensais opérer une transition avant mes 40 ans parce que je ne voulais pas être vieille fille. Mais à l’époque, on est à la fin des années 1980 et j’avais la sensation que je ne serais jamais soutenue. J’essayais de gérer la chose toute seule », a-t-elle confié devant les caméras de l’émission « Je suis une célébrité, sortez-moi de là »

Une transition bien reçue par ses proches

Être un parent dans la lumière des projecteurs n’est pas chose facile, et Caitlyn Jenner le sait mieux que quiconque. Cependant, elle a toujours été claire sur son désir de devenir femme. Cette annonce a d’abord été un choc pour ses enfants, alors forcés de dire adieu à ce père qu’ils ont tant aimé et avec qui ils partagent tant de souvenirs. Mais ils ont été de précieux soutiens.

La fratrie Jenner-Kardashian a d’ailleurs salué cet acte d’affirmation de soi sur X. « Sois heureuse, sois fière, vis ta vie à TA manière ! », disait Kim. « Nous avons eu la vie parce que tu étais assez forte pour la vivre. Je ne pourrais être plus fière. Caitlyn, tu es belle ! », ajoutait Khloé. « Soit libre maintenant, joli oiseau », concluait sa fille, la mannequin Kendall Jenner.

Dans son autobiographie, « The Secrets of My Life », Caitlyn Jenner a confié que sa transition n’avait pas changé son amour pour ses enfants, mais que ça avait parfois bouleversé leur perception de la famille. Il a fallu trouver un nouvel équilibre et c’est un travail constant. Surtout dans une famille aux allures d’assemblée, qui compte six enfants et 20 petits enfants.

Caitlyn Jenner : une femme engagée… et controversée

Contrairement à Kim, Kendall et Kylie, qui s’engagent corps et âmes dans la beauté, Caitlyn Jenner défend des causes plus nobles. Au-delà de sa vie personnelle, elle a créé la Caitlyn Jenner Foundation, qui soutient les initiatives en faveur des personnes transgenres, notamment dans l’accès à l’éducation et aux soins de santé.

Cependant, son discours ne fait pas toujours l’unanimité. La communauté LGBT+ lui reproche d’idéaliser le quotidien des trans, qui est loin d’être aussi doré que le sien. Dans un pays où les droits des personnes trans sont constamment menacés, Caitlyn Jenner semble faire de son parcours une généralité. Son amour non dissimulé pour Trump décrédibilise aussi ses propos. Soutenir un homme politique ouvertement transphobe en tant que femme trans est assez contradictoire. Et c’est un euphémisme.

Caitlyn Jenner prouve qu’il n’y a pas d’âge pour devenir soi-même et sortir de sa chrysalide. Aussi adulée que critiquée, elle a tout de même joué un rôle pour la reconnaissance de la communauté trans.