Le père Noël version femme ? Ce que l’IA a imaginé va vous surprendre

Selon le portrait qu’en tirent les contes légendaires, le père Noël est un vieil homme barbu vêtu de rouge. C’est un personnage bien en chair doté d’une petite bedaine et de cheveux immaculés. Il inspire tout de suite la sympathie. Imaginez un instant le père Noël dans le corps d’une femme. Cette madame Noël aurait-elle un costume similaire, qui couvre sa tête et ses jambes ? Serait-elle aussi marquée par le temps et les rides ? Aurait-elle un physique standard ? Nous avons demandé à l’IA de transformer le père Noël en femme et l’image confirme (tristement) nos craintes.

La blonde aux yeux bleus revisitée

Dans sa forme originelle, le père Noël a l’allure d’un vieillard un peu défraîchi par le temps. Il a été pensé pour incarner « l’homme attachant et généreux », pas pour rivaliser avec Brad Pitt. Ni pour animer des fantasmes érotiques. Pourtant, son pendant féminin a une apparence plus « vendeuse ». Dans l’imaginaire de l’IA, la femme père Noël est une caricature de la blonde aux yeux bleus. Une représentation très cliché de la beauté féminine. Contre toute attente, cette femme père Noël n’est pas une mamie gâteau aux cheveux grisonnants et à la peau froissée.

Elle est à la croisée de la princesse Disney et de la Barbie. Avec son brushing impeccable, son sourire aguicheur et son regard magnétique, difficile de l’imaginer dans un traîneau rustique, à braver un froid polaire ou à s’engouffrer dans des cheminées pleines de suie. Pourtant, selon l’IA, son visage angélique évoque « une certaine douceur et un caractère bienveillant ». Cette femme, dans la peau du père Noël, semble tout droit sortie d’une couverture de magazine ou des podiums de la Fashion Week. Toutefois, force est de constater qu’elle rappelle les femmes des pays froids, avec ses grands cils et ses pupilles couleur ciel.

Un visage jeune et apprêté

L’authentique père Noël a un âge indéfini. Il porte les traces du temps. Des rides pattes d’oie ornent le coin de ses yeux et des petites lunettes qui semblent appartenir à une autre époque décorent son nez. Toutefois, l’IA envisage la femme père Noël autrement. L’IA mise sur une sophistication sobre : un trait d’eyeliner fin, des lèvres légèrement teintées d’un rouge subtil, et une peau nette, sans l’ombre d’une ride.

À vu d’oeil, cette femme en velours rouge n’a pas plus de 30 ans. Elle est dans la force de l’âge. Ce choix d’un visage si « parfait » soulève une question importante : pourquoi la jeunesse et l’esthétique semblent-elles indissociables de ce père Noël féminin ? Avec cette représentation, l’IA entretient le mythe de la « jeunesse éternelle » et sous-entend qu’une femme séniore n’a pas un physique assez « accrocheur » pour séduire le public (pourtant majoritairement enfantin).

Une silhouette très normée

Même si l’épais costume rouge camoufle les parties de son corps, on devine les courbes de cette femme, alter ego du père Noël. Taille de guêpe marquée par une grosse ceinture à boucle, poitrine volumineuse dissimulée sous une fausse fourrure blanche… Le constat est sans appel : madame Noël a un corps stéréotypé. Tandis que le père Noël est un homme pulpeux et bien enrobé, mère Noël est une femme à la silhouette athlétique et à la morphologie en 8.

Ce choix provoque des interrogations légitimes : est-ce que cette version féminine du père Noël a vraiment besoin d’un tel physique pour accomplir sa mission ? Le père Noël officiel, lui, a un bon tour de taille et ça ne l’empêche pas de courir sur le toit des maisons ni de passer dans les cheminées.

Seul point positif : le respect du costume

Fort heureusement, le dress code de la femme père Noël n’a presque pas bougé. L’IA aurait pu sortir une femme en cuissarde rouge, en jupe extra courte et en corset moulant, mais elle a pris un autre parti, plus raisonnable. Cette femme, le double féminin du père Noël, arbore un manteau flamboyant, remonté jusqu’au cou, des gants épais et un bonnet de père Noël. Point de décolleté exubérant, ni trop de chair sur cette photo. L’IA est restée fidèle au costume « classique ». Elle n’a pas fait de folie et c’est tant mieux.

Si le père Noël était une femme, il n’aurait strictement rien en commun avec le vieux monsieur barbu et potelé. Après tout, cette image n’est que le reflet d’une société qui sexualise inlassablement les femmes. Selon un sondage très sérieux, 27 % des personnes interrogées estiment que le père Noël devrait avoir un genre neutre. Comme ça, le débat est clos.