« Passport Bros » : c’est quoi encore cette tendance misogyne ?

Alors que les vacances estivales viennent de débuter, la plupart des voyageurs quittent leurs pénates pour prendre leur dose d’évasion. Mais ceux qui se font appeler les « passport bros » sur TikTok ont un tout autre programme en perspective. Ils partent dans des pays pauvres avec une idée sexiste bien précise en tête. Ils choisissent leur destination, non pas pour leurs paysages ou leur plage de sable fin, mais pour conquérir des femmes dites plus « traditionnelles » et moins éduquées au « féminisme ». Leur passeport, estampillé de la nationalité européenne ou américaine, leur sert surtout à « attirer » les femmes locales. Ces « passport bros » revendiquent une idéologie misogyne aux relents colonialistes et l’assument totalement. Ils en font même la propagande sur la toile.

Qui sont les hommes derrière le « passport bros » ?

La plupart des gens réservent leur billet d’avion dans l’espoir de se dépayser et de changer d’air. Les « passport bros », eux, parcourent des kilomètres pour voir un autre type de patrimoine, qui n’est pas inscrit dans les guides touristiques. Ces masculinistes « nomades » rejoignent des pays en développement, où le niveau de vie est médiocre, pour faire les jolis coeurs et « dénicher » une femme comme ils dégotent leurs fruits au marché.

S’il fallait décliner l’identité des « passport bros », ils seraient dépeints ainsi : des hommes occidentaux, âgés de la trentaine, machistes chevronnés et disciples assidus de la pensée patriarcale. Moins radicaux que les incels, qui cultivent une haine des femmes, les « passport bros » ont quand même des points communs. Ils prétendent que le féminisme a perverti les femmes de leur pays et les a rendus « inaccessibles ».

Attachés à l’image du mâle alpha, les « passport bros » exigent d’une femme qu’elle soit docile, dépendante et dévouée. Adeptes de la victimisation, ils rejettent leur célibat sur les femmes modernes, trop farouches et libérées à leur goût. Pour changer de statut amoureux et ramener une dulcinée aux allures de marionnette dans leur valise, les « passport bros » déportent leur amour (et leur sexisme).

Du tourisme sexuel aux accents machistes

Les « passport bros », qui forment désormais une meute sur les réseaux sociaux, brandissent leur passeport comme un trophée, un aimant à femmes. D’ailleurs, ils errent sur la terre ferme, mais aussi entre les pixels. Le hashtag du même nom cumule 800 millions de vues sur TikTok. À travers leur compte qui a tout d’une « vitrine commerciale », ils partagent des vlogs où les femmes remplacent les monuments et s’affichent fièrement au bras de leur « idole ».

L’influenceur américain, Austin Abeyta rebaptisé « Digital Bromad », est considéré comme le chef de file de l’idéologie « passport bros ». Tous ses homologues le prennent en modèle. Dans ses vidéos, il fait l’apologie de ce mode de vie. « Vers minuit, vous pouvez prendre votre passeport et le faire bouger comme ça, l’agiter », préconise-t-il à ses « frères de drague ». Tout de suite après, une Colombienne en crop top fait irruption dans le champ et s’empresse d’ausculter ses papiers avec un « hey baby ». Cette vidéo a fait 600 000 vues.

Ce tourisme sexuel nouvelle génération ne consiste pas seulement à coucher avec des femmes « exotiques », mais à les embarquer dans le vol retour et à les garder précieusement à la manière d’un « objet rare ». Les « passport bros » traitent les femmes comme de la marchandise que l’on transporte d’un point A à un point B. Ils partent à l’autre bout de la terre pour chercher ce qu’ils ne trouvent pas chez eux : des femmes obéissantes qu’ils peuvent façonner à leur manière.

« Ils veulent une soumise, une esclave gratuite. Les valeurs traditionnelles, c’est simplement le patriarcat », fustige Sabrina Erin Gin, juriste et militante féministe derrière Olympe Rêve à Radio Mouv

Les « passport bros », des néocolonialistes déguisés

Les zones de prédilection des passport bros ? Des pays réputés, non pas pour leur confort et leur cadre idyllique, mais pour leur PIB en chute libre. Ces masculinistes vagabonds tracent leur itinéraire de façon méthodique. Ils vont là où ils sont sûrs de pouvoir dominer financièrement leur futur partenaire. Europe de l’Est, Amérique Latin et Asie figurent dans le top de leur « travel list ». Leur passeport « occidental » n’est pas seulement un ticket d’entrée pour accéder à d’autres territoires, c’est aussi un justificatif de « richesse », du moins aux yeux de la population locale.

Certains « passport bros » s’érigent d’ailleurs parfois en “sauveur”. Ils pensent délivrer les femmes de leur piètre situation et leur offrir une destinée plus « digne ». Une pensée colonialiste qui réactualise le mythe archaïque de « l’homme blanc providentiel tout puissant ». En plus d’être misogynes et d’avoir un égo surdimensionné (à en faire buguer le tapis de l’aéroport), les passport bros traînent un lourd bagage raciste. Ils estiment que les femmes d’ailleurs sont mieux conditionnées au quotidien de « femme au foyer » et plus enclines à les aduler.

Le phénomène des « passport bros » est tel qu’ils ont même une agence

Après les agences matrimoniales, les agences patriarcales… les passport bros ont tellement d’impact sur le net, qu’ils ont désormais leur propre agence de voyage. Loin d’être anecdotique, elle organise des séjours à ces messieurs en mal d’amour et d’impérialisme. Au lieu de voir circuler des photos paradisiaques de dunes, de plages ou de villes colorées, ce sont des portraits de femmes de tous horizons qui s’érigent en première page. Le manifesto du site est clair : les passport bros cherchent simplement à se faire « accepter » par la gent féminine.

« Les « passport bros » sont animés par un désir de paix, d’appréciation, de respect, de gentillesse et d’amour dans les relations, des valeurs qu’ils jugent de plus en plus rares dans leur propre contexte culturel », peut-on lire sur le site

L’agence a carrément lancé une cagnotte intitulée « « Sauvez la vie de millions d’hommes » – Rejoignez Passport Bros LLC pour défendre les droits des hommes ». Elle souhaite récolter des dons au nom d’un soi-disant « mal-être masculin ». Pour sortir les hommes du célibat, qui semble être la pire des tares.

Les passport bros, qui voyagent dans l’optique de mettre un cadenas invisible autour du cou de leur « future compagne », font régresser les mentalités. Difficile de les guider vers un chemin de repentance. Aujourd’hui, la majorité des hommes voient le féminisme comme une menace.