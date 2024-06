7 conseils pour sublimer votre beauté naturelle en toute saison

Même si les tendances beauté actuelles aspirent à plus d’authenticité, elles cherchent toujours à nous camoufler et à nous maculer d’artifices. Pourtant, il n’est pas obligatoire de passer des heures à se pomponner pour être à l’aise avec son reflet. Chaque personne possède un charme attitré qu’il est temps de redorer. Pour sublimer cette beauté naturelle sans devoir trahir son image, voici 7 conseils qui fleurent bon l’amour de soi.

Rester fidèle à ses produits

Pour sublimer votre beauté naturelle, évitez de changer trop souvent de produits. S’il y a bien un endroit où la routine se plaît, c’est dans votre trousse de soins. Même si certaines croyances prétendent qu’après plusieurs mois d’utilisation, la peau s’habitue et avorte l’efficacité du produit, il est important de garder les mêmes rituels. Justement, en étant du genre cœur d’artichaut, votre peau n’a pas le temps de se familiariser avec les actifs du produit ni d’en tirer les bénéfices. D’autant plus que les réactions sont parfois imprévisibles.

À l’inverse, en sollicitant des produits que vous avez déjà expérimentés moult fois, vous gardez une cohérence et une certaine sûreté. Il faut savoir que la peau fait sa mise à jour quasiment tous les mois. Nul besoin donc de la « presser » à se régénérer avec des mélanges excessifs et des produits aléatoires. Et ce n’est pas parce qu’un produit avance des résultats miracles qu’il faut les croire à la lettre. Tous les mérites du produit résident dans votre patience. C’est aussi valable pour les cheveux. Trouvez des soins qui vous correspondent et gardez-les en ligne de mire.

S’hydrater en profondeur

L’hydratation ne se joue pas seulement à l’extérieur. Pour sublimer votre beauté naturelle et avoir une mine éclatante à toute épreuve, accueillez l’eau sous toutes ses formes. C’est un réflexe vital et pourtant si peu exécuté. Si vous constatez des signes de sécheresse sur votre visage alors que vous vous tartinez chaque jour de crème hydratante, c’est sûrement que vous bafouez ce rituel quotidien.

Vous avez du mal avec le goût neutre de l’eau ? Trouvez des substituts futés comme le concombre, la laitue ou la tomate, qui éclaboussent les papilles comme la peau. Pour prolonger les effets de l’hydratation, ne lésinez pas non plus sur la vitamine E. Elle ralentit le vieillissement cutané et draine la peau en surface. Vous en trouverez dans les épinards, les oléagineux ou encore l’avocat.

Appliquer de la crème solaire, qu’importe la saison

En général, après le coup de chaud de l’été, la crème solaire quitte les habitudes. Une grossière erreur. Certes, pendant la saison fraîche le soleil se fait rare et semble beaucoup moins agressif, mais les UV, eux, continuent de faire des dégâts en catimini. Cette protection cutanée ne se cantonne donc pas seulement aux moments farniente de la saison estivale.

Au-delà de vous épargner la couleur rouge écrevisse, la crème solaire fait barrage aux rayons UVB rejetés par les écrans. Ne vous fiez donc pas à la météo pour ouvrir ce fameux tube laissé entre la fouta de plage et la bouée. Appliquez-en sur une peau propre, préalablement nettoyée pour profiter de ses bienfaits toute l’année.

Se masser le visage pour activer la circulation

Pour sublimer votre beauté naturelle et transformer votre routine skincare en parenthèse « bien-être », pratiquez l’auto-massage. Plus question de bâcler l’application des soins et de brutaliser votre peau. Même si le temps vous manque, essayez de vous accorder ce petit luxe à portée de main. En plus de faire pénétrer le produit plus intensément, l’auto-massage stimule la circulation sanguine, active le glow de la peau et défatigue les traits du visage.

Alors, au lieu d’étaler vos soins « à la va vite », privilégiez cette approche douce. Vous pouvez aussi vous aider d’une pierre de Gua-Sha, qui possède des vertus apaisantes et qui facilite le « mouvement ». Au-delà de sublimer votre beauté naturelle, l’auto-massage vous octroie un moment de détente unique. Une façon toute simple de se reconnecter avec soi.

Utiliser des soins ciblés

Pour sublimer votre beauté naturelle, veillez à bien analyser le profil de votre peau. Observez-vous devant le miroir et parcourez votre visage avec votre main pour mieux la cerner. Un exercice de selflove qui permet d’en apprendre plus sur ses besoins et ses particularités. Il n’est pas rare d’utiliser des produits inadéquats et incompatibles avec nos « problèmes ». Résultat : la peau n’est jamais comblée.

Pour personnaliser au mieux votre routine beauté et la rendre fructueuse, ne vous contentez pas de prendre la première crème qui s’ouvre à vous. Troquez les formules « génériques » contre des produits plus spécifiques. Par exemple, si vous avez la peau sèche, préférez le format « sérum« . À l’inverse, si vous avez la peau grasse, à tendance acnéique, tournez-vous plutôt vers des crèmes matifiantes ou en version « gel ».

Penser à exfolier sa peau régulièrement

En plus de procurer cette sensation de propreté immédiate, l’exfoliation est pleine d’avantages. Elle permet de régénérer les cellules, d’affiner le grain de peau et d’obtenir un teint lumineux. En effet, si les peaux mortes s’accumulent trop longtemps, elles risquent d’obstruer les pores et de façonner des boutons. L’exfoliation est essentielle puisqu’elle permet d’accélérer le processus de renouvellement cellulaire et donc de laisser la peau respirer à nouveau.

Elle booste également l’efficacité des produits, qui peuvent alors traverser la barrière cutanée sans encombre. Toutefois, elle ne doit s’imposer qu’une à deux fois par semaine, pas plus. Sinon, elle risque d’irriter la peau et de l’endommager sérieusement. Notez que vous pouvez réaliser votre propre gommage avec du sucre et une l’huile végétale. Le strict minimum pour sublimer votre beauté naturelle et vous faire rayonner.

Adapter son alimentation

Enfin, sachez que ce qui se trouve dans vos assiettes a un réel impact sur l’état de votre peau et de vos cheveux. Cela ne veut pas dire qu’il faut vous restreindre ou bouder le confort d’un bon burger. Mais plutôt d’ajuster votre alimentation de sorte qu’elle se répercute positivement sur votre corps. Plébiscitez ainsi des ingrédients riches en Oméga 3, en fibre et en zinc pour limiter les éruptions cutanées intempestives. Si vous avez tendance à avoir une peau de crocodile en hiver, tentez de la renforcer avec des aliments riches en bons lipides comme les avocats, les noix ou encore les olives.

Essayez de ralentir votre consommation de lactose qui risque de décupler les inflammations et de mettre vos boutons à vif. Prenez également vos distances avec les sucres rapides qui dopent le taux d’insuline et accélèrent la production de sébum. L’idée n’est pas de vous imposer un régime strict ou de tomber dans la tyrannie du « manger sain », simplement de mieux identifier les aliments vertueux pour votre apparence.

Sublimer sa beauté naturelle est une excellente démonstration de confiance en soi. En vous acceptant comme vous êtes, vous vous soulevez contre les normes et autres injonctions.