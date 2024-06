Prendre des gélules solaires avant l’été : utile ou pas ?

Les journées grises semblent interminables, et notre peau a pris une teinte vaguement translucide. Une solution émerge depuis plusieurs années des tréfonds des laboratoires de la beauté et de la santé : les gélules solaires. Ces petites capsules promettent un teint hâlé et une peau ensoleillée avant l’été. Mais sont-elles vraiment utiles ou s’agit-il d’un simple effet de mode ? Plongeons dans l’univers des gélules solaires pour y voir plus clair.

Qu’est-ce qu’une gélule solaire ?

Également appelées compléments alimentaires autobronzants, ce sont des capsules contenant un mélange d’ingrédients censés préparer la peau au soleil et favoriser un bronzage uniforme. Parmi ces ingrédients, on trouve souvent des caroténoïdes (comme le bêta-carotène), des vitamines (notamment A, C et E) et des extraits de plantes.

Ces gélules promettent une multitude de bienfaits : bronzage plus rapide, protection accrue contre les coups de soleil, et même une peau plus belle et plus saine. En consommant ces pigments, on espère ainsi obtenir un effet similaire à celui d’un léger bronzage sans exposition au soleil.

Les gélules solaires contiennent généralement des antioxydants, comme le bêta-carotène, le lycopène, ou encore le sélénium, qui sont censés protéger les cellules de la peau contre les dommages causés par les rayons UV. Ces antioxydants neutralisent les radicaux libres générés par l’exposition au soleil, réduisant ainsi le stress oxydatif et les inflammations cutanées. Le bêta-carotène, en se déposant dans la peau, peut dans un même temps lui donner une teinte orangée qui, mélangée à notre teint naturel, produit un effet bronzé.

Certaines gélules contiennent également des extraits de plantes, comme l’huile de bourrache ou l’huile de carotte, qui sont réputées pour leurs propriétés hydratantes et régénérantes. En renforçant la barrière cutanée, ces ingrédients contribuent à une meilleure résistance de la peau face au soleil. Mais attention : pour obtenir des résultats visibles, il faut en consommer sur une période prolongée. La magie ne s’opère pas en une nuit !

Les avantages potentiels

Les fabricant.e.s de gélules solaires ne manquent pas de faire miroiter des avantages attractifs pour convaincre. Parmi les promesses les plus courantes, on retrouve

Une peau préparée pour le soleil. Prendre des gélules solaires avant l’été peut aider à préparer la peau à l’exposition solaire. Les antioxydants contenus dans ces capsules peuvent renforcer les défenses naturelles de la peau contre les dommages causés par les UV.

Les caroténoïdes peuvent favoriser un bronzage plus homogène et prolonger la durée de votre hâle. En boostant la production de mélanine, ils aident à prévenir les coups de soleil et les taches pigmentaires.

Une peau en meilleure santé. Les vitamines et les extraits de plantes présents dans les gélules solaires ont des propriétés antioxydantes qui protègent la peau contre les radicaux libres, responsables du vieillissement cutané. En somme, c'est un petit coup de pouce pour garder une peau éclatante.

Mais ces promesses tiennent-elles vraiment la route ? Plusieurs études montrent que des suppléments riches en antioxydants peuvent effectivement réduire le stress oxydatif et l’inflammation cutanée. Par exemple, le bêta-carotène, un des composants fréquents des gélules solaires, a été étudié pour ses effets photoprotecteurs.

Une méta-analyse de plusieurs études a conclu que la supplémentation en bêta-carotène pouvait réduire légèrement le risque de coups de soleil, mais que cet effet nécessitait une consommation prolongée (au moins 10 semaines avant l’exposition au soleil). De plus, les résultats varient d’une personne à l’autre et ne remplacent pas l’effet d’une exposition au soleil.

Les inconvénients et précautions

Les dermatologues sont divisé.e.s sur l’efficacité des gélules solaires. Certain.e.s estiment qu’elles peuvent être bénéfiques pour préparer la peau au soleil et améliorer la qualité du bronzage. D’autres sont plus sceptiques et soulignent que les résultats sont souvent subtils.

Des résultats variables. Il est important de noter que les effets des gélules solaires varient d’une personne à l’autre. Certaines personnes constateront une amélioration notable de leur teint, tandis que d’autres n’obtiendront que des résultats modestes, voire inexistants.

Le risque de carotenodermie. Une consommation excessive de bêta-carotène peut entraîner une coloration orangée de la peau, connue sous le nom de carotenodermie. Si l'effet recherché est un joli bronzage doré, se transformer en carotte géante n'est probablement pas ce que vous aviez en tête.

Les allergies et effets secondaires. Comme pour tout complément alimentaire, il existe un risque d'allergie ou d'effets secondaires. Certains ingrédients, tels que les extraits de plantes, peuvent provoquer des réactions chez les personnes sensibles.

Le Dr. François Berthoud, dermatologue à Paris, explique : « Les gélules solaires peuvent apporter un léger coup de pouce, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles. Elles ne remplacent en aucun cas une bonne protection solaire ».

Alternatives naturelles

Si vous êtes réticent.e à l’idée de prendre des compléments alimentaires, il existe des alternatives naturelles pour préparer votre peau aux beaux jours.

Alimentation riche en caroténoïdes. Consommer des aliments riches en bêta-carotène comme les carottes, les épinards, les patates douces et les abricots peut aider à améliorer votre teint. Une alimentation équilibrée et riche en antioxydants est toujours bénéfique pour la peau.

Huiles végétales. Certaines huiles végétales, comme l'huile de carotte ou l'huile de buriti, peuvent être appliquées sur la peau pour un effet bonne mine. Elles sont riches en caroténoïdes et en vitamines.

Exposition progressive au soleil. Prendre le soleil de manière progressive et protégée est la meilleure façon de bronzer sans danger. Utilisez une crème solaire adaptée à votre type de peau et évitez les heures les plus chaudes de la journée.

La Dr. Sandra Lee, dermatologue, explique : « Les compléments alimentaires ne doivent jamais remplacer la crème solaire. Ils peuvent offrir une petite protection supplémentaire, mais il est crucial de continuer à utiliser une protection solaire topique et de prendre des mesures pour éviter les expositions excessives au soleil (port de vêtements protecteurs, évitement de l’exposition solaire pendant les heures de pointe, etc.) ».

Alors, verdict : utile ou pas ? La réponse dépend de vos attentes et de votre type de peau. Les gélules solaires ne sont pas une baguette magique. Si vous recherchez un léger coup de pouce pour améliorer votre teint et préparer votre peau au soleil, elles peuvent être une option intéressante. Cependant, ne vous attendez pas à des résultats spectaculaires et surtout, n’oubliez pas les fondamentaux pour obtenir ce hâle tant convoité : une protection solaire adéquate et une exposition raisonnable au soleil.