Maquillage Halloween femme 2026 : idées de tutoriels faciles à réaliser

Le 31 octobre approche et l’envie de se transformer s’empare de toutes. Entre créatures terrifiantes et looks glamour assumés, le maquillage Halloween femme offre un terrain de jeu immense.

Peu importe sa morphologie ou son niveau en beauté, chacune peut trouver son inspiration. Nous avons réuni pour vous des tutoriels faciles à réaliser, adaptés à toutes les envies et toutes les silhouettes.

Des conseils produits, des étapes claires et dix idées concrètes : tout est là pour briller cette nuit-là.

Comment choisir son maquillage d’Halloween ?

Bien choisir son maquillage Halloween commence par identifier l’atmosphère souhaitée. Les teintes blafards, les fards sombres comme le noir, le gris ou le marron restent les grandes bases de la fête.

Le rouge et le bordeaux évoquent directement la couleur du sang, indispensable pour un rendu convaincant.

Pourtant, un déguisement d’Halloween ne doit pas forcément faire peur. Un look glamour et effrayant à la fois est tout à fait possible.

Les paillettes sombres, les faux cils volumineux ou un highlighter bien placé transforment n’importe quelle mise en beauté en création spectaculaire.

S’inspirer du cinéma constitue une excellente piste. Les films d’horreur regorgent d’idées de maquillages iconiques à reproduire.

Pour les plus connectées, les blogs DIY et les tutoriels proposent des dizaines de maquillages rapides à copier, accessibles même aux débutantes.

Les produits indispensables pour réussir son maquillage d’Halloween

Avant de commencer, rassembler les bons produits fait toute la différence. Le faux sang est incontournable : on peut le fabriquer soi-même avec du sirop de grenadine et de la fécule, ou l’acheter tout prêt.

Les lentilles de couleur blanche renforcent un look zombie ou sorcière avec un effet immédiat.

Le latex liquide permet de créer des cicatrices ultra-réalistes en quelques minutes. Pour celles qui préfèrent éviter le maquillage complet, les tatouages éphémères Calavera représentent une alternative festive et originale.

Côté produits de base, un eyeliner noir, un crayon blanc, des ombres à paupières dans des tons sombres et un highlighter doré suffisent pour de nombreux looks.

Un spray fixateur garantit que le maquillage tient toute la soirée.

Et bonne nouvelle : le squelette glamour, par exemple, se réalise uniquement avec des produits habituels.

Tutoriel maquillage d’Halloween : le teint parfait pour commencer

Un bon teint constitue la fondation de tout look réussi. Commencez par appliquer une base sur l’ensemble du visage pour prolonger la tenue du maquillage.

Unifiez ensuite le teint avec un fond de teint liquide, au pinceau ou au beauty blender, pour un rendu homogène.

Déposez un anti-cernes au niveau de la paupière inférieure afin d’effacer les marques de fatigue. Matifiez avec une poudre libre pour stabiliser les matières et éviter tout glissement.

Sculptez ensuite le visage en plaçant le bronzer en forme de « 3 », du front jusqu’à la mâchoire en passant par le creux de la pommette.

Un blush sur les joues apporte une touche de vie, même sur un teint pâle volontairement travaillé. Terminez par un spray fixateur pour tenir toute la nuit.

Tutoriel maquillage d’Halloween : le maquillage des yeux

Les yeux portent l’ensemble du look. Brossez d’abord les sourcils vers le haut avec un gel transparent pour rehausser le regard.

Déposez un crayon noir au coin externe de l’œil et étirez-le avec un pinceau boule pour créer une base dégradée.

Appliquez une ombre à paupières noire par-dessus pour intensifier l’effet. Tracez ensuite un trait fin d’eyeliner au ras des cils supérieurs pour définir le regard. L’effet cat eyes s’obtient en appliquant du fard noir au coin interne de l’œil.

Déposez un crayon bordeaux sur la muqueuse inférieure en le dégradant dans les cils pour un rendu cerné et intense. Terminez avec du mascara pour volumiser et allonger les cils.

Tutoriel maquillage d’Halloween : la bouche sanglante

La bouche finalise le déguisement. Dessinez d’abord le contour des lèvres avec un crayon à lèvres rouge, puis remplissez l’intérieur avant d’appliquer un rouge à lèvres liquide de la même teinte.

Préférez un rouge brique plutôt qu’un rouge vif : cette nuance imite bien mieux la couleur réelle du sang.

Tracez ensuite une fausse goutte de sang descendant depuis la lèvre inférieure, en utilisant la même technique de dessin.

Ce détail transforme instantanément un simple rouge à lèvres en effet dramatique et crédible.

Terminez avec un gloss transparent sur les lèvres et sur la goutte de sang pour un rendu glossy et saisissant. Ce petit détail fait toute la différence entre un look ordinaire et un maquillage véritablement spectaculaire.

10 idées de maquillages d’Halloween faciles à réaliser

Voici dix looks pour toutes les envies, du plus sombre au plus glamour :

Le vampire : intense et séducteur, accessible dès le premier essai. Mercredi Addams : minimaliste et glaçant, idéal pour les débutantes. La victime de chirurgie esthétique : créatif et décalé, deux versions possibles. La citrouille : coloré et festif, parfait pour une soirée décontractée. La fiancée de Frankenstein : classique et théâtral, toujours efficace. La poupée ventriloque : inspirée d’Annabelle, particulièrement troublante. Le clown : emblématique et flexible, du comique au terrifiant. Le squelette glamour : élégant et effrayant à la fois, sans produits spéciaux. La reine de bal zombie : inspirée du film Carrie, glamour et ensanglanté. L’épouvantail : rustique et original, facile à compléter avec un costume.

Tutoriels détaillés : comment réaliser ces 10 maquillages d’Halloween pas à pas

Le maquillage vampire repose sur un smoky eyes prononcé, un regard cerné à l’ombre bordeaux, de fines lignes imitant les veines, une bouche rouge sombre et un filet de sang coulant des lèvres.

Mercredi Addams requiert un teint blafard, une ombre grise pour accentuer les cernes et un rouge à lèvres noir corbeau.

La victime de chirurgie esthétique se décline en deux versions : traits mesurés à l’eyeliner avant opération, ou chaos post-opération avec traces rouges et sang.

La citrouille s’obtient avec un fard orange sur le visage entier, un smoky eyes, des rayures verticales noires, le nez et les lèvres noircis, et une bouche cousue simulée au crayon.

La fiancée de Frankenstein demande un fard vert sur le visage, des cicatrices dessinées à l’eyeliner noir et blanc, et un rouge à lèvres noir.

La poupée ventriloque nécessite un crayon blanc dans l’œil, un rouge à lèvres rouge, des taches de rousseur au crayon marron, un blush rose, de longs cils noirs dessinés sous l’œil et des traits noirs descendant vers le menton.

Le clown se construit autour d’un nez rouge rond, de triangles noirs au-dessus des sourcils et d’une large bouche rouge. Le squelette glamour utilise de fines lignes noires autour de la bouche, du fard noir dans le creux des joues, l’os du nez dessiné et un highlighter doré.

La reine de bal zombie part d’un maquillage glamour auquel on ajoute des gouttes de sang et du mascara qui coule. L’épouvantail associe smoky eyes, traits noirs sur le nez, blush orange et costume champêtre.

Quelle est l’origine d’Halloween ?

Halloween puise ses racines dans une fête celtique d’origine irlandaise : Samain, célébration du dieu de la mort. Dans le calendrier celte, le 31 octobre marquait le dernier jour de l’année. Ce soir-là, la frontière entre les vivants et les morts s’effaçait.

Pour repousser les esprits, les Celtes revêtaient des costumes effrayants et allumaient des feux. Ce rituel constitue le lointain ancêtre de nos déguisements actuels.

Au XIXe siècle, les Irlandais ont emporté cette tradition aux États-Unis lors de leur immigration massive.

La fête s’y est transformée en Halloween, adoptée progressivement par de nombreux pays. De nouvelles traditions ont enrichi la célébration : la chasse aux bonbons, la décoration de citrouilles sculptées, et bien sûr les maquillages travaillés que nous connaissons aujourd’hui.

Une histoire vieille de plusieurs siècles qui inspire encore chaque automne nos looks les plus créatifs.