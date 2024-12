Cette tendance makeup gourmande est la nouvelle obsession de l’hiver !

Prêt.e à afficher des pommettes aussi appétissantes qu’un donut ? Attention, le Jelly Donut Blush débarque en cette fin d’année, et il promet de transformer votre routine beauté en un dessert sucré ultra-glowy. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette tendance makeup gourmande qui affole ces derniers temps TikTok.

Le Jelly Donut Blush, c’est quoi précisément ?

Après le succès des « Glazed Donut Nails » popularisés par la mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber, une nouvelle folie sucrée s’empare de la planète beauté : le Jelly Donut Blush. Inspiré des donuts à la gelée de fraise, ce look vise à reproduire leur effet lumineux et légèrement irisé… mais sur vos pommettes. Avec plus de 55 millions de vues sur TikTok, c’est le nouveau Graal des beauty addicts. Le résultat ? Des joues éclatantes et rosées, comme si elles venaient d’être délicatement embrassées par un rayon de lumière.

Promis, c’est facile ! Pas besoin d’être un.e maquilleur.se pro ou d’investir dans une montagne de produits pour réussir ce look. Voici le guide pas-à-pas pour des joues aussi brillantes qu’un donut fraise :

Les outils indispensables :

Un blush liquide ou crème, idéalement dans des tons rouges ou roses.

Un highlighter liquide irisé et léger, pour capturer la lumière.

Une éponge ou vos doigts.

La technique Jelly Donut :

Dessinez un petit cercle sur le haut de votre pommette avec l’highlighter.

Appliquez une touche de blush rouge ou rose au centre du cercle.

À l’aide de votre éponge ou de vos doigts, fondez doucement les deux produits pour créer un dégradé lumineux et naturel.

Étirez légèrement vers les tempes pour un effet lifté.

L’astuce glow ultime : si vous voulez un effet encore plus gourmand, ajoutez une micro-touche d’highlighter sur le haut de la pommette une fois le mélange fait. Et voilà ! Vous obtenez un glow frais et irrésistible en moins de 2 minutes.

Pourquoi cette tendance beauté est-elle si irrésistible ?

Deux raisons principales : sa simplicité et son efficacité. D’un côté, on adore l’idée d’un look chic et raffiné sans nécessiter une trousse makeup interminable. De l’autre, le Jelly Donut Blush donne une allure éclatante, parfait pour l’automne et l’hiver où notre peau a parfois tendance à tirer la tronche. Et ce n’est pas tout ! Cette tendance offre aussi une jolie dose de nostalgie (et un soupçon de gourmandise). Imaginez : vous appliquez cette tendance sur vos pommettes en pensant à vos souvenirs d’enfance dans une pâtisserie…

Les créateur.rice.s de contenus ne tarissent pas d’éloges sur cette tendance. Pour elleux, le Jelly Donut Blush est bien plus qu’une astuce makeup : c’est un moyen de se réapproprier la lumière en plein cœur des saisons sombres. Un teint frais et radieux, même en plein décembre, qui dit mieux ?

Alors, prêt.e à transformer vos joues en pâtisserie digne d’un.e chef.fe étoilé.e ? Essayez le Jelly Donut Blush, et préparez-vous à décrocher quelques compliments bien mérités !