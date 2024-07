Voici comment obtenir des cheveux de rêve grâce au vinaigre de cidre

Les cheveux ont besoin d’amour et d’attention. Mais que faire quand les produits capillaires coûtent un bras ? La réponse pourrait se trouver dans votre cuisine : le vinaigre de cidre. Oui, oui, ce condiment polyvalent n’est pas seulement bon pour vos salades, il est aussi un allié précieux pour vos cheveux. Voici 13 façons d’en prendre soin avec du vinaigre de cidre.

Le rinçage ultime pour des cheveux brillants

Le vinaigre de cidre est connu pour rendre les cheveux incroyablement brillants. Après votre shampoing habituel, mélangez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans une tasse d’eau et utilisez ce mélange comme rinçage final. Non seulement vos cheveux brilleront de mille feux, mais ils seront aussi plus doux et plus faciles à démêler. Pour un effet optimal, laissez le rinçage reposer quelques minutes avant de rincer à l’eau froide.

Adieu pellicules !

Les pellicules peuvent être un véritable cauchemar, mais le vinaigre de cidre pourrait bien être votre chevalier en armure brillante. Grâce à ses propriétés antibactériennes et antifongiques, il aide à combattre les pellicules. Mélangez une part de vinaigre de cidre avec une part d’eau, appliquez sur votre cuir chevelu, laissez agir 15 minutes, puis rincez. Répétez une fois par semaine pour dire adieu aux flocons disgracieux.

Un démêlant naturel

Le vinaigre de cidre est un excellent démêlant naturel. Après le shampoing, appliquez un mélange d’eau et de vinaigre de cidre (à parts égales) sur vos cheveux. Laissez agir quelques minutes avant de rincer. Vous serez surpris.e de voir à quel point votre brosse glisse facilement à travers vos cheveux, sans tirer ni casser.

Voir ce produit

Rééquilibrez le pH de votre cuir chevelu

Un cuir chevelu sain est essentiel pour des cheveux en pleine santé. Le vinaigre de cidre aide à rééquilibrer le pH du cuir chevelu, ce qui peut prévenir divers problèmes comme les démangeaisons, les irritations et même la perte de cheveux. Appliquez un mélange de vinaigre de cidre et d’eau sur votre cuir chevelu. Laissez agir 10 à 15 minutes avant de rincer. Vous ressentirez un soulagement immédiat et durable !

Stimulez la croissance de vos cheveux

Pour les personnes qui rêvent de longues crinières, le vinaigre de cidre peut être un allié de taille. Ses propriétés stimulantes améliorent la circulation sanguine dans le cuir chevelu, favorisant ainsi la croissance des cheveux. Mélangez deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre avec une tasse d’eau et massez votre cuir chevelu avec ce mélange avant de rincer.

Combattez les cheveux gras

Les cheveux gras peuvent être un vrai casse-tête. Heureusement, le vinaigre de cidre est là pour sauver la mise. Grâce à son pouvoir astringent, il aide à réguler la production de sébum. Mélangez deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre avec une tasse d’eau et utilisez ce mélange comme rinçage après votre shampoing. Vos cheveux resteront propres et frais plus longtemps.

Des boucles définies et sans frisottis

Pour les cheveux bouclés, le vinaigre de cidre est un véritable trésor. Il aide à définir les boucles tout en éliminant les frisottis. Après votre routine de lavage habituelle, appliquez un mélange de vinaigre de cidre et d’eau sur vos cheveux, puis coiffez comme d’habitude. Vos boucles seront plus définies et brillantes.

Un après-shampoing naturel

Vous cherchez un après-shampoing naturel ? Ne cherchez pas plus loin ! Mélangez une part de vinaigre de cidre avec deux parts d’eau et utilisez ce mélange comme après-shampoing. Laissez agir quelques minutes avant de rincer. Ce traitement simple adoucira vos cheveux et les rendra plus faciles à coiffer.

Un soin profond pour des cheveux en meilleure santé

Pour un soin profond, mélangez une part de vinaigre de cidre avec une part de miel et deux parts d’eau. Appliquez ce masque sur vos cheveux et laissez agir 20 à 30 minutes avant de rincer. Le miel nourrit vos cheveux, tandis que le vinaigre de cidre les rendra brillants et en meilleure santé.

Éliminez les résidus de produits capillaires

L’accumulation de produits capillaires peut rendre vos cheveux ternes et lourds. Le vinaigre de cidre est parfait pour éliminer ces résidus. Utilisez un mélange d’une part de vinaigre de cidre pour deux parts d’eau comme rinçage après votre shampoing habituel. Cela nettoiera en profondeur vos cheveux, les laissant légers et éclatants.

Prévenez les pointes fourchues

Les pointes fourchues sont l’ennemi des cheveux longs. Pour prévenir leur apparition, appliquez un mélange de vinaigre de cidre et d’eau (à parts égales) sur les pointes de vos cheveux une fois par semaine. Cela aidera à sceller la cuticule des cheveux, réduisant ainsi les risques de fourches.

À vous les cheveux plus forts !

Les cheveux faibles et cassants peuvent bénéficier des propriétés fortifiantes du vinaigre de cidre. Utilisez un rinçage hebdomadaire de vinaigre de cidre et d’eau (à parts égales) pour renforcer vos cheveux et prévenir la casse.

Un traitement contre les poux

Le vinaigre de cidre peut aussi être utilisé comme traitement contre les poux grâce à son acidité naturelle qui aide à décoller les lentes des cheveux. Appliquez généreusement du vinaigre de cidre non dilué sur les cheveux et le cuir chevelu, laissez agir pendant 30 minutes. Rincez et peignez soigneusement pour enlever les lentes et les poux morts.

Le vinaigre de cidre est une véritable mine d’or pour la santé de vos cheveux. Naturel, économique et facile à utiliser, il offre une multitude de bénéfices qui transformeront votre routine capillaire. Alors, la prochaine fois que vous ferez vos courses, n’oubliez pas de mettre une bouteille de vinaigre de cidre dans votre panier. Vos cheveux vous en remercieront !