Předpokládá se, že určité spánkové vzorce souvisí se specifickými osobnostními rysy.

Psycho
Anaëlle Gayon
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Co kdyby vaše oblíbená spací poloha prozradila něco víc o vaší osobnosti? Slavná britská studie se pokusila prokázat souvislosti mezi určitými nočními návyky a různými charakterovými rysy. Zajímavá teorie, která je stejně zábavná jako podněcující k zamyšlení… za předpokladu, že ji neberete jako absolutní pravdu.

Šest způsobů, jak spát, šest portrétů

V roce 2003 zkoumal profesor Chris Idzikowski, specialista na spánek ve Spojeném království, návyky přibližně 1 000 lidí. Jeho cílem bylo zjistit, zda jsou určité spací polohy častější u lidí s podobnými osobnostními profily. Nejběžnější poloha, známá jako fetální poloha, zahrnuje spaní na boku s pokrčenýma nohama. Podle této studie lidé, kteří tuto polohu zaujmou, někdy působí dojmem síly, ale zároveň skrývají značnou míru citlivosti. Při prvních setkáních bývají také rezervovaní, než se časem uvolní.

Další klasickou pozicí je poloha klády, vleže na boku s rukama podél těla. Tato poloha je spojována se společenskými, spontánními a pohodovými lidmi, kteří ochotně projevují svou důvěru. Poloha aspiranta, rovněž vleže na boku, ale s rukama nataženýma dopředu, popisuje lidi, kteří jsou otevření ostatním, ale zároveň zůstávají opatrní. S rozhodnutími si dávají na čas, ale pak si za svými rozhodnutími plně stojí.

A co kdyby vaše pozice odhalila trochu víc?

Lidé, kteří spí na zádech v poloze vojáka s rukama podél těla, jsou považováni za poměrně diskrétní, organizované a náročné na sebe i na ostatní. Také spaní na zádech v poloze hvězdice s rukama zdviženýma u polštáře je spojováno s pozornými a dostupnými lidmi, kteří raději naslouchají, než aby byli středem pozornosti.

Konečně, poloha volného pádu, vleže na břiše s rukama kolem polštáře, by odpovídala extrovertním osobnostem, které se cítí dobře v sociálních situacích. Za touto zdánlivou sebedůvěrou by se však skrývala určitá citlivost na poznámky nebo kritiku.

Zábavná teorie… ale zdaleka ne exaktní věda

Než vyvodíme závěry o vaší osobnosti, je nejlepší udělat krok zpět. Tato teorie je založena především na sebehodnocení a nebyla potvrzena spolehlivým vědeckým výzkumem. Dosud neexistuje shoda v tom, že vaše spánkové návyky skutečně odrážejí váš charakter.

Další důležitý bod: jen málo lidí zůstává celou noc ve stejné poloze. Během spánku přirozeně několikrát měníme polohu, což ztěžuje zařadit se do jednoho profilu.

Tyto portréty jsou v konečném důsledku především hravým způsobem, jak pozorovat naše zvyky. Pokud se v jednom z těchto popisů poznáváte, klidně to berte jako bezstarostné mrknutí. Je docela možné si užívat spaní na břiše, na zádech nebo na boku… jednoduše proto, že je to poloha, ve které se cítíte nejpohodlněji, aniž by to prozrazovalo cokoli o vaší osobnosti.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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