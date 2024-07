5 délicieuses tartes salées-sucrées aux légumes et fruits de saison

Les tartes salées-sucrées sont une véritable célébration culinaire où les saveurs se rencontrent dans une danse parfaite entre le salé et le sucré. Avec l’été qui bat son plein, quoi de mieux que de combiner les délices des légumes et fruits de saison dans une seule bouchée ? Voici une exploration gourmande de 5 recettes de tartes salées-sucrées qui vous feront saliver et vous donneront envie de passer du temps en cuisine cet été.

Tarte aux tomates cerises, chèvre et figues

Cette tarte est idéale pour un déjeuner léger ou comme entrée raffinée lors d’un dîner spécial.

Ingrédients :

Pâte brisée ou feuilletée

250g de tomates cerises, coupées en deux

100g de fromage de chèvre (type buche), coupé en tranches

6-8 figues fraîches, coupées en quartiers

Quelques feuilles de basilic frais

Huile d’olive

Sel et poivre

Instructions :

Préchauffez votre four à 180°C (350°F). Étalez la pâte dans un moule à tarte et piquez le fond avec une fourchette. Disposez les tranches de fromage de chèvre sur le fond de tarte. Répartissez les tomates cerises coupées en deux sur le fromage de chèvre. Ajoutez les quartiers de figues entre les tomates cerises. Arrosez légèrement d’huile d’olive et assaisonnez avec du sel et du poivre. Enfournez pendant environ 25-30 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit dorée et que le fromage soit légèrement fondu. Juste avant de servir, garnissez de feuilles de basilic frais pour une touche aromatique.

Tarte courgette et abricot (vegan)

Cette tarte allie la douceur des abricots avec la légère amertume des courgettes, le tout rehaussé par le fromage végétalien/vegan fondant. C’est une explosion de saveurs en bouche qui ravira vos papilles à coup sûr.

Ingrédients :

1 pâte brisée ou feuilletée végétalienne/vegan

2 courgettes, coupées en fines rondelles

4 abricots, dénoyautés et coupés en quartiers

150g de fromage végétalien/vegan râpé

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Instructions :

Préchauffez votre four à 180°C. Faites revenir les rondelles de courgettes dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Étalez la pâte dans un moule à tarte et piquez le fond avec une fourchette. Répartissez uniformément les courgettes sur le fond de tarte. Parsemez de fromage végétalien/vegan râpé. Disposez les quartiers d’abricot sur le dessus. Enfournez pendant 25-30 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée. Laissez refroidir légèrement avant de servir.

Tarte pomme de terre et pomme

Cette tarte est un mélange parfait de la texture crémeuse des pommes de terre avec la douceur sucrée des pommes, le tout enveloppé dans une couche de fromage et parfumé au thym frais.

Ingrédients :

1 pâte brisée ou feuilletée

3 pommes de terre, pelées et coupées en rondelles fines

2 pommes, pelées et coupées en quartiers

1 oignon rouge, émincé

100g de fromage type cream cheese

1 cuillère à soupe de thym frais, haché

Sel et poivre

Instructions :

Préchauffez votre four à 190°C. Faites revenir les rondelles de pommes de terre dans un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles soient dorées et tendres. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Étalez la pâte dans un moule à tarte et piquez le fond avec une fourchette. Étalez une couche de fromage sur le fond de tarte. Disposez les rondelles de pommes de terre uniformément sur le fromage. Ajoutez les quartiers de pomme et l’oignon rouge émincé. Saupoudrez de thym frais haché. Enfournez pendant environ 30 minutes, ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée et croustillante. Laissez refroidir légèrement avant de découper et de servir.

Tarte salée-sucrée aux poireaux et pommes

Cette tarte aux saveurs automnales est parfaite pour un repas réconfortant en famille ou entre ami.e.s.

Ingrédients :

Pâte brisée ou feuilletée

2 poireaux, lavés et émincés

2 pommes, pelées et coupées en tranches fines

100g de fromage de chèvre frais

1 cuillère à café de noix de muscade râpée

1 cuillère à café de cannelle moulue

Sel et poivre

Instructions :

Préchauffez votre four à 180°C (350°F). Faites revenir les poireaux émincés dans une poêle avec un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Étalez la pâte dans un moule à tarte et piquez le fond avec une fourchette. Disposez les tranches de pommes sur le fond de tarte. Ajoutez les poireaux cuits sur les pommes. Émiettez le fromage de chèvre sur le dessus. Saupoudrez de noix de muscade râpée et de cannelle moulue. Enfournez pendant environ 30 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit dorée et les pommes cuites.

Tarte poivron et figue

Cette tarte marie la douceur des figues avec la saveur légèrement sucrée des poivrons grillés, le tout accentué par une touche de vinaigre balsamique et de fromage râpé, créant ainsi une harmonie de saveurs surprenante.

Ingrédients :

1 pâte brisée ou feuilletée

2 poivrons (1 rouge, 1 jaune), coupés en lanières

6 figues fraîches, coupées en quartiers

1 oignon rouge, émincé

100g de fromage râpé (végétal ou non)

2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Instructions :

Préchauffez votre four à 200°C. Faites revenir les lanières de poivrons et l’oignon rouge émincé dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient tendres et légèrement dorés. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Étalez la pâte dans un moule à tarte et piquez le fond avec une fourchette. Répartissez les poivrons et l’oignon sur le fond de tarte. Ajoutez les quartiers de figues par-dessus. Saupoudrez de fromage râpé (végétal ou non). Arrosez de vinaigre balsamique. Enfournez pendant environ 25 minutes, ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée et croustillante. Laissez refroidir légèrement avant de servir.

Ces recettes vous offrent non seulement une manière créative d’utiliser les légumes et les fruits de saison, mais aussi une occasion de surprendre et de ravir vos papilles avec des combinaisons de saveurs inattendues. Que ce soit pour un repas entre ami.e.s, un déjeuner sur le pouce ou en famille, ces tartes salées-sucrées sont garanties pour faire sensation à chaque fois. N’hésitez pas à expérimenter avec d’autres combinaisons de légumes et de fruits selon votre créativité et les produits disponibles sur les étals de marché. Bon appétit !