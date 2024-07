5 délicieuses recettes d’été à la plancha ou au barbecue

L’été est là, et avec lui, l’irrésistible envie de se réunir autour d’une bonne plancha ou d’un barbecue fumant. Les journées ensoleillées et les soirées douces sont parfaites pour partager des moments conviviaux en famille ou entre ami.e.s. Quoi de mieux que de savourer de délicieux plats grillés en plein air ? Voici 5 recettes à réaliser à la plancha ou au barbecue pour un été gourmand et festif. Croyez-nous sur parole, vos aliments auront un goût inoubliable !

Brochettes de poulet marinées au citron et au romarin

Imaginez des morceaux de poulet juteux et parfumés, délicatement imprégnés des arômes frais du citron et du romarin, grillés à la perfection pour une saveur incomparable. Ces brochettes de poulet sont idéales pour une soirée d’été, faciles à préparer et parfaites pour ravir vos convives.

Ingrédients :

4 blancs de poulet

2 citrons

4 branches de romarin

3 gousses d’ail

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation :

Coupez les blancs de poulet en dés de taille moyenne. Dans un bol, mélangez le jus des citrons, l’huile d’olive, l’ail haché, les feuilles de romarin, le sel et le poivre. Ajoutez les morceaux de poulet et laissez mariner au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Piquez les morceaux de poulet sur des brochettes en bois ou en métal. Faites chauffer la plancha ou le barbecue à feu moyen. Grillez les brochettes pendant environ 10 minutes, en les retournant régulièrement, jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit.

Astuce : pour une touche de couleur et de saveur supplémentaire, ajoutez des morceaux de poivrons et des tomates cerises entre les morceaux de poulet sur les brochettes.

Légumes grillés à l’huile d’olive et au balsamique (vegan)

Les légumes grillés au balsamique sont une explosion de couleurs et de saveurs. Faciles à préparer et pleins de bienfaits pour la santé, ils apportent une touche méditerranéenne à votre repas. Parfaits en accompagnement ou en plat principal léger, ces légumes sont une célébration de la fraîcheur estivale.

Ingrédients :

2 aubergines

2 courgettes

1 poivron rouge

1 poivron jaune

1 oignon rouge

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

Sel et poivre

Herbes de Provence

Préparation :

Coupez les aubergines, les courgettes, les poivrons et l’oignon rouge en tranches épaisses. Dans un grand bol, mélangez l’huile d’olive, le vinaigre balsamique, le sel, le poivre et les herbes de Provence. Ajoutez les légumes dans le bol et mélangez bien pour les enrober de marinade. Faites chauffer la plancha ou le barbecue à feu moyen. Disposez les légumes sur la grille ou la plancha et faites-les cuire pendant environ 15 minutes, en les retournant à mi-cuisson, jusqu’à ce qu’ils soient tendres et légèrement grillés.

Astuce : utilisez ces légumes grillés pour garnir des sandwiches gourmands.

Crevettes piquantes à la plancha

Pour un voyage culinaire au bord de la mer, rien de tel que des crevettes piquantes à la plancha. Cette recette d’été à la plancha ou au barbecue associe la fraîcheur des fruits de mer à une touche épicée qui réveille les papilles. Parfaite pour les amateur.rice.s de saveurs intenses, elle fera sensation lors de vos soirées d’été.

Ingrédients :

500g de crevettes décortiquées

2 gousses d’ail

1 piment rouge

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

Le jus d’un citron

Sel et poivre

Persil frais haché

Préparation :

Hachez finement l’ail et le piment rouge. Dans un bol, mélangez l’ail, le piment, l’huile d’olive, le jus de citron, le sel et le poivre. Ajoutez les crevettes et mélangez pour bien les enrober de marinade. Laissez mariner au réfrigérateur pendant 30 minutes. Faites chauffer la plancha à feu moyen. Faites cuire les crevettes pendant environ 5 minutes, en les retournant à mi-cuisson, jusqu’à ce qu’elles soient bien roses et légèrement grillées. Saupoudrez de persil frais avant de servir.

Astuce : accompagnez ces crevettes d’une salade fraîche ou de riz parfumé pour un repas complet et équilibré.

Ananas grillé à la cannelle et au sucre de coco

Pour finir votre repas sur une note sucrée, rien de tel qu’un ananas grillé. Cette recette simple et exotique ravira petit.e.s et grand.e.s.

Ingrédients :

1 ananas mûr

2 cuillères à soupe de sucre de coco

1 cuillère à café de cannelle en poudre

1 cuillère à soupe de jus de citron

Préparation :

Épluchez l’ananas et coupez-le en tranches épaisses. Dans un bol, mélangez le sucre de coco et la cannelle. Badigeonnez les tranches d’ananas avec le jus de citron, puis saupoudrez-les du mélange sucre-cannelle. Faites griller les tranches d’ananas à la plancha ou au barbecue pendant 5-7 minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées et caramélisées. Servez chaud, nature ou avec une boule de glace à la vanille pour un dessert irrésistible.

Tofu mariné avec légumes croquants (vegan)

Pour vos ami.e.s végétalien.ne.s, vegan ou simplement pour les personnes qui veulent essayer quelque chose de nouveau, cette recette de tofu mariné à la plancha avec des légumes croquants est parfaite. C’est un plat plein de saveurs et de textures, idéal pour un repas estival sain et délicieux.

Ingrédients :

400g de tofu ferme

2 cuillères à soupe de sauce soja

2 cuillères à soupe de sirop d’érable ou de sirop d’agave

1 cuillère à soupe d’huile de sésame

2 gousses d’ail hachées

1 morceau de gingembre frais râpé (environ 2 cm)

1 cuillère à soupe de jus de citron

1 poivron rouge

1 poivron jaune

1 courgette

1 carotte

1 oignon rouge

Sel et poivre

Graines de sésame (pour la garniture)

Préparation :

Égouttez et pressez le tofu pour enlever l’excès d’eau, puis coupez-le en tranches épaisses ou en cubes selon votre préférence. Dans un bol, mélangez la sauce soja, le sirop d’érable, l’huile de sésame, l’ail haché, le gingembre râpé et le jus de citron. Ajoutez les morceaux de tofu dans la marinade, mélangez bien, couvrez et laissez mariner au réfrigérateur pendant au moins 1 heure (ou toute la nuit pour plus de saveur). Lavez et coupez les légumes en morceaux de taille égale. Faites chauffer la plancha ou le barbecue à feu moyen. Faites cuire les morceaux de tofu marinés pendant environ 5-7 minutes de chaque côté jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés et légèrement croustillants. Pendant que le tofu cuit, faites également griller les légumes jusqu’à ce qu’ils soient tendres et légèrement caramélisés, environ 10-15 minutes. Disposez le tofu et les légumes grillés sur un plat de service. Saupoudrez de graines de sésame pour la touche finale. Servez chaud, accompagné d’une sauce au yaourt végétal et aux herbes ou d’une salade de quinoa pour un repas complet et équilibré.

Avec ces recettes d’été à la plancha ou au barbecue, vous êtes prêt.e à profiter de la saison des grillades avec style et saveur. Que vous soyez amateur de viande, végétarien.e, végétalien.ne, vegan ou à la recherche d’un dessert original, il y a quelque chose pour tout le monde. Alors, allumez votre plancha ou votre barbecue, mettez vos tabliers et préparez-vous à des festins mémorables. Bon appétit et bel été !