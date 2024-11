Yuka propose des recettes de cuisine et voici nos préférées !

Si vous êtes un.e fan de l’application Yuka, vous savez déjà qu’elle est là pour dénicher les meilleurs produits, traquer les additifs cachés, et nous aider à manger plus sainement. Mais saviez-vous qu’en plus de scanner nos placards et caddies, Yuka propose aussi des recettes de cuisine ? Oui, oui, l’appli est devenue une vraie source d’inspiration pour les plats faits maison et équilibrés ! On a testé plusieurs d’entre elles et sélectionné nos préférées, qui, en plus d’être délicieuses, sont à la portée de tous les niveaux de cuisinier.ère.s. Voici notre sélection de recettes proposées par Yuka, à essayer sans tarder pour une explosion de saveurs !

Poêlée de butternut, champignons, épinards et semoule

Commençons par une poêlée ultra réconfortante qui va ensoleiller vos dîners : la poêlée de butternut, champignons, épinards et semoule. Ce plat coloré est aussi bon pour les papilles que pour le corps, avec une combinaison de légumes d’automne qui font du bien ! Cette poêlée est non seulement rapide à préparer, mais elle offre aussi un bel apport en fibres et vitamines pour un repas équilibré.

Tarte rustique poires et amandes

On passe au dessert avec une tarte rustique aux poires et aux amandes, parfaite pour apporter une touche sucrée à la fin du repas. Cette recette, à la fois simple et délicate, met en avant le goût doux de la poire rehaussé par la poudre d’amandes. Cette tarte est aussi jolie à regarder que savoureuse à déguster. Elle peut être servie tiède, avec une boule de glace vanille si vous avez envie d’une touche gourmande !

Chili sin carne

Place maintenant à un plat qui réchauffe le cœur et l’âme : le chili sin carne. Version vegan du célèbre chili con carne, cette recette vous apportera toutes les saveurs et le réconfort d’un chili, mais sans viande ! Servez votre chili sin carne avec du riz ou des tortillas, et n’hésitez pas à ajouter une petite touche de crème fraîche (végétale) pour les plus gourmand.e.s. C’est un plat riche en protéines végétales qui convient aussi bien aux végétarien.ne.s/vegan qu’aux omnivores !

Gaufres salées aux épinards et comté

Pour un brunch ou un apéritif, les gaufres salées aux épinards et comté sont une idée originale et savoureuse ! Elles se préparent en un rien de temps et vous régaleront à coup sûr. Ces gaufres peuvent être servies avec une salade verte ou même une petite sauce au yaourt. Parfaites pour un repas léger et fun !

Carrot cake et crème de coco

Envie d’une pâtisserie qui a du punch et une touche exotique ? Le carrot cake et crème de coco est fait pour vous. Ce dessert doux et épicé plaira autant aux amateur.rice.s de desserts qu’aux gourmand.e.s averti.e.s.

Conchiglioni farcis aux épinards et chèvre frais

Pour un repas chic sans prise de tête, essayez les conchiglioni farcis aux épinards et au chèvre frais. Ces pâtes géantes, garnies de fromage fondant et d’épinards, sont idéales pour une soirée italienne entre ami.e.s ou en famille. Un vrai délice à partager, qui ravira les amoureux.ses de la cuisine italienne et des saveurs méditerranéennes !

Muffins aux pommes et sarrasin

Pour finir, on ne pouvait pas passer à côté des muffins aux pommes et sarrasin. Ces petites douceurs sont parfaites pour le goûter ou le petit-déjeuner, et le sarrasin leur donne une texture originale qui change des muffins classiques. Ces muffins moelleux sont aussi délicieux tièdes que froids, et ils vous donneront toute l’énergie dont vous avez besoin pour bien démarrer la journée !

Alors, laquelle de ces recettes allez-vous essayer en premier ? Grâce à Yuka, on redécouvre le plaisir de cuisiner maison, avec des plats gourmands, faciles, et surtout bons pour la santé. Que ce soit pour un dîner entre ami.e.s ou un brunch par exemple, ces recettes sont parfaites pour se faire plaisir. Bon appétit !