6 recettes de cookies décadents : préparez-vous à fondre de plaisir !

Quoi de mieux que l’odeur enivrante des cookies qui cuisent au four, remplissant la maison de chaleur et de gourmandise ? Les cookies sont un véritable classique, un incontournable des goûters et des moments de réconfort. Mais pourquoi se contenter de la recette basique quand on peut l’élever à un tout autre niveau ? Voici un tour d’horizon des cookies les plus décadents ! Préparez-vous à saliver, car ces recettes vont vous faire fondre de plaisir à chaque bouchée.

Cookies aux trois chocolats

Si vous êtes du genre à hésiter entre le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc, cette recette est faite pour vous. Les cookies aux trois chocolats combinent ces trois merveilles dans un seul dessert. Résultat ? Des cookies croquants à l’extérieur et fondants à l’intérieur, avec des explosions de chocolat à chaque bouchée.

Ingrédients :

250 g de beurre doux

200 g de sucre roux

150 g de sucre blanc

2 œufs

1 c. à café d’extrait de vanille

400 g de farine

1 c. à café de bicarbonate de soude

100 g de chocolat noir

100 g de chocolat au lait

100 g de chocolat blanc

Préparation :

Préchauffez votre four à 180°C. Faites fondre le beurre, puis mélangez-le avec les sucres. Ajoutez les œufs et la vanille. Incorporez la farine et le bicarbonate. Hachez grossièrement les trois chocolats et ajoutez-les à la pâte. Formez des petites boules et disposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson. Enfournez pour 10 à 12 minutes, jusqu’à ce que les bords soient dorés, mais le centre encore moelleux.

Cookies au caramel beurre salé

La douceur du caramel mêlée à une pointe de sel dans un cookie moelleux, ça vous tente ? Ces cookies sont une véritable invitation à un voyage en Bretagne, avec une texture fondante et un goût équilibré qui fait plaisir aux papilles. Ils cachent un cœur coulant de caramel qui explose littéralement en bouche à la première bouchée. Le sel du caramel vient sublimer la douceur de la pâte, un pur délice !

Ingrédients :

200 g de beurre

180 g de sucre roux

100 g de sucre blanc

2 œufs

300 g de farine

1 c. à café de levure chimique

200 g de caramel au beurre salé

Préparation :

Mélangez le beurre fondu avec les sucres jusqu’à obtenir une texture homogène. Ajoutez les œufs un par un, puis la farine et la levure. Formez des petites boules de pâte et, au centre de chacune, insérez une cuillère de caramel. Refermez bien la boule et déposez-la sur une plaque de cuisson. Cuisez à 180°C pendant environ 12 minutes.

Cookies à la banane et aux flocons d’avoine (vegan)

Si vous aimez les cookies un peu plus sains mais tout aussi délicieux, cette recette de cookies vegan à la banane et aux flocons d’avoine est parfaite. La banane apporte un moelleux incomparable et remplace naturellement les œufs. Ces cookies à la banane et aux flocons d’avoine sont à la fois sains et gourmands. La banane se marie à merveille avec le chocolat ou les raisins secs, apportant une touche sucrée naturelle.

Ingrédients :

2 bananes bien mûres

120 g de flocons d’avoine

100 g de farine complète

50 g de sucre de coco (ou sucre de canne)

50 ml d’huile de coco fondue

1 c. à café de levure chimique

1/2 c. à café de cannelle

1 pincée de sel

80 g de pépites de chocolat noir vegan (ou raisins secs, selon votre préférence)

Préparation :

Préchauffez votre four à 180°C. Dans un grand bol, écrasez les bananes à l’aide d’une fourchette jusqu’à obtenir une purée. Ajoutez l’huile de coco fondue et mélangez. Dans un autre bol, mélangez les ingrédients secs : flocons d’avoine, farine, sucre, levure, cannelle et sel. Incorporez le mélange sec à la purée de bananes et mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Ajoutez les pépites de chocolat ou les raisins secs, selon vos goûts. Formez des petites boules de pâte et aplatissez-les légèrement sur une plaque recouverte de papier cuisson. Faites cuire pendant 12 à 15 minutes, jusqu’à ce que les bords soient dorés.

Cookies à la pâte à tartiner

La pâte à tartiner est le symbole ultime de la gourmandise. Imaginez un cookie moelleux, légèrement doré, qui cache une cuillère de pâte à tartiner fondante à l’intérieur… Ça y est, vous salivez ? C’est normal. L’astuce ici, c’est de ne pas trop cuire vos cookies pour que la pâte à tartiner reste bien coulante à l’intérieur. Difficile de résister à cette tentation chocolatée !

Ingrédients :

200 g de beurre mou

150 g de sucre blanc

150 g de sucre roux

1 œuf

300 g de farine

1 c. à café de levure chimique

1 pot de pâte à tartiner

Préparation :

Mélangez le beurre avec les sucres jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. Ajoutez l’œuf, puis la farine et la levure. Formez des boules de pâte, creusez un trou au centre et remplissez-le d’une cuillère de pâte à tartiner. Refermez et façonnez la boule pour bien enfermer la garniture. Faites cuire à 180°C pendant 10 à 12 minutes.

Cookies vegan au chocolat fondant

Ces cookies vegan au chocolat sont incroyablement moelleux et fondants. Leur secret ? L’huile de coco et un substitut d’œuf à base de graines de lin. Vous allez adorer leur texture et leur intensité en chocolat. Ces cookies vegan ont tout ce qu’on aime : ils sont chocolatés à souhait, avec une texture fondante et croquante à la fois grâce aux morceaux de chocolat qui fondent doucement en bouche.

Ingrédients :

150 g de farine

100 g de sucre de coco

30 g de cacao en poudre non sucré

1 c. à café de bicarbonate de soude

1/2 c. à café de sel

60 ml d’huile de coco fondue

1 c. à café d’extrait de vanille

3 c. à soupe d’eau + 1 c. à soupe de graines de lin moulues (remplace l’œuf)

100 g de chocolat noir concassé (ou pépites de chocolat vegan)

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C. Mélangez les graines de lin moulues avec l’eau et laissez reposer pendant 5 minutes pour obtenir une texture gélatineuse. Dans un bol, mélangez la farine, le sucre de coco, le cacao en poudre, le bicarbonate de soude et le sel. Ajoutez l’huile de coco fondue, l’extrait de vanille et le mélange de graines de lin. Mélangez bien jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Incorporez les morceaux de chocolat noir. Formez des boules de pâte et disposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Enfournez pendant 10 à 12 minutes, puis laissez refroidir avant de déguster.

Cookies chocolat-noix de pécan

Les noix de pécan apportent une texture et une saveur inégalées à ces cookies. Associées au chocolat, elles créent un équilibre parfait entre croquant et fondant. Ce mariage entre le chocolat et les noix de pécan rend ces cookies particulièrement gourmands. Une bouchée et vous êtes transporté.e !

Ingrédients :

200 g de beurre

150 g de sucre roux

100 g de sucre blanc

2 œufs

300 g de farine

1 c. à café de levure chimique

150 g de chocolat noir concassé

100 g de noix de pécan

Préparation :

Faites fondre le beurre, puis mélangez-le avec les sucres. Ajoutez les œufs, puis incorporez la farine et la levure. Ajoutez les morceaux de chocolat et les noix de pécan à la pâte. Formez des boules de pâte et placez-les sur une plaque de cuisson. Faites cuire à 180°C pendant 12 minutes.

Avec ces recettes de cookies décadents, vous êtes désormais équipé.e pour régaler famille et ami.e.s… ou simplement vous offrir une pause gourmande bien méritée ! Et comme vous le voyez, la réalisation de cookies ne nécessite ni beaucoup de temps ni beaucoup d’ingrédients.