Quelle est cette recette iranienne que tout le monde veut tester sur TikTok ?

Le lavashak, ce snack persan traditionnel à base de pâte de fruits, connaît un renouveau spectaculaire grâce à TikTok. Revisité avec de la mélasse de grenade et agrémenté de graines de grenade, il séduit aujourd’hui des milliers d’utilisatrices avides de sensations gustatives originales. Zoom sur cette tendance culinaire surprenante qui mêle histoire, modernité et explosion de saveurs.

Un héritage millénaire revisité pour TikTok

Originaire de la Perse, le lavashak est bien plus qu’un simple en-cas. Utilisé depuis l’Antiquité pour sa longue conservation, notamment lors des voyages militaires et commerciaux, il était traditionnellement préparé à partir de fruits tels que des prunes, abricots ou encore grenades. Sa préparation manuelle, consistant à presser et sécher la pâte de fruits, permettait d’obtenir un « cuir de fruits » à la texture fine et délicate.

Aujourd’hui, cette recette ancestrale se voit modernisée sur TikTok et adaptée aux goûts contemporains, notamment grâce à l’ajout de mélasse de grenade, conférant à la préparation une acidité marquée et une couleur pourpre intense.

La version TikTok : un twist qui séduit

La popularité fulgurante du lavashak sur TikTok tient en partie à sa transformation en une friandise visuellement attrayante et sensoriellement captivante. Des vidéos où l’on voit des jeunes consommer ce snack ultra-acide se multiplient sur la plateforme. Le mélange de la pâte de fruits, trempée dans un liquide épais et relevé par des graines de grenade, crée une expérience gustative à la fois surprenante et addictive. Ce format “challenge” a permis de rassembler près de 13 000 vidéos sous le hashtag #lavashak, où les utilisateurs partagent leur première réaction face à cette explosion d’acidité. L’effet ASMR des craquements lors de la dégustation contribue également à l’engouement, rendant l’expérience encore plus immersive.

Pourquoi cette recette rencontre-t-elle un tel succès ?

Plusieurs facteurs expliquent l’essor de cette tendance. D’un côté, la recherche de saveurs nouvelles et audacieuses séduit les fans de cuisine du monde entier. De l’autre, TikTok favorise la diffusion de contenus ethniques et traditionnels revisités, permettant à des recettes oubliées de se faire connaître auprès d’un public international. Les créateurs de contenu n’hésitent pas à mettre en scène leur dégustation, ajoutant une dimension ludique et interactive à la recette.

Selon divers médias américains, cette tendance a même entraîné « une hausse spectaculaire des ventes de mélasse et de lavashak aux États-Unis », où les personnes cherchent à reproduire l’expérience chez elles.

Comment reproduire le lavashak chez soi ?

Pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l’aventure, reproduire le lavashak revisité à la maison est très accessible. Les épiceries iraniennes et certains magasins casher proposent de la pâte de fruits ainsi que de la mélasse de grenade. La recette traditionnelle demande de presser la pâte de fruits pour obtenir un « cuir » fin, qui sera ensuite trempé dans le concentré de grenade avant d’être parsemé de graines de grenade pour ajouter du croquant. Cette méthode artisanale permet d’obtenir un snack entre douceur, acidité et texture, offrant une alternative originale aux en-cas conventionnels.

L’avenir du lavashak sur la scène culinaire mondiale

Alors que TikTok continue de démocratiser des tendances culinaires du monde entier, le lavashak semble s’imposer comme une véritable révolution gustative. Son succès ne se limite pas à la viralité des vidéos : il s’intègre également dans une tendance plus large de redécouverte des recettes traditionnelles, adaptées aux palais modernes. Qu’il soit consommé seul ou en accompagnement d’une glace, ce snack a tous les atouts pour s’imposer durablement dans le paysage culinaire international.

Le lavashak, revisité avec mélasse et grenade, prouve que l’alliance entre tradition et modernité peut donner naissance à des créations culinaires aussi surprenantes que savoureuses, prêtes à conquérir les papilles du monde entier.