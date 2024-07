Les 10 boissons maison les plus rafraîchissantes pour cet été

L’été, cette période magique où les journées s’étirent comme un tapis chaud et les soirées se prolongent sous un ciel étoilé. C’est aussi le moment idéal pour se rafraîchir avec des boissons maison qui vous feront oublier la chaleur. Exit les sodas et autres boissons du commerce souvent trop sucrées ou artificielles. Cet été, on passe en mode maison et on concocte des breuvages frais et pleins de saveurs. Voici les 10 boissons maison les plus rafraîchissantes pour faire votre été un festival de fraîcheur !

On craque pour des boissons désaltérante

Ne vous inquiétez pas, cela ne nécessite pas d’équipement en particulier. Vous devez juste avoir un frigo qui fonctionne et pourquoi pas, quelques glaçons au congélateur. Comme son nom l’indique, une boisson rafraîchissante vient rafraîchir, mais surtout, hydrater. Ici, il ne s’agit pas de smoothie ou de milkshake, mais bel et bien de boissons à base d’eau.

Pourquoi ? Car n’en déplaise aux fans de bière, l’eau est la boisson la plus rafraîchissante et la plus hydratante qui se trouve sur notre planète. Nous vous avons donc dégoté pas moins de 10 recettes de boissons rafraîchissantes à tester. Un petit conseil : laissez-leur le temps de bien refroidir au réfrigérateur avant de les déguster. Vous allez vous régaler, hydrater votre corps et lui apporter tout un tas de vitamines grâce aux fruits que vous allez ajouter.

Limonade menthe-basilic

La limonade, c’est un classique de l’été. Mais pour ajouter une touche d’originalité, pourquoi ne pas mélanger citron et herbes fraîches ? La menthe et le basilic ajoutent une profondeur aromatique qui transforme une simple limonade en une expérience gustative exaltante. Pour préparer cette boisson, pressez quelques citrons, ajoutez de l’eau, du sucre (ou du miel pour une touche plus douce) et incorporez des feuilles de menthe et de basilic fraîches. Laissez infuser au réfrigérateur pendant quelques heures, puis servez avec des glaçons. Vous pouvez même ajouter des tranches de citron pour la décoration.

Eau infusée kiwi-menthe

Pour une infusion exotique, tranchez des kiwis mûrs en morceaux et ajoutez-les à une carafe d’eau froide. Complétez avec des feuilles de menthe fraîche. Réfrigérez pendant environ 1 à 2 heures pour que les saveurs se mêlent. Le kiwi ajoute une note acidulée et légèrement sucrée, tandis que la menthe apporte une touche de fraîcheur, créant une boisson revitalisante et pleine de saveurs tropicales.

Thé glacé à la pêche et au romarin

L’été, c’est aussi la saison des pêches juteuses. Utilisez ces fruits pour préparer un thé glacé qui sent bon le soleil ! Faites infuser du thé noir ou vert, laissez-le refroidir, puis ajoutez du nectar de pêche fait maison (ou du jus de pêche naturel) et quelques brins de romarin. Le romarin apporte une note herbacée surprenante qui se marie parfaitement avec la douceur des pêches. Servez ce thé glacé avec des glaçons et une tranche de pêche pour un effet visuel irrésistible !

Eau infusée au concombre et citron vert

Si vous cherchez une alternative élégante aux boissons sucrées, l’eau infusée est la solution. Le concombre et le citron vert apportent une fraîcheur délicieuse. Coupez un concombre en fines rondelles et un citron vert en quartiers. Ajoutez-les à une carafe d’eau, laissez infuser au réfrigérateur pendant quelques heures, et voilà ! Vous obtenez une eau délicatement parfumée, parfaite pour s’hydrater tout au long de la journée.

Granité à la framboise et au citron

Pour une touche de fraîcheur glacée, préparez un granité maison. Ce dessert glacé est parfait pour les journées brûlantes. Mixez des framboises fraîches avec du jus de citron et un peu de sucre, puis versez le mélange dans un plat peu profond. Placez-le au congélateur et grattez régulièrement avec une fourchette jusqu’à obtenir une texture granuleuse. Servez dans des coupes ou des verrines pour une présentation chic et rafraîchissante.

Sangria sans alcool aux agrumes

Si vous cherchez une alternative estivale au traditionnel cocktail espagnol, essayez la sangria sans alcool. Coupez des agrumes tels que des oranges, des citrons et des limes en tranches et placez-les dans un grand pichet. Ajoutez du jus de raisin blanc ou d’orange et une touche de soda pour les bulles. Laissez reposer au réfrigérateur pour que les saveurs se mélangent, puis servez avec des glaçons et quelques feuilles de menthe.

Eau infusée fraise-basilic

Pour préparer une eau infusée fraise-basilic, commencez par trancher des fraises fraîches et les ajouter à une carafe d’eau froide. Incorporez ensuite une poignée de feuilles de basilic légèrement écrasées pour libérer leurs huiles essentielles. Laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures afin que les saveurs se mélangent. Cette infusion offre un mélange subtil de la douceur des fraises et du parfum herbacé du basilic, créant une boisson à la fois élégante et rafraîchissante.

Jus de pastèque et menthe

Rien n’évoque mieux l’été qu’une tranche de pastèque juteuse. Transformez-la en un jus ultra rafraîchissant en mixant la pastèque avec quelques feuilles de menthe fraîche. Ajoutez un peu de lime ou de citron pour une note acidulée, puis filtrez le mélange pour obtenir un jus lisse. Servez avec des glaçons et savourez cette explosion de fraîcheur.

Infusion froid aux fruits rouges et hibiscus

Pour une boisson élégante et riche en antioxydants, préparez une infusion froide aux fruits rouges et hibiscus. Faites infuser des fleurs d’hibiscus séchées dans de l’eau chaude, laissez refroidir, puis ajoutez des fruits rouges comme des fraises, des framboises et des cerises. L’hibiscus apporte une couleur vibrante et une saveur légèrement acidulée qui se marie merveilleusement avec les fruits. Servez avec des glaçons pour un effet rafraîchissant.

Eau infusée agrumes et romarin

Pour préparer une eau infusée agrumes-romarin, tranchez une orange et un citron en fines rondelles et ajoutez-les à une carafe d’eau froide. Ajoutez quelques brins de romarin frais, légèrement frottés pour libérer leurs huiles aromatiques. Laissez infuser au réfrigérateur pendant 2 à 3 heures. Cette infusion combine la vivacité des agrumes avec le parfum boisée du romarin, offrant une boisson raffinée et légèrement sucrée qui égaye n’importe quelle journée estivale.

Cet été, faites souffler un vent de fraîcheur sur vos papilles avec ces boissons maison aussi variées que rafraîchissantes. Il y en a pour tous les goûts ! Alors, préparez-vous à passer des journées estivales pleines de saveurs et de fraîcheur, tout en savourant le plaisir de préparer vos propres boissons rafraîchissantes !