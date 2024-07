Soupe froide gourmande : des recettes rafraîchissantes à ajouter à votre menu !

Lorsque les thermomètres frôlent la barre des 30°C (ou bien plus), que l’air devient lourd de chaleur, et que votre ventre lance son appel de détresse, répondre devient impératif ! Mais vous ne voulez sûrement pas passer des heures en cuisine en ces températures, et pour cela, nous avons pour vous une solution !

En été l’appétit pour les plats copieux en sauce diminue généralement, rendant les passages aux fourneaux plus rapides, offrant ainsi un gain de temps appréciable en cuisine. Une simple salade, rapide à assembler, devient amplement suffisante. Mais s’en gaver quotidiennement devient très vite lassant. Une solution vient alors s’ajouter à votre menu estival, tout aussi rapide à réaliser : les soupes froides !

Le gaspacho, un grand classique !

Lorsqu’on aborde le sujet des soupes froides, il est difficile de ne pas penser immédiatement au célèbre gaspacho. Originaire d’Espagne, ce mets emblématique contribue grandement à la renommée gastronomique de son pays d’origine. Le cœur de cette préparation réside dans les tomates, mais elle s’enrichit également de poivrons et/ou de concombres agrémentés d’une touche d’ail, d’oignon de vinaigre et d’huile, puis dilués avec de l’eau. Un véritable festin qui ne manquera pas de faire son effet sous le soleil estival !

Une autre soupe froide populaire est l’ajoblanco, une soupe blanche rafraîchissante à base d’amandes, de pain, d’ail et d’huile d’olive, généralement servie avec des raisins blancs et des morceaux de melon. Ce plat offre une alternative délicieusement différente pour les journées chaudes, tout en restant fidèle à la tradition espagnole de la soupe froide.

Une solution rapide et simpliste !

Pour les adeptes de la cuisine express ou celleux qui n’ont pas hérité des talents culinaires dignes d’un cordon bleu, la recette de soupe froide se présente comme une solution idéale. Sa réalisation se résume à mixer vos ingrédients favoris, à diluer légèrement avec de l’eau, et voilà, le festin est prêt ! Une occasion ingénieuse pour raviver vos légumes fatigués et pour oser des mariages de saveurs inédits en ajoutant subtilement des épices et des herbes aromatiques.

Pour une présentation encore plus alléchante et visuellement attrayante, l’astuce est de découper des légumes en petits morceaux, à disposer délicatement en surface. Agrémentez ensuite d’une poignée de graines pour une texture croquante. Pour accompagner votre création culinaire, une tartine de beurre fondant, des fromages sélectionnés avec soin ou d’autres douceurs gourmandes de vos préférences sont les compagnons parfaits.

Les soupes froides ne sont pas seulement réservées à l’été. Elles peuvent également être intégrées dans votre menu tout au long de l’année, en adaptant les ingrédients à chaque saison. Par exemple, une soupe de carottes et d’orange en automne, ou une soupe de pois verts à la menthe au printemps, permettent de varier les plaisirs tout en profitant des produits de saison.

L’atout de cette recette ? Pouvoir la préparer en avance et la conserver au réfrigérateur pendant plusieurs jours. Une solution parfaite, comme on les aime ! De plus, même si des invités surgissent à l’improviste pour un apéritif de dernière minute, vous aurez sous la main une option qui saura charmer leur palais.

Soupe froide de betterave

Laissez-nous vous faire découvrir une soupe rose vibrante et rafraîchissante, une manière délicieuse et originale de savourer les bienfaits des betteraves.

Pour la préparer, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Ingrédients pour 3 portions

3 betteraves cuites

6 cuillères à soupe de yaourt grec

1 cuillère à café de pesto à l’ail des ours

Du concombre

2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

Sel et poivre

Lait

Pour la décoration : sel noir d’Hawaï

Préparation

Épluchez et coupez le concombre en dés, puis placez-le dans le mixeur. Ajoutez les betteraves coupées, le yaourt grec, le pesto à l’ail des ours et le vinaigre balsamique. Mixez jusqu’à obtenir une texture lisse, en ajustant la consistance avec l’ajout de lait. Assaisonnez avec du sel et du poivre selon vos préférences. Lassiez refroidir la soupe au réfrigérateur et servez-la dans des verres ou des petits bols bien froide, saupoudrée d’une pincée de sel noir d’Hawaï, de gomasio ou de graines de pavot.

Tomates-poivrons à la Mozzarella

Découvrez une entrée tout simplement fabuleuse, associant fraîcheur et délicatesse à chaque cuillère.

Ingrédients pour 6 portions

3 poivrons rouges

1 kg de tomates

1 oignon

1 gousse d’ail

1 boîte de fromage Chavroux

3 cuillères à soupe de ricotta

6 billes de mozzarella

6 feuilles de basilic + 6 pour la décoration

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 pincée de sucre

Sel, poivre

Préparation

Sous le gril du four, faites griller la peau des poivrons jusqu’à ce qu’elle soit noircie et cloquée. Sortez du four et placez les poivrons dans un sac de congélation pendant quelques minutes. Ensuite, épluchez les poivrons, retirez les graines et coupez-les en lamelles. Ébouillantez les tomates pour les peler facilement. Coupez-les en deux et pressez-les légèrement pour enlever les graines. Faites chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une poêle, faites revenir l’oignon en lamelles et l’ail haché. Ajoutez ensuite les poivrons et les tomates, et faites cuire pendant 2 minutes. Assaisonnez avec du sel, du poivre et une pincée de sucre. Mixez le mélange avec le Chavroux, la ricotta et les feuilles de basilic. Pour obtenir une soupe froide légèrement épaisse, ajoutez de l’eau progressivement tout en mixant, jusqu’à obtenir la consistance désirée. Après refroidissement, versez la préparation dans une carafe et placez-la au réfrigérateur pendant plusieurs heures. Au dernier moment, remplissez les verrines, décorez-les avec une bille de mozzarella et une feuille de basilic. Servez la soupe bien fraîche pour régaler vos convives.

Soupe froide de concombre et menthe

Le concombre prend les devants dans cette recette en s’associant à la menthe et au fromage blanc pour une explosion de saveurs rafraîchissantes et délicieuses.

Ingrédients pour 2 portions

1 concombre

200 g de fromage blanc

8 feuilles de menthe

1/2 gousse d’ail

1 cuillère à café de jus de citron

Sel, poivre

Préparation

Commencez par éplucher le concombre et coupez-le en gros morceaux. Placez ces morceaux dans le mixeur. Ajoutez ensuite le fromage blanc, les feuilles de menthe, la demi-gousse d’ail, le jus de citron, ainsi qu’une pincée de sel et de poivre. Mixez le tout jusqu’à obtenir une consistance homogène. Versez la soupe dans un bol et décorez-la avec une feuille de menthe. Savourez-la bien frais !

Alors à vos fourneaux et mixeurs, et laissez-vous tenter par l’une de ces recettes prêtes à vous régaler en toute occasion, surtout en cet été !