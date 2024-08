Les gaufres, ce délice croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur, ont longtemps été le symbole des petits déjeuners dominicaux. Mais savez-vous que ces trésors culinaires peuvent aussi être la star de vos repas de tous les jours, et pas seulement pour le dessert ? Que vous ayez une dent sucrée ou une envie de quelque chose de salé, ces recettes de gaufres faciles à préparer font le buzz ces derniers temps sur le Web. Allez, enfilez votre tablier !

Les gaufres sucrées

Avec ces délicieuses recettes sucrées, vous aurez de quoi régaler tout le monde, que ce soit pour un petit-déjeuner, un brunch, un déjeuner ou un dîner. Alors, sortez votre gaufrier et lancez-vous dans ces créations gourmandes !

Gaufres vanille et chantilly

Commençons par un classique indémodable : les gaufres à la vanille. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

250 g de farine

2 œufs

50 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

500 ml de lait (végétal ou non)

100 g de beurre fondu

1 pincée de sel

Mélangez les ingrédients secs (farine, sucre, sucre vanillé, sel). Ajoutez ensuite les œufs, le beurre fondu, et le lait progressivement jusqu’à obtenir une pâte lisse. Faites chauffer votre gaufrier et versez-y une louche de pâte. Laissez cuire jusqu’à ce que les gaufres soient dorées. Servez avec une généreuse portion de chantilly et un filet de sirop d’érable.

Gaufres au chocolat fondant

Pour les amateur.rice.s de chocolat, cette recette va faire des heureux.ses !

200 g de farine

50 g de cacao en poudre

2 œufs

75 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

500 ml de lait (végétal ou non)

100 g de beurre fondu (végétal ou non)

1 pincée de sel

Comme pour les gaufres vanille, mélangez d’abord les ingrédients secs. Ajoutez les œufs, le beurre fondu, et le lait. Pour une touche gourmande supplémentaire, vous pouvez ajouter des pépites de chocolat dans la pâte. Servez avec une boule de glace à la vanille et un filet de sauce chocolat. C’est le nirvana chocolaté assuré !

Gaufres aux myrtilles et citron (vegan)

Rien de tel que des gaufres aux fruits rouges pour un dessert estival. Une recette fruitée et rafraîchissante :

250 g de farine

50 g de sucre de canne

1 sachet de sucre vanillé

1 sachet de levure chimique

1 pincée de sel

400 ml de lait d’amande

100 g de beurre vegan fondu

1 cuillère à café de zeste de citron râpé

150 g de myrtilles fraîches ou surgelées

Mélangez les ingrédients secs. Ajoutez le beurre fondu, le lait d’amande et le zeste de citron. Incorporez délicatement les myrtilles à la pâte. Faites cuire les gaufres jusqu’à ce qu’elles soient dorées et servez avec un peu de sucre glace ou du sirop d’agave.

Les gaufres salées

Et maintenant, passons aux choses sérieuses avec des gaufres qui vont surprendre et ravir vos convives (ou vous-même) à l’heure du déjeuner ou du dîner.

Gaufres au fromage et aux herbes

Pour une version salée qui fera fureur, essayez ces gaufres au fromage :

250 g de farine

2 œufs

300 ml de lait (végétal ou non)

100 g de beurre fondu (végétal ou non)

1 sachet de levure chimique

150 g de fromage râpé (gruyère, comté, cheddar)

1 cuillère à soupe de moutarde

Sel, poivre

Herbes de Provence

Mélangez la farine et la levure. Ajoutez les œufs, le beurre fondu, et le lait. Incorporez le fromage râpé, la moutarde, les herbes, le sel et le poivre. Faites cuire les gaufres jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Servez avec une salade verte et des tomates cerises.

Gaufres aux légumes et curry (vegan)

Ces gaufres sont parfaites pour un déjeuner léger et savoureux :

250 g de farine

1 sachet de levure chimique

1 cuillère à café de curry en poudre

1 pincée de sel

1 pincée de poivre

400 ml de lait d’amande

100 g de beurre vegan fondu

1 courgette râpée

1 carotte râpée

2 cuillères à soupe de coriandre fraîche hachée

Mélangez les ingrédients secs. Ajoutez la margarine fondue et le lait d’amande. Incorporez la courgette et la carotte râpées ainsi que la coriandre. Faites cuire les gaufres et servez-les avec une sauce au yaourt de soja et des herbes fraîches.

Gaufres aux pommes de terre et saumon fumé

Cette recette est idéale pour un brunch chic :

500 g de pommes de terre

2 œufs

100 g de farine

200 ml de lait (végétal ou non)

50 g de beurre fondu (végétal ou non)

1 sachet de levure chimique

Sel, poivre

Aneth frais

200 g de saumon fumé

Râpez les pommes de terre et essorez-les bien pour enlever l’excès d’eau. Mélangez-les avec la farine, la levure, les œufs, le beurre fondu, et le lait. Salez et poivrez. Faites cuire les gaufres et servez-les avec des tranches de saumon fumé, un peu de crème fraîche et de l’aneth frais.

Gaufres au tofu et tomate séchée (vegan)

Pour une version protéinée et délicieuse :

250 g de farine

1 sachet de levure chimique

1 pincée de sel

1 pincée de poivre

400 ml de lait de soja

100 g de beurre vegan fondu

200 g de tofu ferme émietté

50 g de tomates séchées hachées

Mélangez les ingrédients secs. Ajoutez la margarine fondue et le lait de soja. Incorporez le tofu émietté et les tomates séchées. Faites cuire les gaufres et servez-les avec une salade verte et une vinaigrette balsamique.

Les gaufres version desserts gourmands

Si vous aimez finir votre repas sur une note sucrée, ces gaufres desserts sont faites pour vous !

Gaufres tiramisu

Revisitez le classique italien en version gaufre :

200 g de farine

2 œufs

75 g de sucre

500 ml de lait (végétal ou non)

100 g de beurre fondu (végétal ou non)

1 sachet de sucre vanillé

250 g de mascarpone

2 tasses de café fort

Cacao en poudre

Préparez la pâte à gaufres comme d’habitude. Pendant ce temps, fouettez le mascarpone avec un peu de sucre et un peu de lait pour obtenir une crème légère. Faites cuire les gaufres, puis imbibez-les légèrement de café. Étalez la crème mascarpone sur chaque gaufre et saupoudrez de cacao en poudre. Un pur régal !

Gaufres aux pommes caramélisées et cannelle

Pour un dessert qui sent bon l’automne :

200 g de farine

2 œufs

75 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

500 ml de lait (végétal ou non)

100 g de beurre fondu (végétal ou non)

1 pincée de sel

3 pommes

50 g de sucre roux

1 cuillère à café de cannelle

Préparez la pâte à gaufres. Pendant ce temps, épluchez et découpez les pommes en petits dés. Faites-les revenir dans une poêle avec le sucre roux et la cannelle jusqu’à ce qu’elles soient bien caramélisées. Servez les gaufres avec les pommes caramélisées sur le dessus et une boule de glace à la vanille.

Gaufres au pâte à tartiner et bananes

Pour les gourmand.e.s invétéré.e.s :

200 g de farine

2 œufs

75 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

500 ml de lait (végétal ou non)

100 g de beurre fondu (végétal ou non)

1 pincée de sel

De la pâte à tartiner (végétale ou non)

2 bananes

Préparez la pâte à gaufres. Faites cuire les gaufres et, une fois cuites, étalez une bonne couche de pâte à tartiner sur chaque gaufre. Ajoutez des rondelles de bananes par-dessus. Servez immédiatement pour un plaisir chocolaté et fruité !

Astuces pour des gaufres parfaites

Pour finir, voici quelques astuces pour réussir vos gaufres à tous les coups :

Préchauffez bien votre gaufrier : un gaufrier bien chaud garantit une cuisson uniforme et une belle couleur dorée.

un gaufrier bien chaud garantit une cuisson uniforme et une belle couleur dorée. Ne surchargez pas le gaufrier : versez juste assez de pâte pour couvrir les plaques, sans déborder.

versez juste assez de pâte pour couvrir les plaques, sans déborder. Ne pas ouvrir trop tôt : laissez le temps à la gaufre de cuire et de se détacher facilement des plaques. Ouvrir trop tôt risque de les casser.

laissez le temps à la gaufre de cuire et de se détacher facilement des plaques. Ouvrir trop tôt risque de les casser. Garnitures créatives : laissez libre cours à votre imagination pour les garnitures. Des fruits frais, des coulis, du caramel, des sauces diverses… Les possibilités sont infinies !

Ces recettes de gaufres faciles et délicieuses sont parfaites pour toutes les occasions, que ce soit pour un petit-déjeuner gourmand, un brunch entre ami.e.s, etc. Alors, sortez votre gaufrier et laissez-vous tenter par ces créations qui font le buzz. Bon appétit !