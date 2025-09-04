Un acteur culte d’Harry Potter revient dans la série HBO

Culture
Fabienne Ba.
Screenshot film « Harry Potter et la Coupe de feu » (Harry Potter and the Goblet of Fire)

Alors que le tournage de la série « Harry Potter » orchestrée par HBO avance, l’annonce du retour de Warwick Davis fait l’effet d’une bombe auprès des fans. L’acteur britannique, qui a marqué la saga cinématographique en incarnant le facétieux professeur Filius Flitwick, sera le premier à retrouver officiellement son personnage dans la série télévisée, renforçant le lien entre l’univers des livres, les films et ce nouveau projet.

Un casting renouvelé… et des retrouvailles pour les fans

La série adapte fidèlement les 7 romans de J.K. Rowling, avec de nouveaux acteurs pour la jeune génération : Dominic McLaughlin sera Harry Potter, Arabella Stanton jouera Hermione Granger et Alastair Stout incarnera Ron Weasley. Plusieurs visages emblématiques font aussi leur apparition, comme John Lithgow dans le rôle de Dumbledore et Nick Frost en Hagrid, tandis que Warwick Davis gardera son rôle historique, à la grande joie des Potterheads.

Le retour de Filius Flitwick, un clin d’œil à la saga

Warwick Davis a incarné Filius Flitwick tout au long des films « Harry Potter », devenant une figure indissociable de la salle de sortilèges à Poudlard. S’il avait également interprété le gobelin Griphook dans les films originaux, ce deuxième rôle sera repris par Leigh Gill dans la série, permettant à Warwick Davis de se concentrer sur le personnage préféré des fans, Filius Flitwick.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Warwick Davis (@warwickadavis)

Rumeurs et impatience autour de la production

La série HBO se veut « une adaptation fidèle » qui introduira une nouvelle génération d’acteurs tout en gardant quelques repères chers. D’autres annonces concernant les rôles emblématiques des enseignants et élèves devraient suivre, chaque nouvelle information étant attendue fébrilement par un large public. Diffusée à partir de 2027, la série promet de renouveler l’engouement pour le monde magique d’Harry Potter.

L’annonce du retour de Warwick Davis dans le rôle du professeur Flitwick fait ainsi déjà vibrer la communauté des fans, qui attendent fébrilement de re-découvrir Poudlard à travers ce reboot signé HBO.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
« Une popularité incroyable » : cette série rend tout le monde accro

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Une popularité incroyable » : cette série rend tout le monde accro

Dans un bar du quartier financier de Manhattan, les écrans géants s’illuminent. Non pas pour diffuser un match...

« Un public en état de choc » : « Wuthering Heights » jugé « provocant » dès les premières images

Emerald Fennell, déjà connue pour ses films visuellement marquants comme "Promising Young Woman" et "Saltburn", revient avec une...

Ce roman sur la santé mentale des femmes est un choc littéraire

C’est un livre qui est déjà passé entre de nombreuses mains. Salué presque unanimement par la critique et...

« Une propagande des hommes pauvres » : la réalisatrice Céline Song répond aux critiques

La réalisatrice et scénariste Céline Song, connue pour son succès critique Past Lives, a pris la parole pour...

« Vous allez le regretter » : ce film d’horreur à succès est accusé d’être maudit

À l’approche de la sortie de "The Conjuring: Last Rites", le quatrième volet de la célèbre franchise d’horreur,...

Avatar 3 : la bande-annonce en met plein les yeux !

Les fans du cinéma de science-fiction et de James Cameron attendaient ce moment depuis des mois : la...