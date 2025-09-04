Un acteur culte d’Harry Potter revient dans la série HBO

Alors que le tournage de la série « Harry Potter » orchestrée par HBO avance, l’annonce du retour de Warwick Davis fait l’effet d’une bombe auprès des fans. L’acteur britannique, qui a marqué la saga cinématographique en incarnant le facétieux professeur Filius Flitwick, sera le premier à retrouver officiellement son personnage dans la série télévisée, renforçant le lien entre l’univers des livres, les films et ce nouveau projet.

Un casting renouvelé… et des retrouvailles pour les fans

La série adapte fidèlement les 7 romans de J.K. Rowling, avec de nouveaux acteurs pour la jeune génération : Dominic McLaughlin sera Harry Potter, Arabella Stanton jouera Hermione Granger et Alastair Stout incarnera Ron Weasley. Plusieurs visages emblématiques font aussi leur apparition, comme John Lithgow dans le rôle de Dumbledore et Nick Frost en Hagrid, tandis que Warwick Davis gardera son rôle historique, à la grande joie des Potterheads.

Le retour de Filius Flitwick, un clin d’œil à la saga

Warwick Davis a incarné Filius Flitwick tout au long des films « Harry Potter », devenant une figure indissociable de la salle de sortilèges à Poudlard. S’il avait également interprété le gobelin Griphook dans les films originaux, ce deuxième rôle sera repris par Leigh Gill dans la série, permettant à Warwick Davis de se concentrer sur le personnage préféré des fans, Filius Flitwick.

Rumeurs et impatience autour de la production

La série HBO se veut « une adaptation fidèle » qui introduira une nouvelle génération d’acteurs tout en gardant quelques repères chers. D’autres annonces concernant les rôles emblématiques des enseignants et élèves devraient suivre, chaque nouvelle information étant attendue fébrilement par un large public. Diffusée à partir de 2027, la série promet de renouveler l’engouement pour le monde magique d’Harry Potter.

L’annonce du retour de Warwick Davis dans le rôle du professeur Flitwick fait ainsi déjà vibrer la communauté des fans, qui attendent fébrilement de re-découvrir Poudlard à travers ce reboot signé HBO.