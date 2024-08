Faites rimer JO et déco avec ces objets ultra stylés inspirés du sport

Les Jeux olympiques laissent une empreinte bien au-delà du sport. Ils dictent les tendances à venir et agissent de façon effervescente sur notre dressing et nos intérieurs. Si les JO arbitrent nos vestiaires, ils s’invitent désormais sur le terrain de la déco. Et détrompez-vous, ajoutez des éléments sportifs dans votre foyer n’est pas une épreuve si ardue. Voici 9 pièces à shopper pour mettre la balle dans votre camp et remporter ce match artistique haut la main.

Affiche design tennis, Juniqe

Pour faire un clin aux JO à travers votre déco, laissez cette affiche minimaliste et design franchir la ligne de votre intérieur. Nul besoin de hisser un portrait de Djokovic ou de Nadal sur vos murs pour insuffler l’esprit sportif dans votre cocon. Vous pouvez miser sur une autre stratégie : la subtilité. Ce poster, qui se décline par ailleurs en plusieurs sets, se distingue par ses teintes acidulées en contraste. Avec son côté « arty » qui rappelle les toiles d’Andy Warhol, il ajoute un peu de vie sur vos pans immaculés. En pôle position dans votre pièce à vivre, il promet une déco mixte particulièrement harmonieuse. Coloré mais discret, il cadre parfaitement avec vos ambitions.

Voir ce produit

Armoire en acier esprit « vestiaire », Beliani

Cette armoire en acier servie dans une teinte sauge réinterprète les casiers des vestiaires avec une touche rétro et l’odeur en moins. Destinée à accueillir, non pas vos baskets et vos vêtements imbibés de transpiration, mais plutôt vos documents confidentiels ou vos livres, elle fait un bel écrin au milieu de votre espace de travail. Dotée d’un style industriel affirmé, elle muscle instantanément le cachet de votre intérieur. En plus, vous pouvez la fermer à double tour, comme au gymnase, pour garder vos papiers à l’abri des regards indiscrets. Si vous avez besoin de plus de rangement, cumulez les armoires et mettez-les côte à côte pour donner l’illusion d’une seule et même pièce. De quoi mêler JO et déco sans-faute de goût.

Voir ce produit

Papier peint « nageurs » multicolore, Well Papers

Pour incorporer les JO dans votre déco sans que votre maison ne ressemble à un camp d’entraînement, jetez-vous à l’eau avec ce papier peint rafraîchissant. Des nageurs « croqués » se présentent dans d’innombrables postures et éclaboussent joliment vos murs. Un motif à contre-courant qui s’avère à la fois comique et esthétique. Il surfe sur la vague « pop urbaine » pour vous immerger dans la bonne humeur. Particulièrement raccord avec l’ambiance moite de la salle de bain, il a l’avantage de résister à l’eau et l’humidité. Et au passage, il vous fait réviser les bases de la natation.

Voir ce produit

Panier de basket mural en bois, Zara Home

En quête d’un accessoire lié aux JO à la hauteur de votre déco ? Ne cherchez pas plus loin. Rebondissez sur cette tendance brûlante avec ce panier de basket au charme incontestable. Substitut original d’une fausse tête de cerf ou d’une suspension en macramé, il marque des points dans votre intérieur. Bien plus chic que les paniers suspendus sur les véritables terrains de basket, il concilie le bois et le filet pour tendre vers plus de raffinement. Évidemment, pas question de vous amuser à jouer les Michael Jordan, au risque de casser un vase ou d’endommager la télévision. Contentez-vous simplement de l’admirer, depuis le sol.

Voir ce produit

Planche de surf décorative, Hannun

Pour conjuguer JO et déco, voilà un accessoire qui coule de source. Apportez un peu d’exotisme à votre foyer avec cette planche de surf artisanale. Ses bandes, d’un bleu azur, évoquent la couleur hypnotique de l’océan et des lagunes. Posée contre un mur, elle habille tout de suite les endroits dégarnis. Ordinairement destinée aux rouleaux de Tahiti ou de Lacanau, la planche de surf fait aussi des exploits en intérieur. Suspendue dans les airs ou laissée sur la terre ferme, elle injecte une dose de coolitude au cœur de votre chaumière.

Voir ce produit

Néon « tir de basketball », Happy Neon

Cet objet de déco est à votre intérieur ce que la Dame de Fer est au ciel foncé de la capitale. Il vous éclaire dans la nuit. Au-delà de son âme disco, ce néon qui dessine une passe décisive avec ses contours lumineux, il est aussi minimaliste et se fond ainsi avec tous les looks décoratifs. Autre atout : il émet une lumière douce, qui n’agresse pas les yeux. Il a donc toutes les raisons de rejoindre votre terrain de sommeil, là où vous enjamber les moutons.

Voir ce produit

Serre livre athlètes en bronze, Plante ta déco

Avec ce serre-livre singulier en trompe-l’œil, vos ouvrages seront entre de bonnes mains. Un athlète, lancé à pleine vitesse, donne l’illusion de passer à travers votre bibliothèque. Figé dans un mouvement de course gracieux, ce sprinteur à la musculature saillante et au corps de bronze fait du saut d’obstacles à travers vos romans. Cette petite statuette greffée à un support en résine illustre les prémices des olympiades. Un objet idéal pour faire rimer JO et déco sans en faire trop. Et vous pouvez vous rincer l’œil et admirer la silhouette tonique de ce monsieur à chaque fois que vous y déposez un livre. De quoi vous inciter à faire un véritable marathon de lecture.

Voir ce produit

Miroir en forme de raquette de tennis, Bolia

Les courts de tennis n’influencent pas seulement le vestiaire à revers de jupe plissée et de visière. La déco reprend aussi les codes de la terre battue. Alors, rangez les miroirs aux courbes organiques inspirés des éléments de la nature et faites un coup de maître avec ce modèle qui imite l’apparence d’une raquette. Le manche est en raphia tandis que les cordes se sont muées en vitre réfléchissante. Cet objet à la fois contemporain et rustique concilie adroitement JO et déco. À chaque fois que vous passez devant cette glace, vous la jouez fair-play avec votre reflet.

Voir ce produit

Sac de frappe rétro en cuir, Atmosphera

Ce sac de frappe, purement contemplatif, quitte les rings pour se greffer à votre plafond. Un cuir volontairement vieilli et marqué par les uppercuts, des chaînes épaisses et un matricule daté de 1982… tout porte à croire que cet accessoire de défoulement vient d’un autre siècle. Avec son parti-pris vintage, il s’éloigne de l’équipement de sport pour devenir un objet de désir. Il donne ainsi une belle impulsion à votre intérieur.

Voir ce produit

Les JO sont aux premières loges de votre déco. Ces éléments puisés tantôt sur les pistes de jeu, tantôt en coulisse, remportent le pari de donner un nouveau souffle à votre intérieur. Si le sport n’est pas votre registre de prédilection, vous pouvez aussi voir du côté de la pop culture.