Se acerca Halloween, y el maquillaje de diablo es una apuesta segura. Este look de diablo para mujeres resulta atractivo porque es a la vez espectacular y fácil de lograr.

No necesitas ser un maquillador profesional para lograr una transformación impactante y efectiva . Unos pocos productos bien elegidos, un poco de precisión y listo.

Este tutorial es apto para todo el mundo, independientemente de su experiencia en maquillaje, para brillar en la fiesta más terrorífica del año.

Un look diabólico glamuroso y fácil de crear para Halloween.

El maquillaje de diablo para mujeres no tiene nada de intimidante. A diferencia de las técnicas de maquillaje de efectos especiales que requieren equipo especializado, este look se basa en pasos sencillos y productos de belleza clásicos.

El resultado final sigue siendo impresionante, incluso cautivador.

Lo que hace que este disfraz de Halloween sea especialmente atractivo es lo rápido que se puede crear. Es posible una transformación completa en menos de treinta minutos.

Los pasos principales se dividen en cuatro etapas: los ojos , realzados con sombra de ojos roja ; elementos gráficos como cuernos y cola; labios intensificados; y, por último, toques finales glamurosos . Explicaremos cada uno de ellos en detalle para garantizar un resultado perfecto.

Los productos esenciales para crear tu maquillaje diabólico

Antes de empezar, necesitas reunir las herramientas adecuadas. El pintalabios rojo es fundamental en este look: se usa tanto para los labios como para dibujar los cuernos y la cola. Es un producto multiusos esencial.

Las sombras de ojos rojas pueden utilizarse para crear un look intenso y difuminado.

A continuación, se utiliza delineador de ojos para intensificar el contorno y lograr un efecto definido. En los labios, se aplica lápiz negro para conseguir un contraste llamativo.

Las lentejuelas y las pestañas postizas , aunque opcionales, aportan esa dimensión glamurosa y espectacular que marca la diferencia en una fiesta de disfraces.

Crea los ojos: sombra de ojos roja, delineador de ojos y purpurina.

Aplica sombra de ojos roja

Comenzamos con las sombras de ojos . El objetivo es crear un efecto difuminado y con destellos en tonos rojos.

Aplica un tono más claro en el párpado y luego intensifica con un tono más oscuro hacia el ángulo externo del ojo. Difumina gradualmente para evitar un efecto demasiado marcado.

Intensifica tu mirada con delineador de ojos.

Una vez aplicada la sombra de ojos , entra en juego el delineador . Se traza una línea precisa a lo largo de la línea de las pestañas superiores, ligeramente hacia afuera . Esta técnica alarga la mirada y les otorga una intensidad cautivadora.

Para obtener un resultado impecable, mantenga el párpado ligeramente tenso durante la aplicación.

El brillo rojo es el toque final para los ojos . Aplícalo en el lagrimal o en el extremo exterior del párpado, o incluso en todo el párpado móvil, según la intensidad que desees. Este detalle transforma un maquillaje sencillo en una obra maestra de glamour .

Dibuja los cuernos y la cola del diablo en la cara.

Este es el paso más original y creativo de este maquillaje de Halloween . El lápiz labial rojo se convierte en una herramienta de dibujo. Se dibujan pequeños cuernos sobre una ceja , o uno sobre cada ceja , según el efecto deseado.

Las líneas cortas y curvas son suficientes para obtener un resultado convincente.

La cola del diablo está dibujada bajo un ojo , de nuevo con lápiz labial . Una línea sinuosa que termina en punta evoca a la perfección este atributo diabólico.

Para embellecer estos elementos, se esparcen algunas lentejuelas sobre los cuernos y la cola. La creatividad sigue siendo la única guía: cada persona adapta estos diseños a su manera.

Realza tus labios para un efecto diabólico perfecto.

Los labios son uno de los elementos clave de este look. Comienza delineándolos con un lápiz negro , siguiendo fielmente su contorno natural. Luego, difumina el delineado hacia adentro con el dedo o una brocha para lograr un degradado sutil.

El pintalabios rojo rellena el interior de los labios. El contraste entre el halo oscuro del lápiz negro y el rojo intenso crea un efecto diabólicamente seductor .

Esta combinación de colores realza el aspecto sensual del look sin necesidad de técnicas avanzadas. Halloween nunca había sido tan glamuroso .

Los toques finales para personalizar y realzar tu look.

Las pestañas postizas son el toque final que lo cambia todo. Aplicadas sobre las pestañas naturales, realzan la mirada y les dan un volumen espectacular.

Este detalle se agradece especialmente en las noches en las que la intensidad de la luz varía, ya que las pestañas postizas permanecen visibles en todas las condiciones.

A continuación, se añade purpurina roja en las zonas deseadas: alrededor de los ojos , en los cuernos o en la cola. La creatividad de cada persona determina la composición final.

Este look diabólico se puede personalizar infinitamente, y eso es precisamente lo que lo convierte en un imprescindible de Halloween .

Nuestra selección de los mejores productos para recrear este maquillaje diabólico.

Para recrear fielmente este look de maquillaje diabólico , hemos seleccionado seis productos esenciales. El labial líquido Cream Lip Stain, con un precio de 13,99 €, ofrece una fórmula vegana ultra mate, ultra pigmentada y a prueba de transferencia con una duración de 10 horas.

El lápiz delineador de ojos resistente al agua de 12 horas, con un precio de 9,99 €, ofrece una fórmula resistente al agua que soporta la humedad durante 12 horas.

El delineador de ojos líquido Tattoo Liner, con un precio de 22 €, es resistente al agua y cuenta con una pigmentación intensificada. Está diseñado en un formato de lápiz de aluminio que evita la sequedad.

La purpurina biodegradable, a 5,90 €, es 97,7 % biodegradable, cuenta con certificación vegana y está elaborada con fibras de celulosa de origen vegetal. Apta para todo tipo de pieles, dura toda la noche.

Las pestañas postizas Samantha, a 10,20 €, son ultraligeras, reutilizables y aptas para todo tipo de ojos .

Por último, la paleta Berries 42 Colour Palette, con un precio de 25 €, reúne 42 tonos granates, rojos y rosas. Esta paleta ofrece acabados que van desde un mate ultrasuave hasta un brillo sutil, con tonos de alta pigmentación .

Cabe destacar que en 2023, el mercado mundial de maquillaje para disfraces superó los 1.500 millones de dólares, prueba de que los looks diabólicos cautivan a millones de personas cada año.