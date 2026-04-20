L’actrice Diane Kruger, 49 ans, fait sensation avec une robe digne d’une œuvre d’art

Il y a des tenues qui dépassent la mode pour frôler l’art. C’est exactement l’effet qu’a produit l’actrice allemande Diane Kruger lors du lancement de la nouvelle collection Tiffany & Co., avec une robe sculpturale qui a immédiatement fait le tour du web.

Un événement de prestige à New York

Le 16 avril 2026, Tiffany & Co. organisait à New York une soirée de gala pour célébrer le lancement de sa nouvelle collection haute joaillerie « Blue Book 2026 : Hidden Garden ». L’événement se tenait au Park Avenue Armory, à Manhattan, et réunissait un parterre de célébrités venues toutes plus élégantes les unes que les autres.

Parmi les invitées figuraient notamment l’actrice américaine Amanda Seyfried, l’actrice et productrice britannique Naomi Watts, l’actrice et réalisatrice américaine Chase Sui Wonders ou encore l’auteure-compositrice-interprète américaine Teyana Taylor.

Une robe comme un tableau

Diane Kruger a fait sensation en arborant une robe sans bretelles signée Sabina Bilenko Couture, issue de la collection printemps 2026, dont le travail de broderie était absolument saisissant. La broderie ne se contentait pas de convoquer la nature : elle construisait une scène entière. Le paon, les motifs architecturaux et les délicates volutes végétales formaient un véritable paysage joaillier, en parfait écho au fil narratif de la collection « Hidden Garden ».

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Une palette chromatique en harmonie avec Tiffany

Le corsage semi-transparent, délicatement structuré, était recouvert de perles et de broderies qui évoquaient de minuscules trésors sous-marins. La jupe, quant à elle, venait sceller une silhouette tout à la fois fluide et précieuse. L’actrice Diane Kruger a complété l’ensemble avec des bijoux Tiffany & Co., renforçant la cohérence parfaite entre la tenue et le thème de la soirée.

En résumé, Diane Kruger sait transformer un tapis rouge en véritable moment de mode, et cette soirée ne faisait pas exception. L’actrice allemande confirme une nouvelle fois son statut d’icône de style – capable de porter une création couture avec autant d’évidence que de personnalité.