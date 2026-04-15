L’actrice Simone Ashley revisite la tenue de plage avec un imprimé vintage

L’actrice britannique d’origine indienne Simone Ashley donne un nouveau relief à la tenue de plage. Avec une silhouette estivale marquée par un imprimé vintage, elle impose une allure solaire, élégante et très mode.

Simone Ashley adopte une tenue de plage au charme rétro

Simone Ashley a récemment attiré l’attention avec une série de looks balnéaires à l’esthétique très affirmée. Entre coupes minimalistes, détails imprimés et attitude décontractée, l’actrice propose une vision plus mode du vestiaire d’été. Ce qui retient surtout le regard, c’est la présence d’un imprimé à l’allure vintage. Sur une tenue de plage, l’imprimé peut tout changer. Dans le cas de Simone Ashley, il donne à l’ensemble une dimension plus sophistiquée, sans lui enlever son aspect léger et estival. Cet effet vintage fonctionne d’autant mieux qu’il contraste avec la coupe très épurée de la silhouette.

En une seule apparition, l’actrice rappelle ainsi qu’un imprimé bien choisi peut suffire à transformer une tenue de plage en véritable look. Là où certaines tenues de plage misent sur le minimalisme le plus simple, Simone Ashley opte ici pour quelque chose de plus expressif, avec une référence rétro qui apporte du caractère à l’ensemble.

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La tenue de plage se fait plus mode

Avec ce look, Simone Ashley montre aussi que la tenue de plage continue d’évoluer. Elle ne se limite plus à un simple basique de vacances, mais devient un vrai terrain de style. En revisitant cette silhouette avec un imprimé vintage, Simone Ashley remet au goût du jour une approche plus mode du vestiaire balnéaire.

Avec cette apparition en tenue de plage, Simone Ashley confirme son goût pour les silhouettes à la fois simples et marquantes. Grâce à cet imprimé vintage, elle donne une nouvelle dimension au vestiaire d’été et signe un look estival qui ne passe pas inaperçu.