À Coachella, la mannequin Heidi Klum se cachait sous un déguisement surprenant

Fabienne Ba.
@heidiklum / Instagram

La mannequin, animatrice et actrice germano-américaine Heidi Klum a créé la surprise lors de Coachella 2026 en révélant qu’elle avait assisté au festival sous un déguisement. Elle a partagé des images montrant un look pensé pour passer relativement inaperçue parmi les festivaliers.

Un look pensé pour passer incognito

Lors du week-end du festival (du 10 au 19 avril 2026), Heidi Klum a partagé sur Instagram une vidéo la montrant évoluer à Coachella dans une tenue différente de ses apparitions habituelles. Elle portait notamment des lunettes de soleil oversize ainsi qu’une tenue monochrome comprenant un body découpé et un pantalon ample. L’association d’accessoires couvrants et d’éléments casual lui a permis de circuler plus discrètement dans l’espace du festival. Le recours à un déguisement s’inscrit vraisemblablement dans une volonté de profiter de l’événement sans attirer immédiatement l’attention.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Heidi Klum (@heidiklum)

Une seconde apparition avec une transformation capillaire

Dans une autre publication, Heidi Klum apparaît avec une perruque noire et une tenue différente, composée d’un haut ample associé à des collants résille et des bottes. Cette transformation capillaire participe, là encore, à modifier son apparence, renforçant l’effet de camouflage. Les publications ont suscité de nombreux commentaires d’internautes, certains soulignant la difficulté à reconnaître Heidi Klum.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Heidi Klum (@heidiklum)

Coachella, un espace d’expérimentation stylistique

Le festival Coachella est reconnu pour la diversité des styles observés parmi les artistes et les personnalités publiques. Les looks adoptés lors de l’événement sont souvent pensés comme des propositions visuelles originales. Dans ce contexte, le choix d’un déguisement peut être perçu comme une manière d’explorer une nouvelle facette esthétique.

Une présence liée à l’univers musical et créatif

Heidi Klum a également partagé des images liées à la performance du DJ Diplo, avec qui elle a collaboré par le passé sur un projet musical. Cette présence souligne la dimension culturelle du festival, qui rassemble artistes, créateurs et professionnels de différents secteurs. Coachella constitue un espace de rencontre entre différentes disciplines artistiques, allant de la musique à la mode.

En apparaissant sous un déguisement à Coachella 2026, Heidi Klum illustre ainsi la dimension créative associée à cet événement majeur du calendrier culturel. Cette apparition confirme également la place du festival comme espace d’expression artistique où les codes traditionnels peuvent être réinterprétés.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Drew Barrymore évoque avec émotion les conséquences psychologiques de ses deux césariennes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Drew Barrymore évoque avec émotion les conséquences psychologiques de ses deux césariennes

L'actrice, productrice, auteure, réalisatrice, animatrice de télévision et femme d'affaires américaine Drew Barrymore a partagé un témoignage personnel...

Kendall Jenner crée la surprise à Coachella avec un look minimaliste

La mannequin et entrepreneuse américaine Kendall Jenner a attiré l’attention lors de Coachella 2026 (du 10 au 19...

Pourquoi la silhouette musclée de cette danseuse étoile fascine autant

La danseuse et chorégraphe sud-africaine Oti Mabuse a marqué les esprits lors des Olivier Awards 2026 avec une...

À 60 ans, l’actrice Elizabeth Hurley pose en tenue de plage inspirée de l’esprit marin

L'actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley a partagé de nouvelles images prises en bord de mer, dévoilant...

La chanteuse Teyana Taylor surprend à Coachella avec une silhouette inspirée du futur

L'auteure-compositrice-interprète et actrice américaine Teyana Taylor a marqué les esprits lors de Coachella 2026 avec une silhouette résolument...

« C’est un nouveau tatouage ? » : Emma Roberts apparaît dans un look en dentelle qui fait réagir

L'actrice et productrice américaine Emma Roberts s’est distinguée avec une tenue en dentelle remarquée lors du Revolve Festival...