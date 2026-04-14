À Coachella, la mannequin Heidi Klum se cachait sous un déguisement surprenant

La mannequin, animatrice et actrice germano-américaine Heidi Klum a créé la surprise lors de Coachella 2026 en révélant qu’elle avait assisté au festival sous un déguisement. Elle a partagé des images montrant un look pensé pour passer relativement inaperçue parmi les festivaliers.

Un look pensé pour passer incognito

Lors du week-end du festival (du 10 au 19 avril 2026), Heidi Klum a partagé sur Instagram une vidéo la montrant évoluer à Coachella dans une tenue différente de ses apparitions habituelles. Elle portait notamment des lunettes de soleil oversize ainsi qu’une tenue monochrome comprenant un body découpé et un pantalon ample. L’association d’accessoires couvrants et d’éléments casual lui a permis de circuler plus discrètement dans l’espace du festival. Le recours à un déguisement s’inscrit vraisemblablement dans une volonté de profiter de l’événement sans attirer immédiatement l’attention.

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Une seconde apparition avec une transformation capillaire

Dans une autre publication, Heidi Klum apparaît avec une perruque noire et une tenue différente, composée d’un haut ample associé à des collants résille et des bottes. Cette transformation capillaire participe, là encore, à modifier son apparence, renforçant l’effet de camouflage. Les publications ont suscité de nombreux commentaires d’internautes, certains soulignant la difficulté à reconnaître Heidi Klum.

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Coachella, un espace d’expérimentation stylistique

Le festival Coachella est reconnu pour la diversité des styles observés parmi les artistes et les personnalités publiques. Les looks adoptés lors de l’événement sont souvent pensés comme des propositions visuelles originales. Dans ce contexte, le choix d’un déguisement peut être perçu comme une manière d’explorer une nouvelle facette esthétique.

Une présence liée à l’univers musical et créatif

Heidi Klum a également partagé des images liées à la performance du DJ Diplo, avec qui elle a collaboré par le passé sur un projet musical. Cette présence souligne la dimension culturelle du festival, qui rassemble artistes, créateurs et professionnels de différents secteurs. Coachella constitue un espace de rencontre entre différentes disciplines artistiques, allant de la musique à la mode.

En apparaissant sous un déguisement à Coachella 2026, Heidi Klum illustre ainsi la dimension créative associée à cet événement majeur du calendrier culturel. Cette apparition confirme également la place du festival comme espace d’expression artistique où les codes traditionnels peuvent être réinterprétés.