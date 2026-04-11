Pour gagner des abonnés, cette influenceuse aurait simulé son enlèvement

L’influenceuse brésilienne Monniky Fraga se retrouve au cœur d’une polémique après avoir été accusée d’avoir simulé son propre enlèvement. L’affaire, révélée par plusieurs médias internationaux, soulève des questions sur les dérives possibles liées à la quête de visibilité sur les réseaux sociaux.

Une affaire qui suscite l’attention des autorités

Monniky Fraga est soupçonnée par les autorités d’avoir organisé un faux enlèvement dans l’objectif d’obtenir davantage d’attention médiatique. Selon des informations relayées par le média brésilien Globo, l’influenceuse avait déclaré avoir été victime d’une agression avec son conjoint près de son domicile situé à Igarassu, dans l’État du Pernambouc. Elle affirmait que plusieurs hommes armés les auraient interceptés avant de les emmener dans une zone boisée, où ils auraient été retenus contre une rançon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Metrópoles (@metropoles)

Une enquête qui remet en cause la version initiale

Après le signalement de l’incident aux forces de l’ordre en avril 2025, une enquête a été ouverte afin de vérifier les circonstances des faits. Selon des déclarations rapportées par Globo, les enquêteurs soupçonnent que l’événement aurait été organisé pour attirer l’attention du public et générer une couverture médiatique.

Les autorités évoquent notamment la possibilité que certaines personnes impliquées aient eu un lien antérieur avec l’influenceuse. Des éléments matériels, tels qu’un véhicule cloné et des armes, auraient été utilisés pour rendre la mise en scène crédible, selon les informations relayées par la presse locale.

Des soupçons liés à la recherche de visibilité en ligne

D’après les déclarations d’un représentant des forces de l’ordre cité par les médias, l’enquête suggère que la mise en scène aurait été motivée par une baisse du nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux. Les autorités indiquent que plusieurs personnes pourraient être impliquées dans l’organisation de l’incident présumé. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les responsabilités exactes de chacun des protagonistes.

Une polémique qui interroge les pratiques sur les réseaux sociaux

L’affaire met en lumière les enjeux liés à la recherche de visibilité dans l’économie de l’attention. Les créateurs de contenu sont souvent amenés à produire des publications susceptibles d’attirer l’intérêt du public, dans un contexte où la concurrence est particulièrement élevée. Plusieurs observateurs soulignent que la viralité peut parfois encourager des pratiques controversées, notamment lorsque les contenus sont conçus pour susciter une forte réaction émotionnelle.

Une affaire encore en cours d’examen

À ce stade, l’enquête évoquée par les médias est toujours en cours et les autorités poursuivent leurs investigations. L’influenceuse Monniky Fraga n’a pas commenté publiquement les accusations rapportées dans la presse, tandis que son équipe de défense aurait demandé « un aménagement de sa mesure de détention ».

L’affaire illustre ainsi les défis posés par l’évolution des réseaux sociaux, où la frontière entre contenu réel et contenu scénarisé peut parfois susciter des interrogations.