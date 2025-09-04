« Elle devrait devenir chauve ! » : la tendance inattendue des fans de Sabrina Carpenter

Et si Sabrina Carpenter rasait tout ? La chanteuse, autrice-compositrice-interprète et actrice américaine n’a pas (encore) sauté le pas, mais sur les réseaux, une tendance inattendue agite la fanbase : imaginer l’artiste… chauve. Explications.

Une vague de montages inattendue (et flatteuse)

Depuis quelques semaines, TikTok, X (ex-Twitter) et Instagram voient apparaître une série de montages photo et vidéo de Sabrina Carpenter sans cheveux. Le résultat ? Des visages soigneusement retouchés, des transitions avant/après, et des commentaires comme : « Elle a vraiment un visage qui peut tout porter », « C’est trop bizarre à dire, mais elle serait sublime chauve », ou encore « Imagine Sabrina en mode buzz cut… ça serait fou ». Le hashtag #BaldSabrina commence même à circuler, avec des dizaines de vidéos cumulant des centaines de milliers de vues.

Une preuve d’amour de la part de ses fans ?

Loin d’être moqueuse, cette tendance se veut totalement bienveillante. Les fans ne se moquent pas : ils rendent hommage à la beauté singulière de leur idole, en soulignant à quel point elle pourrait oser n’importe quel style capillaire. « Elle a un visage si harmonieux, si expressif, que sans cheveux, ses traits ressortent encore plus », commente par exemple une utilisatrice sur TikTok.

everyone is saying sabrina for dazzler when she wants to be professor x! https://t.co/R9b1oajVPq — alex (@blueromanticss) September 2, 2025

Une tendance qui s’inscrit dans l’air du temps

Au-delà de l’effet viral, ce jeu esthétique rejoint une tendance plus large dans la pop culture : celle des looks rasés ou ultra-courts portés avec fierté par de nombreuses célébrités. On pense à la rappeuse, chanteuse, auteure-compositrice-interprète et réalisatrice artistique américaine Doja Cat, la mannequin et une actrice britannique Cara Delevingne, l’actrice, productrice et réalisatrice israélo-américaine Natalie Portman, ou encore l’actrice, productrice et réalisatrice américaine Demi Moore dans les années 90. Toutes ont prouvé qu’on peut être puissante et iconique, même sans chevelure.

Chez Sabrina Carpenter, cette projection imaginaire vient renforcer l’idée qu’elle fait partie de cette nouvelle génération d’artistes capables de casser les codes de la beauté, sans jamais perdre leur charme – ni leur second degré.

Sabrina réagira-t-elle ?

Pour l’instant, Sabrina Carpenter n’a pas commenté cette tendance. Connaissant son humour et sa proximité avec ses fans, il ne serait pas étonnant qu’elle y réponde dans une story Instagram ou un TikTok détourné. Et si un jour elle décidait de passer à l’acte ? Une chose est sûre : Internet serait prêt à l’accueillir à bras ouverts.

En définitive, « Elle devrait devenir chauve ! » – ce qui pourrait ressembler à une pique devient, dans la bouche (et les claviers) des fans de Sabrina Carpenter, un hommage inattendu à sa beauté naturelle. Dans un monde où l’apparence est souvent normée, voir une communauté jouer avec les codes – tout en restant positive – fait du bien.