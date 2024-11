Elle réinvente les tenues des célébrités en version plus size : les résultats vont vous captiver !

Imaginez les tenues stylées que l’on voit sur des célébrités qui traversent la ville, prennent un café ou se rendent à des événements guindés. Maintenant, visualisez ces mêmes looks, mais revisités pour des silhouettes plus size (grande taille). C’est ce défi que relève Aiyana N. Ishmael, alias @aiyanaish sur Instagram, avec un message fort : la mode est pour tou·te·s, peu importe notre morphologie. Elle s’amuse ainsi à réinventer des tenues de stars et à les adapter à sa morphologie plus size. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le résultat est tout simplement superbe !

Une ode à l’inclusivité

Aiyana, rédactrice au magazine américain de mode destiné aux adolescent·e·s Teen Vogue, a décidé de valoriser la diversité auprès d’un public jeune bien souvent noyé sous les standards de beauté. Avec son projet, elle revisite les tenues des célébrités les plus en vogue, de la chanteuse Rihanna à l’actrice et mannequin Zendaya, en passant par l’auteure-compositrice-interprète Dua Lipa, ou encore les mannequins Hailey Bieber et Bella Hadid. Sa mission ? Montrer que ces tenues peuvent aussi briller sur des corps plus size, trop souvent oubliés dans l’univers impitoyable de la mode.

Mais attention, il ne s’agit pas de simples copies ! Aiyana s’approprie ces looks en ajoutant sa propre touche, qu’il s’agisse de jeux de textures, de coupes adaptées ou d’accessoires ingénieusement choisis. Le résultat ? Des tenues vibrantes et parfaitement inclusives qui prouvent que le style n’a ni taille ni limite. Il faut dire que pour Aiyana, la mode est un moyen d’expression puissant. « Je veux montrer que peu importe votre morphologie, vous méritez d’être vu·e et de porter ce que vous souhaitez », explique-t-elle.

À travers ses publications Instagram, où elle partage ses looks recréés, elle inspire des milliers de personnes. Elle casse les codes, défie les standards étroits et ouvre une porte vers une mode plus inclusive. Et ça fonctionne : ses abonné·e·s saluent son audace et sa vision. On peut par exemple lire sous l’une de ses publications, le commentaire : « Merci, Aiyana, de me montrer que je peux porter ce que je veux ! ».

Une mise en lumière sur Teen Vogue qui fait mouche

En tant que rédactrice pour le magazine de mode américain Teen Vogue, Aiyana utilise ce dernier pour faire passer son message : la mode doit être un espace d’expression pour tout le monde. Sa démarche ne se limite ainsi pas uniquement à recréer des looks, dans ses articles elle interroge également l’industrie. Pourquoi les marques tardent-elles à proposer des tailles étendues ? Pourquoi les vêtements tendance existent rarement en version plus size ? Autant de questions qu’elle soulève, avec style et pertinence.

Ce qui rend les looks d’Aiyana si spéciaux, c’est justement qu’il ne s’agit pas seulement de mode, mais de représentation. Dans une société où les corps « non conformes » sont souvent relégués à l’arrière-plan, ses looks mettent en lumière une vérité fondamentale : tout le monde a le droit de se sentir beau/belle et confiant.e.

Avec son approche, Aiyana N. Ishmael prouve qu’un vêtement n’est jamais « réservé » à un certain type de morphologie. Et si la mode a encore un long chemin à parcourir vers l’inclusivité totale, des initiatives comme celle-ci nous montrent que le changement est possible, un look à la fois.