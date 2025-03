Cette influenceuse montre la facilité avec laquelle on peut mentir sur son physique sur les réseaux

Miel, créatrice de contenus suivie par plus de 600 000 abonnés sur Instagram, vient de frapper un grand coup. En publiant en vidéo une série de photos contrastées – une retouchée, l’autre complètement naturelle – elle expose la facilité avec laquelle l’image de soi peut être manipulée en ligne. Ce geste, à la fois audacieux et libérateur, remet en question la culture de la perfection numérique qui règne toujours sur les réseaux sociaux. Miel ne se contente pas de pointer du doigt les illusions créées par les filtres et les logiciels de retouche : elle ouvre aussi une conversation sur l’acceptation de soi et la beauté sous toutes ses formes.

Le piège des apparences sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont devenus une vitrine idéalisée où tout semble parfait : peaux lisses, silhouettes sculptées, vies dignes d’un magazine de luxe. Sauf que derrière ces images se cachent souvent des heures de retouches, des filtres flatteurs et, désormais, des outils dopés à l’intelligence artificielle capables de redessiner un visage ou d’affiner une taille en quelques secondes.

C’est précisément ce que Miel, alias @miel_abt sur Instagram, a voulu dénoncer dans son post. En publiant en vidéo plusieurs photos côte à côte – une où son ventre est plat, sa peau lisse, sa taille affinée ; une autre où elle apparaît au naturel par exemple – elle expose sans détour la facilité déconcertante avec laquelle on peut transformer une image en ligne. « J’ai pris 5 minutes à faire tout ça… Donc petit rappel que tout ce que vous voyez sur les réseaux n’est pas forcément vrai », écrit-elle en légende.

Son message est simple mais percutant : ne vous fiez pas aux apparences. Ce que vous voyez dans votre fil d’actualité Instagram n’est souvent qu’une version éditée de la réalité, soigneusement filtrée et manipulée pour susciter admiration et envie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miel (@miel_abt)

Un vent de fraîcheur et d’authenticité

Ce n’est pas la première fois qu’une créatrice de contenus s’attaque aux normes irréalistes véhiculées sur les réseaux, mais la démarche de Miel se distingue par sa sincérité et sa bienveillance. Loin de juger les personnes qui retouchent leurs photos, elle invite plutôt à une prise de conscience collective. « Vous êtes toutes et tous magnifiques et PARFAITS comme vous êtes !! », conclut-elle dans sa publication. Ce rappel de bienveillance et d’amour de soi a touché en plein cœur sa communauté.

Les réactions ont été immédiates : « Merci de montrer ça ! On a besoin de voir plus de vrai sur Instagram. », « Tu es belle dans tous les cas, mais merci de rappeler que le naturel, c’est ça la vraie beauté. », « Ce genre de message fait du bien. Il est temps d’arrêter de se comparer à des standards inatteignables. ». En quelques heures, le post a cumulé des milliers de likes et de commentaires positifs. La communauté de Miel salue le soulagement de voir enfin une représentation plus honnête des corps féminins sur une plateforme saturée de perfection factice.

La pression de la perfection : un mal invisible

Si Miel reçoit autant de soutien, c’est parce que son message résonne avec une réalité bien connue : la pression constante d’atteindre une perfection physique impossible. Les filtres et les retouches sont devenus si courants qu’ils créent un standard de beauté déconnecté de la réalité. Les jeunes filles, en particulier, sont souvent les premières victimes de cette quête de l’image parfaite, ce qui peut entraîner une baisse de l’estime de soi, des troubles de l’alimentation (TCA) et une perception faussée de leur propre corps.

Les études le confirment : l’exposition répétée à des images retouchées sur les réseaux sociaux est directement liée à une augmentation de l’anxiété et de la dépression. Voir constamment des corps sculptés, des visages parfaits et des vies idéalisées pousse à la comparaison permanente – une comparaison souvent toxique et injuste, puisque le point de départ est déjà biaisé.

En révélant l’envers du décor, Miel invite ses abonnés à prendre du recul. Oui, les filtres existent, oui, les logiciels de retouche peuvent transformer un corps ou un visage en quelques clics. Mais la vraie beauté ne réside pas dans la symétrie d’un visage ou dans la perfection d’une silhouette – elle est dans l’authenticité et la singularité de chaque individu.

Un modèle positif pour une génération en quête de vérité

En brisant le tabou des retouches numériques, Miel s’impose comme une figure inspirante dans un milieu souvent dominé par l’esthétique artificielle. Elle n’encourage pas à diaboliser les filtres ou les retouches, mais plutôt à les aborder avec un œil critique. Sa démarche s’inscrit dans un mouvement plus large de body positivisme et de transparence sur les réseaux sociaux. De plus en plus de créateurs de contenu adoptent une approche similaire, en publiant des photos non retouchées et en partageant leurs complexes sans filtre. Loin de nuire à leur image, cette authenticité semble renforcer leur lien avec leur audience, qui se sent enfin représentée de manière réelle et honnête.

Miel ouvre une brèche dans le mur de la perfection numérique. Son message est clair : la beauté n’est pas dans le lissage de la peau ou dans l’effacement des « défauts » – elle est dans la vérité, dans l’acceptation de soi et dans la liberté de se montrer tel que l’on est.

Le succès du post de Miel est le signe que quelque chose est en train de changer. Les internautes, lassés de la perfection artificielle, semblent en quête de réel. Miel prouve que l’authenticité n’est pas une faiblesse mais une force. En montrant à quel point il est facile de manipuler une image, elle permet à ses abonnés de se réconcilier avec leur propre reflet. Et si la vraie révolution, sur les réseaux sociaux, passait par un retour à la simplicité et à la vérité ?