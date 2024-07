11 photos qui vont changer votre perception de vos formes et les aimer

Ah, le corps humain… Cet assemblage complexe de chair et d’os. Chacun.e de nous a une relation unique avec son propre corps, souvent parsemée de hauts et de bas. Aujourd’hui, nous vous invitons à un voyage visuel qui pourrait bien transformer la façon dont vous percevez vos formes et, espérons-le, vous aider à les aimer davantage. Des photos inspirantes qui pourraient bien changer votre vie.

La beauté des courbes

Longtemps vous les avez détestés pas vrai ? Ces petites vagues sur notre ventre, sur notre dos vous faisaient honte. Il faut dire qu’on a rarement entendu dire que les bourrelets étaient sexy… C’est même tout l’inverse, comment s’en vouloir alors de chercher à tout prix à les cacher. Dans un monde où les standards de beauté sont souvent irréalistes et restrictifs, il est facile de se sentir inadéquat.e face aux images « parfaites » que nous voyons tous les jours sur les réseaux sociaux, dans les magazines ou encore à la télévision.

Imaginez un instant un champ de dunes de sable, sculpté par le vent et baigné par le soleil couchant. C’est un spectacle magnifique, n’est-ce pas ? Maintenant, appliquez cette même perspective à votre propre corps. Les courbes naturelles de votre silhouette sont tout aussi belles et uniques. Parce qu’il y en a marre d’avoir honte de son corps et de se cacher, des femmes ont décidé de dévoiler leurs rondeurs sur Instagram dans une démarche body positive. L’idée vous l’aurez compris, c’est de décomplexer celleux qui ont honte de leur corps.

Conseils pour embrasser vos bourrelets

Si vous êtes prêt.e à changer votre perception de votre corps et à aimer vos bourrelets, voici quelques conseils pour vous aider à démarrer.

Suivez des comptes inspirants sur les réseaux sociaux. Remplissez votre fil d’actualité avec des images positives et réalistes de corps divers. Cherchez des hashtags comme #bodypositivity, #selflove et #realbodies. Et suivez notre média sur Instagram.

Remplissez votre fil d’actualité avec des images positives et réalistes de corps divers. Cherchez des hashtags comme #bodypositivity, #selflove et #realbodies. Et suivez notre média sur Instagram. Pratiquez la gratitude corporelle. Prenez un moment chaque jour pour remercier votre corps pour ce qu’il fait pour vous. Que ce soit pour vous permettre de marcher, de danser, ou de simplement respirer, votre corps mérite votre gratitude.

Prenez un moment chaque jour pour remercier votre corps pour ce qu’il fait pour vous. Que ce soit pour vous permettre de marcher, de danser, ou de simplement respirer, votre corps mérite votre gratitude. Essayez la photographie. Prenez des photos de vous-même où vous vous sentez à l’aise et confiant. Expérimentez avec des poses et des angles qui vous mettent en valeur. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vous pouvez être photogénique.

Prenez des photos de vous-même où vous vous sentez à l’aise et confiant. Expérimentez avec des poses et des angles qui vous mettent en valeur. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vous pouvez être photogénique. Parlez-vous avec gentillesse. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Dites-vous des choses comme « Je suis beau/belle », « Je mérite l’amour et le respect », et « Mes bourrelets sont une partie naturelle de moi ».

Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Dites-vous des choses comme « Je suis beau/belle », « Je mérite l’amour et le respect », et « Mes bourrelets sont une partie naturelle de moi ». Entourez-vous de soutien. Parlez de vos sentiments avec des ami.e.s et des proches qui vous soutiennent. Rejoignez des groupes ou des communautés en ligne qui prônent l’acceptation de soi et l’amour du corps.

Ces photos sont plus qu’une simple célébration des formes et des bourrelets ; elles sont une invitation à changer notre perspective. Au lieu de voir nos formes ou bourrelets comme des défauts, nous pouvons les voir comme des signes de notre individualité et de notre humanité. Chaque bourrelet, chaque courbe raconte une histoire de nos expériences et de notre vie. L’amour de soi ne signifie pas seulement accepter nos corps tels qu’ils sont, mais les apprécier et les célébrer. Ils méritent notre amour et notre respect !