« Trop jeune pour être mère », « trop vieille pour avoir un enfant » : la maternité jugée à chaque âge

La maternité est souvent soumise à des jugements selon l’âge. À un extrême, certains reprochent aux femmes d’être « trop jeunes pour être mère », de l’autre, elles sont jugées « trop vieilles ». Ces injonctions sociétales, puissantes et culpabilisantes, méritent d’être déconstruites. Quels sont les ressorts de ces critiques selon les âges, et comment évoluent-elles dans la société contemporaine ?

1. « Trop jeune pour être mère » : une pression double

Les femmes qui deviennent mères très jeunes subissent souvent une forte pression sociale, comme le relaie Le Monde dans un témoignage : « Il y a une telle pression sociale quand tu es maman jeune que tu te dois d’être parfaite » une étudiante en droit devenue mère à 24 ans raconte les jugements qu’elle a affrontés, entre études, fatigue, maternité et injonctions paradoxales.

Ce sentiment est renforcé par le manque de représentations positives de ces parcours, et l’idée implicite selon laquelle la jeunesse serait incompatible avec la responsabilité parentale.

2. « Trop vieille pour avoir un enfant » : freins biologiques et stigmatisation

Du côté des maternités tardives, la médicalisation du débat ajoute aux questionnements sociaux. Les statistiques démographiques montrent une évolution nette :

En France, l’âge moyen des mères a augmenté, atteignant environ 31,1 ans en 2024, avec les naissances chez les plus de 35 ans en progression.

Un examen des attitudes sociétales menées dans plusieurs pays européens révèle que l’âge moyen perçu comme trop tardif pour avoir des enfants est d’environ 43,6 ans, avec des variations (environ 40,5 ans en Slovaquie, jusqu’à 45,5 ans en Islande).

Enfin, sur le plan médical, la maternité après 50 ans pose des risques accrus : diabète gestationnel, hypertension, prématurité, complications obstétricales, risques fœtaux majorés. Ces données nourrissent l’idée que certaines maternités pourraient être jugées « irresponsables », renforçant les préjugés envers les femmes plus âgées.

3. Normes sociales et ageisme reproductif

Les normes sociales ne reposent pas que sur des réalités médicales ou démographiques mais aussi sur des constructions culturelles liées à la « juste » temporalité de la parentalité. L’idée de « social age deadlines » des âges considérés comme trop jeunes ou trop vieux pour procréer est souvent plus pertinente que l’âge biologique.

La philosophe Camille Froidevaux‑Metterie pointe dans Un si gros ventre que la maternité a longtemps participé à assigner les femmes à l’espace privé et à justifier leur subordination sociale. Cette assignation perdure sous la forme de jugements temporalisés qui contraignent les femmes à des normes reproductives invisibles.

4. Des choix revendiqués et des récits déstabilisants

Dans ce contexte, certaines femmes revendiquent des trajectoires non traditionnelles :

Chloé Chaudet, dans son essai J’ai décidé de ne pas être mère, analyse les pressions subies par celles qui assument un non-désir d’enfant, soulignant combien ce choix est jugé infructueux voire pathologique dans notre culture.

Les mères célibataires par choix, souvent passées par la PMA, font face à un double stigmate : à 24 comme à 37 ans, elles sont jugées trop jeunes, trop seules, ou trop tardives, malgré la loi de bioéthique de 2021 ayant ouvert davantage l’accès à la PMA.

Le jugement autour de la maternité selon l’âge révèle une profonde injonction normative : trop jeune, trop vieille, jamais assez. Pourtant, les trajectoires sont multiples et devraient être libres de toute critique fondée sur une chronologie reproductrice. Il est temps de décoller la maternité de ses âges imposés pour l’assumer comme un chemin personnel ou un renoncement légitime, en toutes circonstances.