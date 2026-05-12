Libido pendant la grossesse : tout ce qu’il faut savoir

Environ 60 % des femmes enceintes maintiennent une activité sexuelle au cours de leur grossesse, selon une étude publiée en 2019 dans le Journal of Sexual Medicine. Pourtant, la libido femme enceinte reste un sujet rarement abordé sans gêne ni tabou.

La sexualité pendant cette période bouleverse les repères habituels — le corps change, les émotions fluctuent, et le désir suit ses propres règles. Loin d’être uniforme, l’envie évolue d’un trimestre à l’autre, parfois à la hausse, quelquefois à la baisse.

Nous vous proposons ici un éclairage complet, bienveillant et factuel pour traverser ces neuf mois en préservant l’intimité du couple.

Libido et grossesse : comment le désir évolue trimestre par trimestre

La libido ne suit pas une trajectoire linéaire pendant les neuf mois de grossesse.

Elle fluctue au rythme des transformations hormonales, physiques et émotionnelles, et varie considérablement d’une femme à l’autre. Il n’existe aucune norme — toutes les configurations sont normales, de l’absence totale de désir sexuel à un appétit décuplé.

Premier trimestre : quand la fatigue et les nausées freinent le désir

Dès les premières semaines, la progestérone envahit l’organisme et tend à réduire la libido.

Les nausées, les vomissements, les seins sensibles et une fatigue persistante s’ajoutent à cette équation peu favorable au désir.

L’anxiété liée à la peur d’une fausse couche pèse aussi sur l’état psychologique. Les troubles de l’humeur viennent compléter ce tableau, rendant l’intimité parfois difficile à envisager.

Deuxième trimestre : le retour, voire le pic, du désir sexuel

Les désagréments du premier trimestre s’estompent généralement à partir du quatrième mois.

Les œstrogènes produits par le placenta prennent le relais, stimulant la libido et augmentant la lubrification vaginale.

L’orgasme devient plus facilement atteignable grâce à l’afflux sanguin accru dans la zone pelvienne. Le ventre qui s’arrondit peut être vécu comme une source de sensualité ou, au contraire, générer une certaine gêne — selon la femme et son partenaire.

Troisième trimestre : une libido fluctuante mais pas absente

La fatigue revient, le ventre s’alourdit, les douleurs dorsales s’installent et les reflux gastro-œsophagiens peuvent gâcher certains moments. Les positions habituelles deviennent plus complexes à pratiquer.

La peur de déclencher un accouchement prématuré constitue un frein supplémentaire, fréquemment irrationnel mais bien réel sur le plan émotionnel. Le désir peut rester présent, même discret.

Faire l’amour pendant la grossesse : est-ce sans danger pour le bébé ?

La réponse est claire : les rapports sexuels pendant une grossesse normale ne présentent aucun danger pour le bébé.

Celui-ci est protégé par la cavité amniotique, la membrane amniotique, le liquide amniotique et le bouchon muqueux qui ferme hermétiquement le col de l’utérus. Aucune blessure fœtale n’est possible lors d’une pénétration.

Les contractions utérines pouvant survenir après un orgasme ou une stimulation des seins ne déclenchent ni fausse couche ni accouchement prématuré dans une grossesse sans complications.

La durée de la grossesse n’est d’ailleurs aucunement influencée par l’intensité ou la fréquence des rapports. Du côté des bienfaits, la libération d’endorphines et d’ocytocine contribue à réduire le stress, favorise la détente et renforce la complicité au sein du couple.

Un sondage de Parole de Mamans Academy auprès de 455 futurs parents révèle que 71 % d’entre eux maintiennent une vie sexuelle active, et 80 % des femmes estiment qu’il n’y a aucun risque à faire l’amour enceinte, contre 56 % des hommes.

Les contre-indications médicales à connaître

Certaines situations médicales imposent l’abstinence sexuelle. Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) et la Haute Autorité de Santé identifient plusieurs contre-indications :

Grossesse multiple (jumeaux, triplés)

Placenta praevia

Menace d’accouchement prématuré

Rupture prématurée de la poche des eaux ou perte des eaux

Saignements inexpliqués

Col de l’utérus court ou insuffisance cervico-isthmique

Infections vaginales non traitées

Face au moindre doute, une consultation auprès d’un médecin, d’un gynécologue ou d’une sage-femme reste indispensable. La téléconsultation peut également offrir une réponse rapide.

Les meilleures positions sexuelles pour faire l’amour enceinte

Adapter les positions au ventre qui grossit est une nécessité pratique, pas une contrainte. La position ventre à ventre devient rapidement inconfortable et est à éviter.

La femme doit pouvoir contrôler la profondeur et l’angle de la pénétration pour préserver son confort et éviter toute douleur. Au premier trimestre, quasiment aucune contrainte physique ne s’impose.

Les positions adaptées selon l’avancée de la grossesse

Voici les cinq positions les plus conseillées, adaptées à chaque stade :

L’amazone (femme au-dessus) — offre un contrôle total de la pénétration et de la profondeur, idéale dès le deuxième trimestre. La levrette : réduit la pression abdominale et reste confortable à mesure que le ventre s’arrondit. La grenouille à la nage : une alternative créative qui limite les pressions sur l’utérus. Le cheval renversé : permet à la femme de doser les sensations à sa guise. Les petites cuillères (position latérale) : particulièrement adaptée au troisième trimestre, elle limite la pression abdominale et soulage le dos.

Le rôle des hormones dans les variations de la libido chez la femme enceinte

La progestérone, dominante au premier trimestre, agit comme un frein naturel sur le désir sexuel. À partir du deuxième trimestre, les œstrogènes produits par le placenta inversent cette tendance : la lubrification augmente, l’excitation est plus intense, l’orgasme plus accessible.

L’afflux sanguin dans la région pelvienne amplifie les sensations et l’engorgement des tissus.

L’ocytocine, libérée lors des câlins, des caresses et de l’orgasme, renforce le sentiment d’apaisement et de confiance au sein du couple. Ces mécanismes varient d’une femme à l’autre : certaines vivent une augmentation de libido spectaculaire, d’autres ressentent peu de changement.

Une sécheresse vaginale peut survenir au premier trimestre, liée à une baisse transitoire des œstrogènes, rendant les rapports inconfortables. L’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau compatible avec la grossesse, sans substances agressives, constitue une solution simple et efficace.

La gynécologue Sandra Fornage et la psychologue-sexologue Caroline Le Roux insistent sur l’importance d’adapter ses attentes à cette réalité hormonale changeante.

Libido en baisse pendant la grossesse : comment retrouver l’envie ?

Les varices vulvaires, qui peuvent se développer dès une première grossesse, provoquent des douleurs pelviennes, une sensation de pesanteur et une gêne pendant les rapports — autant de facteurs de réduction de libido.

La sécheresse vaginale aggrave parfois cette situation. L’image de soi, l’anxiété et l’incertitude face à l’avenir de la grossesse jouent également un rôle significatif.

Renouer avec son corps autrement peut suffire à faire renaître l’envie. Une douche chaude, un massage, une tenue dans laquelle on se sent bien : ces petits rituels reconnectent aux sensations.

Étudier les baisers, la tendresse, les caresses sans objectif de rapport sexuel, ou s’accorder une lecture érotique, peut réveiller doucement le désir.

La masturbation et l’utilisation de sextoys sont totalement sans danger pendant la grossesse, pratiqués avec douceur. Ne jamais forcer le désir : l’épanouissement sexuel suit son propre calendrier.

Et le désir du futur père pendant la grossesse ?

La libido du partenaire fluctue elle aussi, et ce phénomène mérite d’être abordé sans tabou. Certains futurs pères trouvent leur compagne sublimée, leur désir décuplé par cet épanouissement visible.

D’autres, au contraire, voient leur désir sexuel diminuer face aux transformations corporelles ou à la peur de blesser le bébé.

Dès que le père perçoit les mouvements du bébé en posant la main sur le ventre, la sensation d’une présence tierce peut inhiber son excitation. Cette peur de faire mal au bébé est le frein le plus fréquemment cité par les pères, selon le Manuel MSD.

Une communication ouverte au sein du couple reste la meilleure façon d’éviter que ces désirs décalés ne génèrent tensions et conflits. Une vie sexuelle — ou juste intime — épanouie renforce le lien émotionnel, ce qui bénéficie directement à la sérénité de toute la famille.

Sexualité après l’accouchement : quand et comment reprendre ?

Il est recommandé d’attendre au minimum quatre à six semaines après la naissance avant de reprendre une vie sexuelle, le temps que le col de l’utérus se referme et que les symptômes du post-partum s’estompent.

Dans les premières semaines, la sexualité n’est habituellement pas une priorité pour des parents épuisés.

Les freins sont variés : sécheresse vaginale liée aux bouleversements hormonaux, douleurs liées à une épisiotomie ou une déchirure, fatigue, stress, baby blues, appréhension de rapports potentiellement douloureux.

Chez l’homme, le vécu de l’accouchement et le nouveau statut de sa compagne devenue mère peuvent affecter le désir.

Un point essentiel à ne jamais négliger : la première ovulation précède le retour de couches, ce qui rend une contraception indispensable dès la reprise des rapports si une nouvelle grossesse n’est pas souhaitée.

La plupart des couples retrouvent une vie sexuelle active dans l’année suivant la naissance.

Renforcer la musculature pelvienne quelques semaines après l’accouchement améliore le confort et facilite le retour au plaisir. Un accompagnement par un médecin ou une sage-femme peut accélérer cette reconstruction.

Évolution de la libido par trimestre : récapitulatif physiologique Trimestre Hormones dominantes Effet sur la libido Facteurs physiques 1er trimestre Progestérone élevée Baisse fréquente Nausées, fatigue, seins sensibles 2e trimestre Œstrogènes (placenta) Hausse souvent marquée Lubrification accrue, orgasme facilité 3e trimestre Variable Fluctuante Fatigue, ventre lourd, douleurs dorsales

Pour aller plus loin sur le sujet, deux ouvrages de référence méritent l’attention — Osez l’amour pendant la grossesse d’OVIDIE (Lamusardin, 2007) et Désir et grossesse : sexualité de la femme enceinte d’Héléna Walther (Éditions du Toucan, 2008).

Ces lectures offrent un regard nuancé et libérateur sur une sexualité qui se réinvente — et qui, loin de disparaître, peut prendre des formes nouvelles et inattendues au fil des semaines.