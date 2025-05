L’erreur que font les Européens dans les restaurants japonais

Certains gestes courants dans les restaurants asiatiques en Europe peuvent être perçus comme des erreurs culturelles au Japon. Parmi les plus marquants : planter ses baguettes dans un bol de riz. Un geste que beaucoup adoptent machinalement, sauf que…

Planter ses baguettes dans le riz : un tabou chargé de sens

Au Japon, il est formellement déconseillé, voire choquant, de planter ses baguettes verticalement dans un bol de riz. Ce geste évoque en effet une pratique funéraire : lors des rites bouddhistes, on place un bol de riz avec deux baguettes enfoncées au centre en guise d’offrande pour les défunts. C’est une image forte, liée à la mort, au deuil, et au respect des esprits.

Reproduire ce geste dans un contexte quotidien, comme lors d’un repas entre amis ou dans un restaurant, est donc extrêmement mal vu. Pour les Japonais, cela revient à convoquer involontairement une symbolique funéraire dans un moment de convivialité. Cela peut même être perçu comme un manque de respect ou une ignorance de base des codes culturels.

Pourquoi ce geste reste courant hors du Japon

En dehors du Japon, et notamment en Europe, planter ses baguettes dans le riz est souvent un geste pratique : on les pose dans le bol le temps de se servir d’autre chose, ou pour faire une pause. Il n’a, pour les non-initiés, aucune connotation particulière. Dans de nombreux restaurants dits « japonais » (parfois d’inspiration chinoise ou coréenne), aucune indication n’est donnée sur les usages à respecter.

De plus, dans la culture occidentale, la symbolique du repas est bien différente. On valorise l’autonomie à table, et poser ses couverts de manière pratique est courant. Sans éducation interculturelle, la portée symbolique des gestes nous échappe. C’est pourquoi ce type de maladresse est fréquente, bien qu’elle ne soit jamais faite avec de mauvaises intentions.

Que faire à la place ?

Pour éviter toute confusion ou maladresse, il est conseillé de poser les baguettes à plat, sur un repose-baguettes (appelé hashi-oki), souvent fourni dans les restaurants japonais traditionnels. S’il n’y en a pas, il est acceptable de les poser parallèlement au bord de l’assiette ou du bol, de manière propre et ordonnée.

Autre solution élégante : rouler un coin de la serviette en papier pour créer un petit support temporaire. Ce geste montre une volonté d’adopter les bonnes pratiques, ce que les Japonais apprécient particulièrement chez les visiteurs étrangers.

D’autres gestes à éviter à table

Planter ses baguettes n’est pas la seule erreur culturelle fréquente dans les restaurants japonais. Voici quelques autres comportements à éviter :

Frotter ses baguettes l’une contre l’autre : cela sous-entend qu’elles sont de mauvaise qualité, ce qui peut être offensant dans un établissement soigné.

Pointer quelqu’un ou un plat avec ses baguettes : c’est considéré comme impoli.

Passer de la nourriture d’une paire de baguettes à une autre : ce geste évoque également les rites funéraires, notamment lorsqu’on transmet les os du défunt.

Utiliser les baguettes pour déplacer un bol : elles ne sont pas des outils de service ou de manipulation d’objets.

Une culture du respect et de l’harmonie

Ce qui peut sembler rigide ou excessif vu d’Europe découle en réalité d’une philosophie bien ancrée dans la culture japonaise : le respect du geste, du moment et de l’autre. Le repas n’est pas seulement une consommation alimentaire, mais un moment de partage, d’équilibre et de gratitude. Chaque détail, jusqu’à la façon dont on tient ou repose ses baguettes, participe à cette harmonie.

Adopter ces gestes, c’est témoigner de cette compréhension. C’est aussi une marque de respect pour les personnes qui perpétuent cette tradition, que ce soit dans un izakaya de Tokyo ou dans un petit restaurant familial à Kyoto.

En apprenant à reconnaître et à éviter ces erreurs, on ne fait pas seulement preuve de politesse : on entre dans une culture de la subtilité, où le moindre détail a sa place et sa signification. Le respect ne passe pas que par les mots, mais aussi par les gestes, surtout à table.