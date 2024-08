Fêter Halloween en été ? Découvrez le nouveau phénomène Summerween qui fait fureur

Une feuille verte qui vire au brun, des températures qui descendent en dessous de 10°C, un ciel nuageux à ne pas mettre un pied dehors. Il n’en faut pas plus pour ressortir toute sa déco horrifique et suspendre des araignées ou des chapeaux de sorcière à sa porte… en plein mois d’août. Tandis que certain.e.s souhaitent prolonger l’été au maximum, d’autres comptent les jours avant Halloween et attendent cette date avec plus d’impatience que Noël. Avec le phénomène Summerween, les squelettes, les films d’épouvante et les boissons sanguinolentes s’invitent au cœur de la saison estivale. Si vous avez l’âme de Mercredi Addams, cette tendance risque de vous faire frissonner de plaisir. Alors prêt.e à tailler des visages terrifiants dans vos pastèques et à transformer vos glaces à la vanille en fantôme effrayant ?

Summerween, où quand Halloween se mêle au soleil estival

Vous l’avez peut-être remarqué en scrollant sur Instagram. Les chaudrons lumineux et les serre-têtes en cornes de diable ont d’ores et déjà réinvesti les rayons de certains magasins. Alors que l’été n’est pas encore arrivé à son terme, les internautes réactualisent leur intérieur sur le thème de la peur. Plus besoin d’attendre que les arbres se dégarnissent et que le brouillard bouche le paysage pour se mettre dans l’ambiance d’Halloween ! C’est ce qu’illustre la tendance « Summerween », qui instaure un petit vent de terreur au cœur des chaudes journées d’été. Comment elle se traduit ? Par des poivrons en forme de chapeau de sorcière cuits sur la grille du barbecue ou encore des verres à cocktail « tête de mort ».

La tendance « Summerween » remporte la pari de vous faire claquer des dents même sous une chaleur de plomb. L’idée est de concilier l’esprit d’Halloween avec les activités phares de l’été. Au lieu de faire des pool parties jusqu’à pas d’heure, le phénomène « Summerween » suggère plutôt d’organiser des soirées à s’en glacer le sang, rythmées par des films qui se regardent les mains devant les yeux. Ou alors de se concocter un buffet sinistre fait de cookie sandwich aux allures de cercueil à la place des planches de tapas.

Le concept « Summerween » est apparu pour la première fois dans un épisode de « Gravity Falls » sur Disney Channel. Les habitant.e.s d’une ville aux mœurs étranges affirment fêter Halloween deux fois dans l’année. Parce que célébrer cette fête uniquement le soir du 31 octobre, c’est beaucoup trop court. Alors pour faire durer ce plaisir sadique, les jeunes ont imaginé la « Summerween », sur fond de punch chargé en hémoglobine et d’ananas aux sourires machiavéliques. Ni une, ni deux, le terme « summerween » caracole désormais dans les hashtags les plus en vogue.

Mode opératoire pour un Summerween réussi !

Pour organiser une « Summerween » digne de ce nom, à vous en donner des sueurs froides et à en faire fuir votre bronzage, rien de bien sorcier ! Nul besoin de vous grimer en créatures menaçantes ou de vous faire une mise en beauté divinement répugnante. Ici le but est d’ajouter une touche sinistre aux distractions estivales. Tout se joue dans l’esthétique ! Si vous préférez jeter des sorts plutôt que de vous jeter à l’eau, voici un petit guide pratique pour mener à bien cette opération « Summerween ».

Des pastèques ou des ananas taillés comme des citrouilles

Sur les étales des supermarchés, difficile de dénicher des citrouilles et autres courges charnues. C’est un peu l’inconvénient du « Summerween ». Mais les internautes ont plus d’un tour dans leur sac. Frappé.e.s par un éclair de génie, iels remplacent l’iconique cucurbitacée par d’autres gros fruits de saison qui se prêtent aussi à cette petite chirurgie monstrueuse. Iels dégainent le couteau et vident les pastèques pour leur façonner un abominable visage. Iels reproduisent le même geste barbare sur la peau de l’ananas. Et avec la chaire, vous pouvez faire de délicieuses pina colada !

Un lancer de cerceau sur des chapeaux pointus

Avec le « Summerween », réinventez les classiques de l’été ! Pour changer du molkky (jeu auquel vous n’avez pas la main chanceuse), troquez les morceaux de bois contre des chapeaux de sorcières. Agencez ces couvre-chefs magiques comme des quilles. Et depuis une ligne bien délimitée, lancez des cerceaux de sorte qu’ils s’empilent sur le bout pointu ! Peut-être que cette fois-ci, vous en sortirez vainqueur, grâce à une douce sorcellerie.

@flashesofstyle Your sign to have a summerween party!!! 🍹👻🍉🎃 Couldn’t recommend more. Something about halloween aesthetic mixing with summer vibes is just the perfect combo. Little touches for your party: – Witch hat ring toss – Jackolantern cheeseburgers – Pumpkin cut outs on pizza (got this idea from @sheri_wilson_ !) – Orange soda ice cream floats – Pumpkin beach balls – Jackolantern piñata – Tiny little jackolantern umbrellas – Watermelon carving Happy Summerween y’all!!!! 🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃 #halloweencountdown #halloweenvibes #summerween #halloweendecor #halloweenmood #halloweendecorations ♬ Hauntina Summerween – Hauntina

Des films d’horreur projetés en mode ciné plein air

Pendant l’été, le programme télé est bien soporifique. Vous avez le choix entre des rediffusions de « Camping Paradis » ou des films vus et revus comme « Le gendarme de Saint-Tropez ». Raison de plus pour improviser une salle de ciné dans votre jardin et lancer un film qui vous dresse les poils. Et attention, rien n’est laissé au hasard. Au lieu de porter un drap sur vos épaules et feindre le « bouh », hissez-le sur une corde pour faire un écran blanc.

Transformez une piscine d’enfant en lit moelleux et préparez-vous des snacks en conséquence. De l’incontournable « Ça » avec le clown mangeur d’humain à la saga « Saw » ultra gore, vous risquez de monter rapidement dans les décibels. Prévenez peut-être le voisinage pour ne pas qu’ils pensent à un meurtre…

Des histoires terrifiantes autour d’un feu de camp

Ce petit rituel, tout droit venu des colonies de vacances, est parfaitement adapté au « Summerween ». Vous connaissez certainement une histoire ou une légende à en glacer le sang. Alors c’est votre moment ! Torche sous le menton, crépitement et petit souffle en toile sonore. Vous narrez ce conte hostile avec tellement de persuasion que tout le monde se raidit. Vos camarades sursautent au moindre bruit et voient des silhouettes là où il n’y a que des buissons. Pour détendre l’atmosphère, concluez sur une dégustation de chamallow fantôme au feu de bois.

Une pinata fantôme pour rendre la fête plus folle

En général, à Halloween, les enfants font du porte-à-porte avec un seau entre les mains. Iels récoltent leur butin de friandises avec ce petit pot à anse. Mais pour fêter la « Summerween », nul besoin d’aller toquer chez le.a voisin.e (qui vous prendrait certainement pour un.e détraqué.e). Suspendez une pinata fantôme ou citrouille à votre pergola. Tapez de toutes vos forces pour faire tomber les bonbons et vous en mettre plein les poches. De quoi vous faire un bon stock avant d’hiberner tout l’hiver !

Grâce au « Summerween », l’été prend une saveur particulière et se mue en saison de tous les possibles. Si vous vous sentez plus sorcière que sirène, alors cette tendance est faite pour vous !