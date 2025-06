Ce prénom rare venu de Pokémon revient en force cette année

Certains prénoms reviennent par cycles, portés par des vagues de nostalgie ou réactivés par des influences culturelles inattendues. C’est le cas d’« Ondine », un prénom rare qui semble renaître dans le cœur des jeunes parents. S’il n’est porté que par environ 1200 filles en France, il bénéficie d’un regain d’intérêt cette année 2025, sans doute grâce à l’attachement profond que beaucoup entretiennent avec la célèbre série animée Pokémon.

Un personnage culte de l’univers Pokémon

Apparue aux côtés de Sacha et Pierre dans les premières saisons du dessin animé, Ondine (Misty en version originale) est championne de l’arène d’Azuria, spécialiste des Pokémon de type eau. Son caractère bien trempé, son intelligence et sa loyauté en ont fait un personnage emblématique, particulièrement marquant pour toute une génération de spectateurs. Il n’est donc pas étonnant que son prénom inspire aujourd’hui, en 2025, certains parents en quête d’originalité et de sens.

Une signification aquatique et poétique

Le prénom Ondine provient du latin « unda », qui signifie « vague » ou « eau ». Il évoque la fluidité, la légèreté et l’univers marin, des qualités en parfaite harmonie avec le personnage de la série. Au-delà de cette référence, Ondine est aussi un prénom chargé de douceur, de bienveillance et de liberté.

Un retour discret mais significatif

En France, Ondine a connu un pic de popularité en 2006 avec 48 naissances enregistrées selon l’Insee. Depuis, il s’est fait plus rare, mais les prévisions pour cette année 2025 laissent entrevoir un retour timide mais réel, avec une trentaine d’attributions prévues. Une tendance qui pourrait s’amplifier grâce à l’effet combiné de la nostalgie et du désir de différenciation.

Un profil psychologique attachant

Les petites Ondine sont souvent décrites comme à l’écoute, sensibles aux émotions des autres, créatives et artistiques. Elles sont dotées d’une grande imagination, qu’elles expriment dans la musique, la peinture, l’écriture ou encore la littérature. En même temps, leur goût pour la liberté et leur rejet de l’autorité peuvent les rendre indépendantes et affirmées. Les Ondine inspirent la confiance, la protection et l’empathie.

En somme, Ondine n’est pas qu’un joli prénom rare inspiré d’un dessin animé culte. Il porte en lui une véritable personnalité : un équilibre entre poésie aquatique, douceur et force tranquille. Cette année 2025, il pourrait bien être l’un des prénoms les plus charmants à redécouvrir.