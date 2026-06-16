Ce vélo électrique compact et léger m’a donné une bonne raison de laisser la voiture au garage

Pour éviter les aléas des transports en commun et les bouchons interminables, le vélo électrique s’impose comme une évidence dans les trajets urbains. Écologique, pratique et sans effort, certains lui reprochent cependant son design un peu « rustique ». Le vélo CGO compact de TENWAYS, lui, se fond dans les mouvements et s’adapte à toutes les tenues, des plus professionnelles aux plus détendues. Que ce soit pour prendre la route du travail ou faire une balade bucolique dans les chemins de campagne, ce vélo optimisé dans les moindres détails donne l’impression de voler dans les airs.

Un vélo électrique accessible à tout public

Dans l’imaginaire collectif, le vélo électrique est souvent associé aux retraités à la tête grisonnante et à l’endurance limitée. Pourtant, ce véhicule à deux roues muni d’une assistance n’est pas seulement voué à accompagner les séniors dans leur virée dominicale. Il s’inscrit également dans la vie des travailleurs pressés ou encore des citadins agacés par les métros bondés. Contrairement au vélo traditionnel qui transforme chaque sortie en épreuve sportive et qui exige d’avoir un coeur bien accroché, ce vélo à pédales turbo donne l’illusion d’avoir une main invisible dans le dos qui nous pousse dans chaque côte.

Si les grandes villes proposent ces vélos en libre service, je n’ai pas eu une très bonne expérience avec ces engins collectifs, parfois malmenés. Entre les bugs d’application et les problèmes techniques, ce n’était pas vraiment au point et ça me faisait perdre du temps au lieu de m’en faire gagner. Alors, comme la plupart des trentenaires adeptes de la mobilité douce, j’ai décidé d’acquérir mon propre vélo électrique. Pour me familiariser avec ce petit bijou de technologie, j’ai choisi le vélo CGO COMPACT de TENWAYS, également baptisé le « mini tout terrain ». Esthétique minimaliste dans l’esprit scandinave, poids plume estimé à moins de 20 kg pour une prise en main facile, design pliable et longue autonomie affichée à 100 km, il répond à toutes les exigences de la ville et réserve un accueil bienveillant au corps féminin.

Le vélo CGO compact arrive dans un carton, en kit et nul besoin d’appeler un ami pour monter ce « puzzle géant ». Tout est très intuitif : il faut installer la roue avant, fixer le guidon, visser les pédales et mettre en place les éclairages. Le montage prend un peu de temps, mais pas de quoi intimider les novices du bricolage.

Un cadre « ouvert » qui facilite la prise en main

Si la plupart des modèles de vélo nécessitent une certaine souplesse et des articulations solides, ce vélo néo-rétro veille à ne pas reproduire les erreurs de conception du passé. Parce qu’il faut bien l’avouer, le vélo, de par son anatomie, n’est pas toujours compatible avec les silhouettes féminines et gêne le corps au lieu de le soutenir.

Le vélo compact signé TENWAYS, lui, arbore un cadre « ouvert » et c’est une petite révolution. Inutile d’avoir la carrure athlétique de Jeannie Longo ou un don de contorsionniste pour l’enfourcher. On monte dessus très naturellement, ce qui permet de rouler en jupe, en robe ou avec un long manteau sans aucune gêne. Avec ce format sans encombre, on ne risque pas de tomber quand on grimpe sur la selle et on a pas la crainte de voir notre tenue se coincer au moindre coup de vent.

Et c’est un atout non négligeable pour se sentir libre de porter ce que l’on veut. Je me voyais mal arriver au travail en t-shirt microfibre couleur néon, en short serré et en basket de course. On ne sacrifie plus notre style au profit de notre bien-être personnel ou de notre conscience verte.

Un vélo rassurant qui reste stable malgré les obstacles

Ce vélo électrique CGO compact de TENWAYS, qui est une prouesse technologique, a beau être compact et avoir des roues plus petites que la moyenne, il offre un confort à toutes épreuves. Pratiqué sur les chemins parsemés de graviers, les pistes jonchées de nids de poule et les routes cabossées, il garde sa trajectoire et assure nos arrières. Contrairement à d’autres modèles qui nous secouent dans tous les sens jusqu’à en faire bouger notre casque, celui-ci est imperturbable.

Je tiens aussi à souligner le confort de la selle, qui est vraiment agréable, même sur des trajets plus longs. On a pas la sensation de fesses talées, ni de douleurs aux adducteurs le lendemain. Enfin, c’est un vélo robuste : il s’adapte à toutes les morphologies et tracte le poids sans aucune difficulté ni perte de puissance du moteur. Dès le premier coup de pédale, on trouve son équilibre et on vit un trajet sans turbulences.

Un moteur qui permet de pédaler sans jamais s’essouffler

Je me rappelle encore de mes dernières excursions à vélo, à la seule force de mes mollets et je garde un souvenir palpable des crampes récoltées à chaque dénivelé. Même si les villes sont plutôt plates, il y a des pentes qui laissent complètement K.O et qui laissent les vêtements trempés. Avec ce vélo ultra maniable, fini les coups de stress et les mains moites devant les côtes. Il nous propulse et on en oublie littéralement la montée.

Même si j’adore l’activité physique et le sentiment de satisfaction d’avoir « réussi », le moteur est d’une grande aide. On gravit les côtes sans avoir à forcer sur les articulations et on arrive à destination sans une goutte de sueur. On arrive au travail encore pimpante, comme si on venait de quitter notre salle de bain. Autrement dit, c’est un excellent vélo de ville : ses pneus larges absorbent très bien les chocs des trottoirs, son moteur nous assiste quand on peine et son design garantit des balades en toute sécurité.

Des détails qui font la différence au quotidien

Le vélo CGO compact de TENWAYS se rapproche de la perfection et possède de riches valeurs ajoutées. Sur le guidon, il y a un bel écran qui se connecte au téléphone par Bluetooth. J’ai trouvé ça formidable car on peut y afficher Google Maps pour suivre son itinéraire sans quitter la route des yeux, en plus de la vitesse et de la distance. L’assistance électrique propose 5 niveaux, que l’on ajuste très facilement avec un bouton « plus » ou « moins » près du pouce.

Côté sécurité, j’ai beaucoup apprécié le système antivol : il faut taper un code PIN sur l’écran pour pouvoir démarrer le vélo (une option que l’on peut désactiver). L’éclairage LED (avant et arrière) s’allume directement depuis le guidon, et la petite clochette remplit parfaitement son rôle. Ses équipements intégrés sont particulièrement rassurants, surtout dans les grandes fourmilières urbaines qui invitent sans cesse à l’hypervigilance. Autre atout : le porte-bagages à l’arrière est équipé d’un système de rails très malin pour venir y glisser un panier ou des sacoches quand on va faire ses (petites) courses.

Au-delà de son très beau design et de ses finitions soignées, le vélo CGO compact de TENWAYS est ainsi un vrai bonheur à l’usage. Il est extrêmement confortable, d’une maniabilité surprenante et vraiment rapide grâce à l’assistance électrique qui répond avec une grande fluidité.

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