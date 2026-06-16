Victime de racisme dans les tribunes, cette supportrice coréenne reçoit un immense soutien

La Coupe du monde est souvent synonyme de passion, de rencontres et de célébrations partagées. Parfois, l’euphorie des gradins peut être ternie par des comportements inacceptables. Pour cette supportrice coréenne, un moment de joie s’est transformé en expérience douloureuse. Heureusement, la solidarité a rapidement pris le dessus.

Une célébration gâchée par un geste déplacé

Le 11 juin, à Guadalajara, au Mexique, la Corée du Sud affrontait la République tchèque lors du match d’ouverture de son parcours à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Dans les tribunes, ino Cat (@inocat_t), influenceuse suivie par des millions d’abonnés, immortalisait l’ambiance festive en se filmant pendant la rencontre. Derrière elle, un spectateur a adopté un comportement à caractère raciste visant les personnes d’origine asiatique. Choquée par la scène, la jeune femme a décidé de partager la vidéo sur ses réseaux sociaux, interrogeant sa communauté sur son ressenti et se demandant si elle réagissait de manière excessive.

Une mobilisation massive sur les réseaux sociaux

La réponse des internautes ne s’est pas fait attendre. Très rapidement, la vidéo a suscité une vague d’indignation à travers le monde. Parmi les nombreux messages de soutien reçus par ino Cat (@inocat_t), beaucoup provenaient de supporters mexicains désireux de lui exprimer leur solidarité. Nombre d’entre eux ont tenu à rappeler qu’un tel comportement ne reflétait ni les valeurs de leur pays ni l’esprit de fraternité qui accompagne généralement les grandes compétitions sportives.

Selon plusieurs médias, l’homme à l’origine du geste occupait des fonctions dans une organisation professionnelle mexicaine. Il aurait depuis été écarté de ses responsabilités. Il a également présenté des excuses publiques, reconnaissant la gravité de son acte et affirmant le regretter sincèrement.

La réponse inspirante d’ino Cat (@inocat_t)

Plutôt que de laisser cet épisode définir son expérience, ino Cat (@inocat_t) a choisi une autre voie : celle de la nuance et de la bienveillance. Touchée par les milliers de messages reçus, elle a remercié les personnes qui lui avaient apporté leur soutien. Elle a également rappelé que, depuis son arrivée au Mexique, la grande majorité de ses échanges avec les habitants avait été positive et chaleureuse.

Un témoignage qui souligne une réalité essentielle : un comportement dit isolé ne doit pas effacer les nombreuses rencontres humaines enrichissantes vécues au fil d’un voyage. Par ses mots empreints de dignité, ino Cat (@inocat_t) a transformé une situation blessante en un message porteur d’espoir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 이노냥 (윤수진) (@inocat_t)

Le football face à ses responsabilités

Cet incident remet aussi en lumière un sujet qui dépasse largement le cadre d’un seul match : la lutte contre le racisme dans les stades. Malgré les dispositifs déjà mis en place, les instances sportives sont régulièrement appelées à renforcer leurs actions pour garantir des événements véritablement inclusifs et respectueux de chacun. Le football rassemble des personnes venues d’horizons, de cultures et d’histoires différentes. Cette diversité fait partie de sa richesse et mérite d’être protégée.

En définitive, si cette histoire a débuté par un geste condamnable, elle s’est aussi distinguée par l’élan collectif qu’elle a suscité. Des milliers de voix se sont élevées pour rappeler qu’aucune forme de discrimination n’a sa place dans les tribunes. Au milieu de cette épreuve, ino Cat (@inocat_t) aura surtout mis en avant une conviction forte : malgré les comportements blessants de certains, la bienveillance et le respect restent largement majoritaires. Et c’est peut-être là la plus belle victoire.